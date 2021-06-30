Петербурженка Ирина Волкова уже много лет страдает от приступов мигрени. Их вызывают самые разные тригеры — от недосыпа или переутомления на работе до бокала сухого вина и сыра. Женщина прошла все возможные обследования, пьет таблетки, немного смягчающие проявления мигрени, но приступы становятся все чаще и жестче, а врачи лишь разводят руками. На последнем приеме в частной клинике Ирине предложили чудо-укол — точнее, курс препарата на основе моноклональных антител из шести доз, стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

- Доктор уверял, что будет реальный эффект. Но на выходе из клиники я увидела большой плакат и рекламу этого препарата, и задумалась, — рассказала «Доктору Питеру» Ирина Волкова.

Мы попросили врача-невролога-алголога разъяснить, реально ли эти чудо-уколы приносят облегчение страдающим от мигреней.