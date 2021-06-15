В Петербурге растет число заболевших COVID-19 — за последние сутки выявили более 900 новых случаев заражения, хотя еще днем ранее их было 865, а месяц назад — не больше 800. В городе с 17 июня возвращаются коронавирусные ограничения. И все это на фоне проходящего чемпионата Европы по футболу.
Официальные данные по количеству свободных ковидных коек и суточным госпитализациям не публикуются уже около двух недель. По данным «Доктора Питера», сейчас в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто около 8 тысяч коек. Как
«Доктор Питер» попытался узнать в стационарах, как изменился поток пациентов. Сразу скажем, не везде согласились разговаривать — некоторые отправили за подробностями в комитет по здравоохранению, а там — в Смольный.
Прием на уровне пика «второй» волны
В Александровскую больницу, где перепрофилированы 700 коек, сейчас доставляют по 70-100 пациентов в сутки. Для сравнения, в конце декабря 2020-го — в пик «второй» волны — сообщалось о ежедневном приеме 75-95 пациентов.
- Практически все инфекционные койки заполнены, но сегодня будет большая выписка, поэтому часть освободится. В принципе, места всем хватает — в коридорах у нас не лежат, но поток госпитализированных растет. Видим, что заболевшие «помолодели» — если раньше привозили больше бабушек, сейчас везут много пациентов от 40 лет. И тяжесть заболевания выросла, — подтвердил нашему изданию главный врач больницы Юрий Линец.
- Мы работает с огромным перегрузом, — рассказала «Доктору Питеру» Татьяна Суровцева, главный врач Городской больницы № 20. — Перегруз составляет сто человек (больница рассчитана на 526 коек, — Прим. ред.)! Но все лечатся, всем нашли место, никто не брошен. Наша больница работает в «ковиде» с самого начала эпидемии — почти полтора года, сотрудники устали, работают на износ, многие переболели по второму кругу.
По словам Суровцевой, молодых пациентов — до 40 лет — к ним тоже стали привозить больше.
- Люди болеют тяжело, — говорит она. — Многие тянут с обращениями к врачу и госпитализируются уже с запущенными формами заболеваниями.
Информацию некоторых московских врачей о том, что новые штаммы вируса плохо поддаются лечению, Татьяна Суровцева не подтвердила:
- Болезнь успешно лечится при своевременном обращении. Есть утвержденные протоколы, рекомендации Минздрава. Все они применяются и работают.
Работаем «с колес»
Из федеральных клиник Петербурга пациентов с COVID-19 принимает пока только СЗОМНКЦ им. Соколова (бывшая МСЧ №122). В первую и вторую волну в этом стационаре для ковидников были открыты 350 и 310 коек соответственно, с марта 2021-го их количество уменьшилось втрое — до 104. На сегодня все они заполнены «под завязку». По словам врачей, такая ситуация наблюдается в течение последней недели.
- У нас и раньше было много — по 98-99 человек, а сейчас вообще все занято. У нас нет возможности держать пациентов в коридоре, все палаты с кислородом, поэтому больше 104 человек принять не можем. Работаем, что называется, с колес, госпитализируем в еще «теплую» койку — кто-то выписывается, сразу же готовим место для нового приема. Думаю, сегодня до конца дня 2-3 человека сидят дома и ждут, пока освободится место, — рассказал президент Центра им. Соколова Яков Накатис.
В федеральной клинике подтверждают: по сравнению со «второй» волной, действительно, чаще стали привозить молодых — горожан от 30. Реанимация заполнена, но пациентов стараются не переводить на ИВЛ до последнего. Как говорят медики, тактика изменилась — в основном применяют так называемые сипап-аппараты (СРАР-терапия), которые дают возможность выровнять дыхание с помощью высокопоточной подачи кислорода — пациент дышит сам.
«Скорые не могут ждать по 5-6 часов»
- Без открытия новых ковидных коек — тупик. Не могут скорые стоять в очереди на госпитализацию по 5-6 часов — это безобразие, — возмущается генеральный директор частной скорой помощи CORIS Лев Авербах.
Как он рассказал «Доктору Питеру», утром 15 июня свободных мест в инфекционных стационарах было практически не найти. И такая картина последние полторы недели. Если в конце мая из 40 вызовов частной скорой на пациентов с COVID-19 приходилось в среднем 5-6, то сейчас уже 30-35.
«15 июня 8.15. утра. Пишет мне врач со скорой: «Лев Григорьевич, подключитесь, пожалуйста, в Покровский стоим с 1.40. ночи. Никак не можем сдать пациентку. В отделе эвакуации сказали с 4 утра все больницы не принимают. Звонили в 17-ю (Александровскую) там вообще сказали, не берут», — написал руководитель CORIS на своей странице в Фейсбуке.
Как отмечает Лев Авербах, основной поток госпитализаций берут на себя Покровская, Александровская больницы, больница Святого Георгия на Северном проспекте. Поменьше очереди в Госпитале ветеранов войн, «Ленэкспо», Николаевской и 40-й больницах.
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