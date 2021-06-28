Вакцина не защищает от заражения коронавирусом на 100%. Об этом официально заявляют как разработчики вакцин, так и официальные медицинские власти в разных странах мира. Сделавшие прививку от COVID-19 могут подхватить вирус, и даже почувствовать недомогание, но протекать болезнь, скорее всего, будет гораздо легче.

На какие симптомы стоит обратить внимание вакцинированным, чтобы понять, что болезнь их все же настигла? Британские исследователи выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов, сообщает Express .

Эксперты проанализировали данные от британцев, которые получили обе дозы вакцины и от тех, кто сделал только один укол. У полностью вакцинированных отмечались:

головная боль,

насморк,

чихание,

боль в горле.

У уколовшихся единожды к тем же самым симптомам добавлялся кашель. Он входит в топ-5 признаков ковида у привившихся одной дозой, но находится далеко не на первом месте.

Ученые отмечают, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, а потом давшие положительный тест на ковид, чаще всего сообщали именно о чихании.

Так что, если вы вакцинировались, и вдруг стали много чихать без объективных на то причин, медики советуют сдать ПЦР-тест, особенно, если вы контактируете с людьми, которые входят в группу риска по COVID-19 или по не могут сделать прививку.