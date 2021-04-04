При каком титре антител можно не делать прививку от коронавируса. Отвечает специалист по иммунопрофилактике

Прививку от коронавируса можно не делать, если выявлен положительный титр защитных антител. Об этом сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ДНЦИБ ФМБА (бывший НИИ детских инфекций) Сусанна Харит.

По словам специалиста, все тест-системы по-разному определяют уровень защитных антител, но надо ориентироваться на показатели, считающиеся положительными в конкретном исследовании. Если титр будет положительным, прививку можно пока отложить.

- Если по данной тест-системе выявили положительный уровень антител, можно прививку не делать. Это значит, что на сегодняшний день вы защищены. Другой вопрос, как долго будет сохраняться эта защита. Антитела – то, что защищает нас от вируса, но это не единственная защита. И при инфекции, и при вакцинации формируется еще один тип защиты – клеточный – клеток-убийц, которые распознают зараженную коронавирусом клетку и уничтожают ее вместе с вирусом. Поэтому антитела косвенно говорят о формировании еще и клеточного иммунитета. Но, пожалуй, еще более важная часть защиты - клетки-памяти, задача которых при повторной встрече с инфекцией как можно быстрее запустить выработку антител, – пояснила эксперт.

Как отметила Сусанна Харит, чем выше уровень антител, тем на более длительную защиту можно рассчитывать. Однако до сих пор неизвестно, какой титр можно считать защитным для коронавирусной инфекции.

- Для большинства так называемых старых инфекций мы можем сказать, при каком уровне антител человек заведомо защищен. Пока, к сожалению, для коронавирусной инфекции это не очень понятно, - сказала Сусанна Харит.

Напомним, накануне в Петербург доставили очередную партию «Спутника V» - 44 400 доз. Ранее СМИ подсчитали, что в России полностью прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции всего 3,2% населения.

© Доктор Питер