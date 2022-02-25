- Но лучше, конечно, если вы сходите на курсы подготовки, это не так сложно, но может спасти людям жизнь, — считает Водовозов.

Дефибрилляция

Практически в каждой серии киноврачи спасают кого-то ударом тока. Очень часто реальные врачи используют ее несколько раз за свою медицинскую карьеру. Дело в том, что при «прямой линии» на мониторе дефибрилляция абсолютно бесполезна.

- Дефибрилляцию не делают после асистолии, — предупреждает Водовозов. — Ее делают после фибрилляции. Но в кадре бы это звучало некрасиво, получилась бы какая-то «инфекция-дезинфекция». В сериалах почему-то принято бить человека током при прямой линии.

Также для красоты картинки врач обычно трет электроды между собой, перед тем как применить их по назначению.

- Этого нельзя делать, так как поверхность специально отполирована до блеска, в этом случае электроды поцарапаются, — говорит врач.

Дефибрилляция, действительно, используется редко. Она необходима, когда происходит сбой в сокращении сердца.

- Сердце должно сокращаться как единый организм, если происходит сбой, оно не может изгнать из себя кровь. Поэтому ему надо вернуть нормальный ритм, в этом случае и используется дефибриллятор, — объяснил Алексей Водовозов.

Ну и в случае, если его все же используют, человек не выгибается так красиво дугой, как это происходит на киноэкране.