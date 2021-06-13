Болеют по-разному

Об изменившейся клинической картине COVID-19 одним из первых сообщил Денис Проценко, главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке.

- Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, «цитокиновые бури», в последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже изменил свое лицо, мутировал, — рассказал Проценко в эфире «Эхо Москвы». — Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии.

Врачи отмечают все больше случаев повторного ковида у переболевших и вакцинированных. Иммунитет защищает их от тяжелого течения в подавляющем большинстве случаев, однако и повторно болеющие, и вакцинированные могут заражать окружающих.

По словам кардиохирурга, заведующего операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко Алексея Федорова, в отличие от первых двух волн, теперь болеют по-разному.