Наша память очень изменчива со временем: так, некоторые могут совершенно не помнить события, участниками которых они были, а некоторые уверены, что на тот самый фильм вы ходили в кинотеатр, хотя ваш друг утверждает, что вы смотрели его дома. Что на самом деле происходит с нашей памятью, рассказала врач-невролог Ольга Родионова.
Ольга Родионова
Медицина
Врач неврологического отделения 1 ПСПбГМУ им. Павлова, кандидат медицинских наук, преподаватель неврологииwww.instagram.com/dr_rodionova_ov/
Многие говорят, что спустя годы забывают события, которые с ними происходили. Почему так получается?
«Давайте начнем с того, что наша память относится к высшим мозговым функциям и до сих пор ее механизмы до конца не раскрыты. Есть данные о том, что в мозге формируются функциональные нейроглиальные кольцевые структуры, которые при помощи различных пептидов, кислот могут „поддерживать“ полученную информацию — потом она храниться в нашем сознании. Но до конца этот механизм еще не изучен, — рассказывает эксперт. — В системе каждого нашего анализатора происходит фиксация информации, поэтому мы можем говорить как о зрительной, так и о слуховой, обонятельной памяти. Но при этом конкретных зон в головном мозге, которые бы отвечали за память, так и не нашли, то есть это цельная работа всего мозга».
Как мозг выбирает, какое воспоминание стереть, а какое — оставить?
«Резервы нашей памяти практически безграничны — мы можем помнить достаточно много, нет какого-то ограничителя. Но чаще всего остается та информация, которой пользуемся ежедневно, или та, которая связана с какими-то яркими, эмоциональными событиями, даже если они происходили много лет назад. Что касается остальных воспоминаний, то они не сохраняются — это было для нас неважно, следовательно, мы не думаем об этом, в мозге не происходит постоянного нейронального возбуждения, воспоминания стираются».
Еще одна странная вещь: некоторые события мы начинаем помнить по-другому. Условно, если послушать двух друзей, которые вместе ходили на футбольный матч, то это будут совершенно разные истории. Почему воспоминания меняются?
«Действительно, если происходит какое-то событие, участниками которого были несколько человек, то итоговые воспоминания у всех могут несколько отличаться. Мы все делаем акценты на разных вещах. И воспоминаний это тоже касается. Те детали события, которые были для нас наиболее важны, мы будем помнить лучше, иногда думать об этом — в мозге буде происходит повторное стимулирование, повторная реакция. И так у каждого человека. И поэтому через какое-то количество времени запоминается только та информация, которая была важная для каждого конкретного человека. Для разных людей это будет разная информация, поэтому и воспоминания будут разные».
Ситуация: мы заходим в комнату и забываем, зачем шли. Почему так происходит?
«А вот это уже проделки нашей кратковременной памяти. Когда у нас возникает какая-то мысль, например, что нужно забрать книгу из кухни, а потом появляется другая, никак не связанная с предыдущей, то мы переключаем свое внимание. А так как первое событие отложилось только в кратковременной памяти, которая работает 20-30 секунд и она „заканчивается“, то да, дойдя до комнаты, мы забываем, зачем же мы туда шли. Чтобы вспомнить, нужно вернуться в исходную точку — попасть в ту ситуацию, когда нам что-то нужно».
Может ли мозг «подменить» воспоминания? Заставить нас помнить то, чего не было?
«Да, в целом, может. Но в норме такие фокусы происходят крайне редко, когда мозг меняет какие-то совсем мелкие детали, чтобы дополнить картину воспоминаний. Бывает, что у пациентов со сниженной памятью появляются ложные воспоминания, так называемая псевдореминисценция. Например, реальное событие из прошлого переносится на настоящее. Бывает, что ложное воспоминание у больных носит совсем фантастический характер — пациенты рассказывают о событиях, которых вообще не может быть, это уже называется конфабуляцией. Редко, но наш мозг может играть с нами в такие игры».
Правда ли, что мозг стирает негативные воспоминания?
«Не то чтобы мозг стирает негативные воспоминания… Правильнее сказать так: в нем действительно есть защитный механизм, он нужен и нашей психике, и нашей памяти. Благодаря ему мы не зацикливаемся на каких-то негативных вещах. Память в таком случае переходит на определенный уровень подсознания, но при подходящей ситуации плохое воспоминание всплывет. Скорее всего, в нем уже не будет мелких деталей».
После родов у некоторых женщин сильно меняется сознание. Некоторые язвительно говорят: совсем без мозгов стала. Почему так происходит?
«Все здоровые женщины после родов находятся в ясном сознании, но действительно, на последних сроках беременности, после рождения ребенка и когда женщина кормит грудью, у нее может меняться поведение, характер и так далее. Это связано в том числе с тем, что меняется гормональный фон и приоритеты в жизни женщины. Природой так создано, что молодая мама теперь направлена исключительно на то, чтобы защищать, кормить и растить ребенка, и все остальные функции уходят на второй план. Из-за этого и складывается такое впечатление, что не может думать ни о чем, кроме своего малыша».
«Но в современном мире после родов многие уже выходят работать, зацикливания надолго не происходит. Здесь уже все зависит от желания и целей женщины. Как она захочет, так и будет работать ее мозг. Если есть желание посвятить себя целиком только ребенку, то мозг будет направлен на это, а вся остальная информация будет проходить мимо. А если она хочет и пытается совмещать материнство и, например, работу, то мозг будет работать, что называется, „на полную катушку“ и эффекта зацикливания не произойдет».
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