Коронавирус даже в легкой форме разрушает серое вещество в мозгу

Ученые из Центра интегративной нейровизуализации Оксфордского университета воспользовались данными биобанка Великобритании. Там хранятся результаты обследования жителей страны. В том числе и 40000 МРТ головного мозга, которые сделали до начала пандемии. Ими и воспользовались для подготовки исследования. Среди пациентов выбрали 782 человека, 394 из них перенесли ковид, у 388 были отрицательные результаты на новую коронавирусную инфекцию. Для всех «подопытных» сделали повторное МРТ и сравнили результаты с предыдущими. Выводы неутешительные, даже у больных с легкой или скрытой формой выявили существенное сокращение серого вещества в левом полушарии.

«Потеря серого вещества произошла в левой парагиппокампальной извилине, левой боковой орбитофронтальной коре и левой островке, — уточняют локацию поражений исследователи. — Эти результаты распространились на переднюю поясную кору, надмаргинальную извилину и височный полюс».

Сравнивали ученые результаты и пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 и тех, кто перенес вирус практически на ногах. Разница в участках поражения была несущественной.