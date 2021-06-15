«Доктор Питер» попытался узнать в стационарах, как изменился поток пациентов. Сразу скажем, не везде согласились разговаривать — некоторые отправили за подробностями в комитет по здравоохранению, а там — в Смольный.

Прием на уровне пика «второй» волны

В Александровскую больницу, где перепрофилированы 700 коек, сейчас доставляют по 70-100 пациентов в сутки. Для сравнения, в конце декабря 2020-го — в пик «второй» волны — сообщалось о ежедневном приеме 75-95 пациентов.

- Практически все инфекционные койки заполнены, но сегодня будет большая выписка, поэтому часть освободится. В принципе, места всем хватает — в коридорах у нас не лежат, но поток госпитализированных растет. Видим, что заболевшие «помолодели» — если раньше привозили больше бабушек, сейчас везут много пациентов от 40 лет. И тяжесть заболевания выросла, — подтвердил нашему изданию главный врач больницы Юрий Линец.

- Мы работает с огромным перегрузом, — рассказала «Доктору Питеру» Татьяна Суровцева, главный врач Городской больницы № 20. — Перегруз составляет сто человек (больница рассчитана на 526 коек, — Прим. ред.)! Но все лечатся, всем нашли место, никто не брошен. Наша больница работает в «ковиде» с самого начала эпидемии — почти полтора года, сотрудники устали, работают на износ, многие переболели по второму кругу.

По словам Суровцевой, молодых пациентов — до 40 лет — к ним тоже стали привозить больше.

- Люди болеют тяжело, — говорит она. — Многие тянут с обращениями к врачу и госпитализируются уже с запущенными формами заболеваниями.

Информацию некоторых московских врачей о том, что новые штаммы вируса плохо поддаются лечению, Татьяна Суровцева не подтвердила:

- Болезнь успешно лечится при своевременном обращении. Есть утвержденные протоколы, рекомендации Минздрава. Все они применяются и работают.