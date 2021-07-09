Сегодня в Петербурге сложилась парадоксальная ситуация. Число активных случаев болезни упало до минимума — 8 июля их было зарегистрировано всего 2735, выздоровело при этом 3387 человек, еще 101 — умер.

- Вот он, феномен «дагестанского отскока» — у нас не прекращают фальсифицировать данные по количеству заболевших ковидом, в результате наблюдаются вот такие скачки в статистике. Дело еще в том, что выздоровевших и умерших в Петербурге считают относительно честно, поэтому в какой-то момент количество выздоровевших получается слишком большим относительно фальсифицированного количества заболевших.

До последнего времени считалось, что в Петербурге честно считают только смертность от ковида. Северная столица, как говорят аналитики и демографы, выделялась на общероссийском фоне именно тем, что более-менее достоверно показывала картину именно по этому показателю.

- Что творится сейчас, сложно сказать, — говорит Алексей Куприянов. — Мы не можем оценить новую волну, она беспрецедентно высока, по крайней мере по моментальному эффекту. Возможно, она не будет такой длительной, как зимой. Но количество смертей сегодня значительное. Понять, сколько смертей учтено в официальной статистике — две трети или половина — мы сможем только в сентябре, когда будут опубликованы данные Росстата за июнь-июль.

По расчетам Куприянова, который собирает эпидномера у горожан, чтобы иметь представление о масштабе эпидемии, в Петербурге каждые сутки выявляют от 4000 до 6000 новых случаев коронавируса. Но никак не около 3 тысяч, которые фиксирует оперштаб.