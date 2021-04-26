Главный врач городской службы скорой помощи: Ни один человек не уволился из-за страха заразиться коронавирусом от пациентов

Из полутора тысяч сотрудников выездных бригад «скорой помощи» в Петербурге ковидом переболели тысяча человек. О том, как эпидемия повлияла на работу службы «03», и сколько раз на врачей нападали буйные пациенты, рассказал главный врач петербургской скорой Алексей Бойков.

- Прошлый год был очень тяжелый, очень необычный, - говорит Алексей Бойков, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи. - Казалось, мы готовы ко всему: проводим постоянную подготовку, учения, но конечно, мы не могли предугадать такую пандемию. Год назад, в марте-апреле, когда все это началось, наши запасы позволили одеть наших сотрудников в СИЗы и отправить на вызовы к пациентам с ковидом. Но мы не ожидали, что ляжет такая огромная нагрузка на нашу службу. Предыдущие планы маршрутизации пациентов приходилось менять на ходу.

На каждого пациента приходилось тратить в разы больше времени, чем обычно, это негативно сказалось, по сравнению с предыдущими годами, на общем количестве выполненных вызовов в 2020 году.

- Это время, когда бригада одевается в костюмы, время обработки машин, время ожидания в очереди в стационары, - перечисляет Алексей Бойков. - Но мы выстояли, мы выдержали. Сотрудники скорой справились с поставленной задачей. Ни один человек не уволился в ковидный год из-за страха или нежелания работать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Мы видим сегодня отклик от людей на нашу работу. Машины скорой помощи стали чаще пропускать на дороге. Сократилось количество нападений на врачей.

По словам Бойкова, в 2019 году было совершено 62 нападения на сотрудников скорой помощи, в 2020 — 38, в начале 2021-го — 12.

Сегодня, по данным комздрава, служба скорой помощи укомплектована средним медперсоналом на 91,4% (около 2700 сотрудников),

А вот врачей не хватает — кадровый дефицит почти 18%.

- Для такого большого города как Петербурге такого количества врачей недостаточно, - говорит Алексей Бойков. - Мы надеемся, что число бюджетных мест в ординатуре Первого меда по специальности «скорая медицинская помощь» увеличится до 42 в следующем учебном году (сейчас по этой специальности в Первом Санкт-Петербургским медицинском университете им.Павлова обучаются 23 ординатора — Прим. ред.).

По словам директора Медицинского колледжа №1 Ирины Бубликовой, фельдшеров скорой помощи сегодня готовят несколько учебных заведений и в пандемию поток абитуриентов увеличился.

- В медицинском колледже № 1 в прошлом году был огромный конкурс — 25 человек на место, - говорит Ирина Бубликова. - Количество выпускников позволяет покрыть ту потребность, которая есть на сегодняшний день. В рамках целевого договора с Городской станцией скорой помощи мы четко знаем, на какую подстанцию должен пойти наш выпускник.

Сегодня к Городской станции скорой помощи приписаны 177 выездных бригад, еще 44 районных отделения скорой помощи числятся при городских поликлиниках, а также 62 бригады работают на станциях скорой помощи в пригородных районах Петербурга.

Служба скорой медицинской помощи, принявшая на себя первый удар в эпидемию коронавируса, впервые официально отмечает 28 апреля свой профессиональный праздник. В этот день в честь ее сотрудников будет произведен полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

© Доктор Питер