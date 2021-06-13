Фото №1 - Третья волна: COVID-19 маскируется под простуду, чаще болеют молодежь и дети
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Болеют по-разному

Об изменившейся клинической картине COVID-19 одним из первых сообщил Денис Проценко, главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке.

- Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, «цитокиновые бури», в последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже изменил свое лицо, мутировал, — рассказал Проценко в эфире «Эхо Москвы». — Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии.

Врачи отмечают все больше случаев повторного ковида у переболевших и вакцинированных. Иммунитет защищает их от тяжелого течения в подавляющем большинстве случаев, однако и повторно болеющие, и вакцинированные могут заражать окружающих.

По словам кардиохирурга, заведующего операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко Алексея Федорова, в отличие от первых двух волн, теперь болеют по-разному.

- Первая группа — не болевшие и не привитые. Почти все мне известные случаи протекают средне-тяжело или тяжело. Лёгких форм у «стерильных» стало мало, — говорит врач. — Вторая — переболевшие, начиная с марта 2020. Они переносят вирус в форме обычного ОРВИ: ломота, головные боли, насморк, температура 37.1-37.3 один-три дня. Обоняние повторно не пропадает. На всю болезнь примерно неделя. У некоторых просто регистрируют положительный мазок без симптомов. Третья — привитые «Спутником» менее 6 месяцев назад. Чаще всего не заболевают или являются положительными по ПЦР, но не имеют симптомов. У некоторых пропадают обоняние и вкус, но температуры, слабости, других симптомов нет. Иногда встречается и лёгкая форма. Тяжёлые случаи среди тех, кого бы я консультировал лично, на сегодняшний день отсутствуют. Четвёртая — привитые «Спутником» более 6 месяцев назад. У меня есть немало знакомых, принимавших участие в клинических испытаниях. Могут после контакта не заболеть, заболеть в лёгкой, а иногда и в средне-тяжёлой форме. Увы, высокий титр антител как после перенесённого заболевания, так и после вакцинации, не всегда гарантирует, что вы не заболеете. Хотя в большинстве случаев это работает. Ещё раз уточню, что мои наблюдения основанные на случаях примерно 100 человек — пациентов и окружения, нисколько не претендуют на научность. Знаю, что в стационарах лежат люди с тяжёлыми формами и после вакцинации, и после недавно перенесённой болезни. Но это — понаслышке, и таких случаев явное меньшинство.

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Вирус помолодел

Интересно, что об изменившейся клинике ковида (стал короче инкубационный период, течение болезни более стремительное, пациенты хуже откликаются на стероиды) говорили врачи из других стран еще в начале весны.

В минувшем марте ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказывала об особенностях украинского штамма: «Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом. У нас есть отработанные методы лечения, а больные либо слабо отвечают на них, либо сначала отвечают, а потом дают обострение процесса. Часто у нас нет четкой уверенности, что, если мы сейчас получили ответ, завтра он будет стабильно долго держаться. Все вместе мы думаем, что с этим делать».

По словам Голубовской, вирус помолодел.

- Сейчас болеют практически все возрастные группы. Заболевание все чаще и у детей. Слава богу, они пока не тяжело болеют, но есть.

С начала мая изменение симптомов COVID-19 зафиксировали в Великобритании. У большинства болезнь начиналась как типичное ОРВИ: головная боль, затем боль в горле, насморк и лихорадка. Нет классических симптомов ковида, кашель по рейтингу частоты на пятом месте, а потеря обоняния даже не входит в десятку частых симптомов.

Чаще всего заболевают молодые люди и дети. Самая высокая частота заболеваемости в группе 20 — 29 лет, а в целом — моложе 40 лет.

Ковид больше походит на обычную простуду у молодых и люди не осознают этого, воспринимают свое состояние как сезонную простуду и не отменяют намеченные встречи, вечеринки, путешествия.

Заразительность вируса при этом тоже изменилась — сейчас 1 инфицированный в Великобритании заражает 6 человек (раньше 2-2,5).

- В России, по сообщениям Роспотребнадзора, преимущественно циркулируют «старые штаммы» вируса, — говорит Александр Соловьев, врач и эксперт лабораторной диагностики. — А значит, и клиника у многих будет знакомая — ломота, мышечные боли, слабость, температура, кашель, заложенность носа, потеря обоняния на 3-5 день недомогания. Но все больше заболевших будет с новыми клиническими проявлениями — простуды.

Если вы испытываете симптомы простуды, воспринимайте это как ковид, призывает врач.

- Прервите все социальные контакты, отмените запланированные встречи и поездки. Самоизолируйтесь и сделайте тест на ковид — лучше ПЦР. Два-три дня понаблюдайте за своим состоянием. Важно понимать, что до сих пор нет доказанного эффективного лечения от ковида. Однако, раннее начало приема препаратов с противовирусным действием дает шанс повлиять на распространение вируса в организме. Но лечение должно начинаться как можно раньше — в первые 3 дня, чем раньше, тем лучше. Лучше при первых симптомах! Позднее обращение за медицинской помощью приводит к тому, что заболевание может перейти в фазу гипервоспаления, а затем в фазу цитокинового шторма с полиорганным поражением. Лечить больных на этих стадиях крайне сложно. Именно об этом говорил Проценко. Вероятно, изменение способности вируса более быстро проникать в клетки, повышение его «цепкости» («липкости») приводит к быстрому увеличению его концентрации в организме.

