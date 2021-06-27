Коронавирус даже в легкой форме разрушает серое вещество в мозгу

Ученые из Центра интегративной нейровизуализации Оксфордского университета воспользовались данными биобанка Великобритании. Там хранятся результаты обследования жителей страны. В том числе и 40000 МРТ головного мозга, которые сделали до начала пандемии. Ими и воспользовались для подготовки исследования. Среди пациентов выбрали 782 человека, 394 из них перенесли ковид, у 388 были отрицательные результаты на новую коронавирусную инфекцию. Для всех «подопытных» сделали повторное МРТ и сравнили результаты с предыдущими. Выводы неутешительные, даже у больных с легкой или скрытой формой выявили существенное сокращение серого вещества в левом полушарии.
«Потеря серого вещества произошла в левой парагиппокампальной извилине, левой боковой орбитофронтальной коре и левой островке, — уточняют локацию поражений исследователи. — Эти результаты распространились на переднюю поясную кору, надмаргинальную извилину и височный полюс».
Сравнивали ученые результаты и пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 и тех, кто перенес вирус практически на ногах. Разница в участках поражения была несущественной.
«Наши результаты неизменно относятся к потере серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, напрямую связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой», — публикуют выводы в научном журнале
Патология, скорее всего, связана с вирусный нейротропизмом. Клетки обоняния, сконцентрированные в носу, особенно уязвимы для вторжения коронавируса. Одна из гипотез состоит в том, что вирус попадает на обонятельную слизистой оболочки и продвигается оттуда на обонятельную луковицу в головном мозге. Чтобы пресечь это распространение надо разработать механизм, который заблокирует этот перенос.
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