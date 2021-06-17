16 июня обязательные прививки от коронавируса для отдельных категорий населения ввели в Москве, Московской и Кемеровской областях. На следующий день к ним присоединилась Сахалинская область.
о словам президента национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, регионы
Чиновники придумывают самые экзотичные меры по «стимуляции» граждан. Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что отключат от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. По его словам, у таксистов есть почти месяц для того, чтобы пройти хотя бы первый этап вакцинации. Подобные ограничения будут действовать и для водителей общественного транспорта в Подмосковье.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Введение широкомасштабных противоэпидемических мер в стране власть посчитала невозможным даже в октябре-январе, когда была катастрофическая ситуация с коронавирусом (избыточная смертность нам потом это показала). Очевидно, что сегодня власть выбирает между плохим и очень плохим сценарием. Третья волна только разгоняется, осенью точно будет большой рост заболеваемости ковидом, и вполне возможно она превзойдет по масштабу осеннюю волну прошлого года.
Выборы в Госдуму на носу, локдаун вводить не собираются, хотя Собянин порывался это сделать, но ему не дали. Поэтому остается только одно — принудительная вакцинация.
«По бизнесу» собрали на одну квартиру в Подмосковье и несколько недорогих автомобилей. Но это, тем не менее, лучше чем ничего. Другое дело — этого мало. Я давно предлагаю бесплатный проезд на 3-4 месяца всем, кто вакцинировался. Скидочный карты или сертификаты — 10, 15, 20 % — в магазины, рестораны, фитнес-клубы и т.д. Я думаю, большая часть бизнеса согласится с этим. Это давно надо было сделать — с первых месяцев массовой вакцинации, когда предложение вакцин более-менее сформировалось.
Россия не является социально технологичной страной. У нас не умеют внедрять «мягкие» технологии, умеют делать резкие неожиданные движения в разных направлениях. И до последнего ждать — никаких превентивных, поэтапных мер нет. Долго ждем — потом «машем дубиной».
«Третья волна» по всем признакам началась в конце марта. Ее долго не афишировали, даже в мае, когда вовсю шел рост госпитализаций. Сейчас, как я понимаю, было принято решение показать более-менее объективную картину темпов роста заражений (при этом, количество смертей по-прежнему занижается) именно для того, чтобы объяснить людям необходимость обязательной/принудительной вакцинации. Как самостоятельную меру, я ее не поддерживаю, потому что это значит, что мы вынуждены внедрять «тяжелую» технологию преимущественно административно-командными методами. Но понимая, что будет осенью, и не видя других перспектив, я сейчас против обязательной вакцинации выступать не могу. Сейчас, когда идет такой рост заболеваемости, госпитализаций и смертности, донести эту информацию рациональным образом до большинства людей уже вряд ли невозможно.
Комментарий юриста: «Тот, кто откажется от прививки, останется без зарплаты»
- С одной стороны, прививка от COVID-19 в настоящее время не является обязательной для работников названных в постановлениях сфер, поскольку не внесена в национальный календарь профилактических прививок, а законопроект об изменениях в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» находится в стадии рассмотрения, — говорит юрист Валерия Аршинова. — Но прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это значит, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи и их заместители субъектов вправе выносить мотивированные постановления:
- о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания;
- о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;
- о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям;
- о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах.
Именно в рамках данных полномочий главные санитарные врачи сейчас выпускают постановления об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг.
Работники могут оказаться от вакцинации по статье 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», однако в данном случае работодатели обязаны и имеют право не допускать этих работников к выполнению трудовых функций на основании ст. 76 ТК РФ.
- Скажу сразу — все, абсолютно все успешные иностранные практики попахивают авторитаризмом и даже, не побоюсь этого слова, тоталитаризмом. Мы в свою ковидную псевдодемократию заигрались и достаточно давно.
В большинстве стран мира поначалу прибегали к различным методам материального стимулирования, но безуспешно. Например, в Калифорнии запустили розыгрыш $116 млн для вакцинировавшихся жителей, в Мэриленде проводили 40 ежедневных розыгрышей с призовым фондом в $40 тыс, призы на сумму свыше $14 млн разыгрывались в Гонконге, в Дубае жители, прошедшие полную вакцинацию, получали бесплатный абонемент на двухнедельное посещение фитнес-центров, а в Германии денежные бонусы для привитых предлагали супермаркеты (сеть Edeka Nord предлагала подарочную карту на 50 евро).
Итоги стимулирования оказались обескураживающими. В той же Германии доля полностью вакцинированного населения составляет 26,5%, (в США — 44,7%), что явно недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Вот почему в Германии с 10 июня начал действовать цифровой сертификат вакцинации (в виде мобильного приложения, необходимого для посещения ресторанов, культурных и иных мероприятий). А Бундестаг продлил до 30 сентября режим эпидемии национального масштаба, позволяющий правительству вводить ограничения или продлевать их без дополнительных решений.
Все больше стран за отказ от вакцинации начинают вводить штрафные санкции и даже тюремное заключение. В Швеции штраф за отказ от вакцинации составляет 200 крон, в Новой Зеландии — 4000 новозеландских долларов, в Индонезии — 5 млн рупий ($ 357), а на Бали — 100 млн рупий ($7140) вплоть до года тюрьмы.
