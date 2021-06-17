- Не называйте вышедшее постановление Роспотребнадзора «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» ни введением обязательной вакцинации, ни введением «принудительной» вакцинации. Это чисто административное создание новой точки ответственности и делегирование в оную того, что государственный администратор считает «непопулярным», «незаконным», «неудобным» или и тем, и другим, и третьим. От себя подальше.

Вакцинация наша уперлась в то, что через пропагандистские инструменты в условиях отсутствия реальных ограничений и при отсутствующем менеджменте процесса (открыть ларек\кабинет с медсестрой и холодильником — это не менеджмент, это профанация) «потолок» самохода составляет в разных территориях от 10 до 20 %. Что мало. Дальше можно было пойти путем сложным — создавать новую нормативную базу по способам отрицательной и положительной мотивации, созданию механизма приглашения людей и контроля, массу всего можно было бы сделать — хоть в европейском духе, хоть в жанре третьего мира.

Наш путь традиционно другой, а нормативка — это скучно. И вот Госдума переносит на осень рассмотрение закона с одним пунктом — о внесении в национальный календарь прививок прививки от ковида. Вот прям вчера переносит. А уже сегодня Роспотребнадзор в мудрости своей возлагает ответственность за вакцинацию сотрудников на работодателей. «Руководителям организаций… организовать проведение профилактической вакцинации сотрудников в срок…».

Это на самом деле очень интересно, ввод вакцинации от ковида в национальный календарь прививок мы откладываем, а штраф за непривитых в рамках этого сюжета на работодателей налагаем.

Чтобы человек отвечал за свое здоровье — известный подход. Чтобы государство брало на себя ответственность за здоровье человека — тоже понятно. Но чтобы за здоровье как человека, так и общества отвечали сто тысяч индивидуальных предпринимателей и десять тысяч директоров — это абсолютная новелла. В учебники войдет. Хотя новелла не без шероховатостей. Потому что нигде не написано, что я должен раскрывать своему работодателю сведения, касающиеся медицинской тайны, — а так и придется, например, чтобы работодатель мотивировал отказ от вакцинации работника инспектору.

И внутри истории этой много всего такого. Просто потому, что до сегодняшнего дня считалось, что «мухи «— здравоохранение — отдельно, а «котлеты» — отношения в рамках трудового договора — отдельно. Сейчас — нет. Вакцинация переходит в сферу действия трудовых отношений. И насилие, и принуждение, и даже позитивная мотивация становится не делом государственным, а делом частным фактически. «Не привьетесь — уволим, но под штраф не пойдем, дискуссия закрыта».

Издалека выглядит решением остроумным — это ведь не государство принуждает вас прививаться, а гад из кадровой службы или бухгалтерии. Но учитывая состояние наших трудовых отношений, полагаю, что последствия будут более болезненными для доверия глобального, чем если бы был принят закон об обязательной вакцинации, но прямой, честный и определяющий порядок действий системы здравоохранения в условиях эпидемий.

Интересно, что сценариев решения проблемы для работодателя множество. Для больницы условной — легче организовать вакцинацию прямо внутри — предварительно как следует прооравшись на отказников. (Отдельно отмечу, что размер проблемы с вакцинацией виден по тому в том числе, что не привито большинство медработников, а та самая «организованная вакцинация» внутри учреждений здравоохранение далеко, скажем так, не правило).

Для крупных организаций по большому счету тоже. Для организаций маленьких — с не очень прозрачной работой с кадрами — вырастет размер взятки. Ну и масса вариантов по решению проблем через покупной сертификат. Причем, рынок этот расцветет, потому что увеличится в размерах сказочно. Как всегда, когда приходят крупные закупщики. История из частного страха перед прививкой частной тети Леси и дяди Паши и их хаотичному шараханью в интернете перейдет в сферу деятельности крупных организаций, в их папки кадровиков и бухгалтерий.

Ситуативно проблема решается. Цифры пойдут вверх — особенно в первые отчетные месяцы. Функция госнасилия делегирована прорабу и кадровику, не говоря уж про индивидуального предпринимателя. Прививки у нас по-прежнему дело сугубо добровольное, в либеральном законе ничего не поменяли. Роспотребнадзор может сосредоточиться на том, что они умеют лучше всего — сборе штрафов.