Петербурженка Ирина Волкова уже много лет страдает от приступов мигрени. Их вызывают самые разные тригеры — от недосыпа или переутомления на работе до бокала сухого вина и сыра. Женщина прошла все возможные обследования, пьет таблетки, немного смягчающие проявления мигрени, но приступы становятся все чаще и жестче, а врачи лишь разводят руками. На последнем приеме в частной клинике Ирине предложили чудо-укол — точнее, курс препарата на основе моноклональных антител из шести доз, стоимостью порядка 100 тысяч рублей.
- Доктор уверял, что будет реальный эффект. Но на выходе из клиники я увидела большой плакат и рекламу этого препарата, и задумалась, — рассказала «Доктору Питеру» Ирина Волкова.
Мы попросили врача-невролога-алголога разъяснить, реально ли эти чудо-уколы приносят облегчение страдающим от мигреней.
- Препарат с активным действующим веществом эренумаб (человеческое моноклональное антитело класса G2) был зарегистрирован в России в 2020 году. Его активно применяют неврологи-цефалгологи, которые занимаются проблемами головной боли, — пояснил Валерий Черненко, петербургский врач-невролог-алголог. — Но это препарат не первой линии — он применяется, когда уже поставлен диагноз — и именно «мигрень». То есть сначала надо пройти обследование, исключить патологии. Дальше убрать все факторы, которые могут вызывать ее — стабилизировать питание, образ жизни, сон, стресс и подобрать лечение препаратами, которые называются триптаны, их попринимать их какое-то время. И вот когда врачи для пациента сделали уже все, что можно, но приступы головной боли продолжаются, и по частоте — более 5 раз в месяц, то тогда встает вопрос попробовать препарат второй линии — моноклональные антитела, раз в месяц, инъекции, курсом.
Врач отмечает, что на сегодняшний момент патофизиология мигрени сводится к тому, что когда голова болит, уровень белка CGRP повышается, его становится много в «моменте» головной боли, а когда она отступает — возвращается к нормальному.
- Действующее вещество в «уколе от мигрени» взаимодействует с теми же рецепторами, которые связаны с этим белком. И когда они перекрывают его уровни, то голова болит меньше. Но это все очень индивидуально и не всем может помочь, но есть пациенты, которые реально почувствовали облегчение. Результаты неплохие, — добавляет доктор. — Но надо понимать, что рассчитывать, что вы придете в аптеку, купите, уколетесь, и у вас перестанет голова болеть — то нет, конечно. Препарат сам по себе не является волшебной таблеткой. У пациентов лишь снижается интенсивность приступов и их частота. Например, болела голова два-три раза в неделю, а после инъекций — будет два. Причем, уже не так болит, что хочется спрятаться от всех в темноте и тишине, а полегче, чем было в предыдущие месяцы. Поэтому этот укол — не панацея от головной боли, а узко-специализированный препарат, который показывает себя неплохо и дает хорошие результаты, но только в комплексном лечении и при подтвержденном диагнозе мигрень. Да, это 100 тысяч. Но такова его сегодняшняя цена на рынке.
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