Нередки случаи поражения в правах. В пакистанском Пенджабе решено блокировать SIM-карты тех, кто отказывается пройти вакцинацию; в Кувейте граждане страны, не прошедшие вакцинацию, с 22 мая не могут выезжать за границу; в Саудовской Аравии с 1 августа жители страны не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия; в Британии компании имеют право отказать в приеме на работу не привившимся. Во многих странах перешли к системе пропусков, а ЕС утвердил введение ковид-сертификатов для всех стран сообщества с 1 июля.
В Израиле с 15 июня полностью отменены требования к ношению масок в крытых общественных местах, поскольку уровень заражения коронавирусом упал до минимальных размеров. Это стало возможным после того, как около 60% израильтян прошли полную вакцинацию от COVID-19, среди людей 50+ доля привитых достигла 90%. Кроме того, с 1 июля отменяются «зеленые пропуска» — документ, позволяющий беспрепятственно посещать свадьбы, бары, кинотеатры, концерты и другие места массового скопления людей. Достижение коллективного иммунитета сделало этот документ бессмысленным.
Еще раз: косяков на пути достижения коллективного иммунитета будет предостаточно, но другого пути справиться с глобальной заразой нет.
- Не называйте вышедшее постановление Роспотребнадзора «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» ни введением обязательной вакцинации, ни введением «принудительной» вакцинации. Это чисто административное создание новой точки ответственности и делегирование в оную того, что государственный администратор считает «непопулярным», «незаконным», «неудобным» или и тем, и другим, и третьим. От себя подальше.
Вакцинация наша уперлась в то, что через пропагандистские инструменты в условиях отсутствия реальных ограничений и при отсутствующем менеджменте процесса (открыть ларек\кабинет с медсестрой и холодильником — это не менеджмент, это профанация) «потолок» самохода составляет в разных территориях от 10 до 20 %. Что мало. Дальше можно было пойти путем сложным — создавать новую нормативную базу по способам отрицательной и положительной мотивации, созданию механизма приглашения людей и контроля, массу всего можно было бы сделать — хоть в европейском духе, хоть в жанре третьего мира.
Наш путь традиционно другой, а нормативка — это скучно. И вот Госдума переносит на осень рассмотрение закона с одним пунктом — о внесении в национальный календарь прививок прививки от ковида. Вот прям вчера переносит. А уже сегодня Роспотребнадзор в мудрости своей возлагает ответственность за вакцинацию сотрудников на работодателей. «Руководителям организаций… организовать проведение профилактической вакцинации сотрудников в срок…».
Это на самом деле очень интересно, ввод вакцинации от ковида в национальный календарь прививок мы откладываем, а штраф за непривитых в рамках этого сюжета на работодателей налагаем.
Чтобы человек отвечал за свое здоровье — известный подход. Чтобы государство брало на себя ответственность за здоровье человека — тоже понятно. Но чтобы за здоровье как человека, так и общества отвечали сто тысяч индивидуальных предпринимателей и десять тысяч директоров — это абсолютная новелла. В учебники войдет. Хотя новелла не без шероховатостей. Потому что нигде не написано, что я должен раскрывать своему работодателю сведения, касающиеся медицинской тайны, — а так и придется, например, чтобы работодатель мотивировал отказ от вакцинации работника инспектору.
И внутри истории этой много всего такого. Просто потому, что до сегодняшнего дня считалось, что «мухи «— здравоохранение — отдельно, а «котлеты» — отношения в рамках трудового договора — отдельно. Сейчас — нет. Вакцинация переходит в сферу действия трудовых отношений. И насилие, и принуждение, и даже позитивная мотивация становится не делом государственным, а делом частным фактически. «Не привьетесь — уволим, но под штраф не пойдем, дискуссия закрыта».
Издалека выглядит решением остроумным — это ведь не государство принуждает вас прививаться, а гад из кадровой службы или бухгалтерии. Но учитывая состояние наших трудовых отношений, полагаю, что последствия будут более болезненными для доверия глобального, чем если бы был принят закон об обязательной вакцинации, но прямой, честный и определяющий порядок действий системы здравоохранения в условиях эпидемий.
Интересно, что сценариев решения проблемы для работодателя множество. Для больницы условной — легче организовать вакцинацию прямо внутри — предварительно как следует прооравшись на отказников. (Отдельно отмечу, что размер проблемы с вакцинацией виден по тому в том числе, что не привито большинство медработников, а та самая «организованная вакцинация» внутри учреждений здравоохранение далеко, скажем так, не правило).
Для крупных организаций по большому счету тоже. Для организаций маленьких — с не очень прозрачной работой с кадрами — вырастет размер взятки. Ну и масса вариантов по решению проблем через покупной сертификат. Причем, рынок этот расцветет, потому что увеличится в размерах сказочно. Как всегда, когда приходят крупные закупщики. История из частного страха перед прививкой частной тети Леси и дяди Паши и их хаотичному шараханью в интернете перейдет в сферу деятельности крупных организаций, в их папки кадровиков и бухгалтерий.
Ситуативно проблема решается. Цифры пойдут вверх — особенно в первые отчетные месяцы. Функция госнасилия делегирована прорабу и кадровику, не говоря уж про индивидуального предпринимателя. Прививки у нас по-прежнему дело сугубо добровольное, в либеральном законе ничего не поменяли. Роспотребнадзор может сосредоточиться на том, что они умеют лучше всего — сборе штрафов.
Комментарии2