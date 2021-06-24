В Петербурге побит рекорд по прививкам от COVID-19. За один день 23 июня впервые привились более 10 000 человек, говорится в
Всего в Петербурге на 23 июня первично привито 811 895 человек, из них 676001 полностью закончили цикл вакцинации. Губернатор Беглов заявил, что такие темпы радуют, но этого недостаточно.
Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок в день. Не ждите, прививайтесь сейчас.
В Москве тоже отмечается ажиотаж в прививочных пунктах. В оперштабе Москвы 24 июня заявили, что перед вакцинацией не обязательно делать тест на антитела, но даже если их уровень высокий (иммуноглобулина G), то это не является противопоказанием для прививки от коронавируса.
«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — говорится в сообщении оперштаба,
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что для защиты от нового индийского штамма коронавируса необходимо вдвое больше антител, чем от исходного — уханьского варианта. Но от какой цифры считать, столичный градоначальник не пояснил. Для многих россиян эта информация стала руководством к действию — в лабораториях выстроились очереди. Люди хотели выяснить, достаточно ли у них антител для борьбы с мутантом.
Подогревали интерес к тестам на антитела и заявления врачей о том, что при высоком титре антител прививку делать не стоит.
Доктор биологических наук Анча Баранова, которую цитирует
Баранова уточнила, что речь идет о B-клеточном иммунитете и отметила, что после прививки защита от ковида в среднем лучше, чем после перенесенной болезни.
Ранее инфекционист Алексей Яковлев, д.м.н., профессор СПбГУ заявлял, что не стоит прививаться на фоне имеющихся антител.
«Для человека, у которого есть антитела, вакцинация опасна, поскольку для этого вируса установлено антителозависимое усиление инфекции (ADE). То есть, прививка дает дополнительную нагрузку на иммунную систему — такую, что возникает угроза развития более тяжелого течения заболевания при инфицировании коронавирусом, чем если бы этот же человек заболел, не делая прививку», — заявлял Алексей Яковлев.
«Если выявили положительный уровень антител, можно прививку не делать. Это значит, что на сегодняшний день вы защищены. Другой вопрос, как долго будет сохраняться эта защита», — говорила в апреле главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит. Эксперт отмечала, что чем выше уровень антител, тем на более длительную защиту можно рассчитывать. Однако до сих пор неизвестно, какой титр можно считать защитным для коронавирусной инфекции.
Список заболеваний и состояний для медотвода от проведения прививки против коронавируса небольшой.
Врачи рекомендуют временно отложить прививку
при обострении серьезных хронических заболеваний,
при острых инфекционных заболеваниях,
при жизнеугрожающих и неотложных состояниях.
при беременности и если вы перенесли ковид менее шести месяцев назад.
Как поддерживать высокий титр антител, ранее посоветовал директор Центра Гамалеи. Он сказал, что правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».
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