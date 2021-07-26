Многие говорят, что спустя годы забывают события, которые с ними происходили. Почему так получается?

«Давайте начнем с того, что наша память относится к высшим мозговым функциям и до сих пор ее механизмы до конца не раскрыты. Есть данные о том, что в мозге формируются функциональные нейроглиальные кольцевые структуры, которые при помощи различных пептидов, кислот могут „поддерживать“ полученную информацию — потом она храниться в нашем сознании. Но до конца этот механизм еще не изучен, — рассказывает эксперт. — В системе каждого нашего анализатора происходит фиксация информации, поэтому мы можем говорить как о зрительной, так и о слуховой, обонятельной памяти. Но при этом конкретных зон в головном мозге, которые бы отвечали за память, так и не нашли , то есть это цельная работа всего мозга».

Как мозг выбирает, какое воспоминание стереть, а какое — оставить?

«Резервы нашей памяти практически безграничны — мы можем помнить достаточно много, нет какого-то ограничителя. Но чаще всего остается та информация, которой пользуемся ежедневно, или та, которая связана с какими-то яркими, эмоциональными событиями, даже если они происходили много лет назад. Что касается остальных воспоминаний, то они не сохраняются — это было для нас неважно, следовательно, мы не думаем об этом, в мозге не происходит постоянного нейронального возбуждения, воспоминания стираются».