В Москве тоже отмечается ажиотаж в прививочных пунктах. В оперштабе Москвы 24 июня заявили, что перед вакцинацией не обязательно делать тест на антитела, но даже если их уровень высокий (иммуноглобулина G), то это не является противопоказанием для прививки от коронавируса.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится​​​. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — говорится в сообщении оперштаба, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что для защиты от нового индийского штамма коронавируса необходимо вдвое больше антител, чем от исходного — уханьского варианта. Но от какой цифры считать, столичный градоначальник не пояснил. Для многих россиян эта информация стала руководством к действию — в лабораториях выстроились очереди. Люди хотели выяснить, достаточно ли у них антител для борьбы с мутантом.

Подогревали интерес к тестам на антитела и заявления врачей о том, что при высоком титре антител прививку делать не стоит.

Доктор биологических наук Анча Баранова, которую цитирует ТАСС , сказала, что необходимость прививки после перенесенной болезни зависит от уровня антител в организме. В настоящее время распространены два вида тестов на антитела с шкалами до 400 и 40 000. Для первого хорошим результатом считается уровень в 200-300, для второго — выше 1 300.

Баранова уточнила, что речь идет о B-клеточном иммунитете и отметила, что после прививки защита от ковида в среднем лучше, чем после перенесенной болезни.