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Неизвестный новый штамм

Считалось, что драйвер роста заболеваемости — индийский вариант коронавируса. Именно с ним связывали увеличение госпитализации в Великобритании в 2,6 раза при инфицировании дельта-вариантом вируса («индийским»). Американские эпидемиологи фиксируют увеличение доли дельта-вируса практически во всех штатах, прогнозируя ухудшение эпидемиологической ситуации к концу июля. В Европе распространение дельта-вируса также вызывает беспокойство.

Но по мнению аналитиков, первые признаки третьей волны в Москве появились еще в середине апреля — в это время ковидный маховик в Индии только-только начинал раскручиваться. Убедительных данных за новые штаммы как главную или единственную причину роста заболеваемости в Москве и Петербурге нет.

Разработчик «Спутника V» Денис Логунов уже заявил, что в Москве могут быть свои, московские штаммы.

«А лучше бы, конечно, был индус, чем неизвестно какой новый вариант с неизвестными особенностями — но слишком многое говорит о том, что наш огромный ковид-диссидентский котел сварил нечто свое, уникальное, истинно русское», — полагают эксперты.

Фото №2 - Третья волна: COVID-19 маскируется под простуду, чаще болеют молодежь и дети
Фото
pixabay.com

Все страны отмечают увеличение числа инфицированных и заболевших детей. В первую очередь школьников. В Великобритании сейчас в отдельных городах каждый третий ребенок отсутствует в школе по причинам, связанным с коронавирусом.

Шведский эпидемиолог Тагнелл сообщил о том, что в двух регионах получил распространение дельта-вариант вируса — в Вермланде и Блекинге, в основном среди школьников.

- Если у вас ребенок заболевает ОРВИ воспринимайте это как ковид, — говорит врач Александр Соловьев.- В первую очередь оставьте ребенка дома. В идеале — сделайте тест на ковид (лучше ПЦР). Хорошо, когда есть возможность выделить отдельную комнату для заболевшего. Хорошо проветривайте всю квартиру, постоянно проветривайте! При общении с ребенком все должны быть в масках.

Третья волна продлится до конца августа

- До сих пор удивляюсь, как это работает. Конечно, есть научное обоснование эпидпроцесса, всё давно разложено по полочкам, но всё равно как самолёт: вроде и понимаешь, почему эта тысячетонная махина летает, и в то же время не понимаешь, — говорит Алексей Федоров, кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко. — Вот и с инфекцией — почему два месяца она тлела, и вдруг выдала верховой пожар, от которого не спрятаться, не скрыться. Ведь ничего не изменилось, наоборот, разобщились детские коллективы, опустели вузы. В метро стало объективно меньше людей. Началось лето. Пошла жара. И тут, даже не обращая внимания на официальные цифры, ты сразу же понимаешь масштабы происходящего — количество сообщений и звонков от «знакомых знакомых» с просьбой посоветоваться «про ковид» возрастает в десятки раз буквально за несколько дней. Положительные результаты ПЦР у поступающих пациентов идут один за одним. Заболевают коллеги и родственники.

Как долго продлится третья волна, и какая она будет по своей разрушительной силе?

- Классика жанра: 2-3 недели на подъем, 2-3 недели на плато, и месяца полтора на спуск, — считает Алексей Федоров. — Похоже, что вся эта история до середины, а то и до конца августа. Минусы — мы так и не успели сформировать коллективный иммунитет с помощью вакцинации и всё-таки вошли в третью волну. Плюсы — мощности для лечения ковида есть, всё отработано, переход на «военное положение» займёт от силы неделю. Напомню, что при пандемиях 20-го века третий эпидемиологический подъем заболеваемости был мощнее первого, но всё-таки меньше второго. Отдельная интересная история с Чемпионатом Европы по футболу. Меня, как болельщика, это интересует вдвойне. По злой иронии судьбы провести его в свои законные сроки — летом 2020 года в итоге оказалось бы значительно более безопасно, чем сейчас. Сегодня сборные приезжают в Питер на фоне пикового взлёта заболеваемости. В нашей команде уже есть один инфицированный, а ведь он общался со всеми игроками. Интересно, сколько команд в итоге не смогут доиграть и сойдут с дистанции из-за внутренней вспышки? Думаю, одна-две сборные с этой неприятностью обязательно столкнутся.

- Без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвем, — уверен Денис Проценко, главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке. — Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлинике, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась. Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит о том, что «вакцинируйтесь»! Есть пациенты с вакцинацией, но мы не видели ни одного случая тяжелого течения, чтобы пациенты после вакцинации попадали на искусственную вентиляцию легких на сегодняшний день. Очень важно понимать, что вакцинация — это в первую очередь гарантия не тяжелого, не фатального течения коронавирусной инфекции.

Ирина Фигурина