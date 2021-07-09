Петербург не перестает удивлять
Этот статистический казус давно известен специалистам. Он даже имеет свое название — «дагестанский отскок».
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru.www.facebook.com/alexei.kouprianov
- Впервые эту аномалию мы увидели в Дагестане в прошлом году, — рассказывает Алексей Куприянов. — Когда внезапно количество официально зарегистрированных случаев коронавируса начинает так сильно отставать от числа выздоравливающих, в результате получилось, что за день заболевает гораздо меньше людей, чем выздоравливает и умирает. Может дойти до того, что активных новых случаев (это те, кто болеет прямо сейчас) вообще не останется.
К примеру, такая история произошла в прошлом году в Марий Эл, где количество болеющих было отрицательным. Люди не успевали заболевать, они выздоравливали или умирали в тот же день.
Сегодня в Петербурге сложилась парадоксальная ситуация. Число активных случаев болезни упало до минимума — 8 июля их было зарегистрировано всего 2735, выздоровело при этом 3387 человек, еще 101 — умер.
- Вот он, феномен «дагестанского отскока» — у нас не прекращают фальсифицировать данные по количеству заболевших ковидом, в результате наблюдаются вот такие скачки в статистике. Дело еще в том, что выздоровевших и умерших в Петербурге считают относительно честно, поэтому в какой-то момент количество выздоровевших получается слишком большим относительно фальсифицированного количества заболевших.
До последнего времени считалось, что в Петербурге честно считают только смертность от ковида. Северная столица, как говорят аналитики и демографы, выделялась на общероссийском фоне именно тем, что более-менее достоверно показывала картину именно по этому показателю.
- Что творится сейчас, сложно сказать, — говорит Алексей Куприянов. — Мы не можем оценить новую волну, она беспрецедентно высока, по крайней мере по моментальному эффекту. Возможно, она не будет такой длительной, как зимой. Но количество смертей сегодня значительное. Понять, сколько смертей учтено в официальной статистике — две трети или половина — мы сможем только в сентябре, когда будут опубликованы данные Росстата за июнь-июль.
По расчетам Куприянова, который собирает эпидномера у горожан, чтобы иметь представление о масштабе эпидемии, в Петербурге каждые сутки выявляют от 4000 до 6000 новых случаев коронавируса. Но никак не около 3 тысяч, которые фиксирует оперштаб.
Выздоравливающие идут на рекорд
Число заболевших ковидом в Петербурге сокращается с начала июля, создавая обманчивую иллюзию, что эпидемия идет на спад. При этом число выздоровевших растет и скоро приблизится к своеобразному рекорду. 8 июля, по данным оперштаба, от ковида излечилось 3387 человек.
- Сопоставимые цифры я вижу зимой, когда в январе выздоравливало и по 5 тысяч человек, — рассказывает Алексей Куприянов. — Но надо понимать, что было очень много болеющих. Оно и сейчас немаленькое, но сколько конкретно, мы не знаем. Ситуация очень напряженная.
Смерть вышла на плато?
За прошлую неделю от ковида в Петербурге умерли более 750 человек. На пике второй волны, зимой, было не более 550 смертельных случаев в неделю. Сравнительный рост — примерно 40%.
- Сейчас нам рисуют спад смертности после совсем пиковых значений, — рассказывает Алексей Куприянов. — Максимум был достигнут 29 июля, когда умерло 119 человек. Сейчас — 101. Но я не вижу никаких оснований говорить о том, что смертность вышла на плато. Пока только начали затормаживаться поисковые запросы по обонянию в Яндексе, по которым мы следим за динамикой эпидемии.
Сейчас мы находимся в странной ситуации, когда, не имея информации из первых рук, мы пытаемся по косвенным признакам оценить, насколько сильно нам соврали.
Тем временем
По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, пик пандемии в Петербурге пройден. Эпидемическая ситуация в городе начала улучшаться, заявил Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург».
В Петербурге госпитализируется меньше 800 пациентов в день, сообщил чиновник. Сегодня свободны уже более 1000. Это 10% от развернутого фонда. И в запасе есть еще 2500 мест для пациентов.
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