Если сделать выборку по сериалам про медицину, то их наберется не меньше сотни. Это и рейтинговый «Доктор Хаус», и российский «Склифосовский», премьера нового сезона которого только-только состоялась на телеэкранах. Но реальные медики иногда считают фильмы про врачей вредными. Будущие доктора могут насмотреться сюжетов, которые искажают реальность. Это способно отразиться и на их работе.
Что же не так в сериалах, и как должно быть на самом деле? Об этом рассказал терапевт, токсиколог, популяризатор медицины Алексей Водовозов.
Один из первых: «Доктор Килдэр» (1961-1966)
Авторы постарались сделать сериал эффектным: красавчик-доктор, влюбленные в него пациентки.
- Но вот кадр: доктор Килдэр измеряет давление. Посмотрите, где находится у него стетоскоп — он просто болтается, — обращает внимание Алексей Водовозов в просветительском
Еще один кадр, где Килдэр смотрит на капельницу.
- Он может смотреть на нее до посинения, потому что без воздуховода ни одна капельница работать не будет, — улыбается Водовозов.
Один из самых знаменитых: «Скорая помощь» (1994-2009)
Он был настолько популярным, что некоторые люди, посмотрев его, решили сами стать врачами.
- В сериале отметились многие актеры, а вот переводили его из рук вон плохо, — считает Водовозов. — «Мы его теряем», — пошло как раз оттуда.
Один из самых рейтинговых: «Доктор Хаус» (2004-2012)
По оценкам зрителей, сериалу дают почти 9 из 10 баллов. При этом многие мечтают, чтобы их лечил именно такой доктор — циничный мизантроп, который по-настоящему помогает людям.
- По «Доктору Хаусу» даже проводят научные исследования, публикуют статьи, — рассказывает Алексей Водовозов. — Есть люди, которые конспектируют каждую серию.
Один из самых рейтинговых российских: «Тест на беременность» (2014)
- Над сценарием работала Татьяна Соломатина, она кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, — объяснил Водовозов. — В Петербурге на съемки пускали даже в настоящее лечебное учреждение. В сериалеснимались настоящие новорожденные.
Вероятно поэтому с медицинской точки зрения вопросов к сериалу немного.
— И то они больше связаны с недоработкой актеров или давлением продюсеров, — полагает Водовозов.
Один из самых далеких от медицины: «Интерны» (2010-2016)
По мнению Водовозова, это калька с «Клиники», причем одна из самых неудачных.
- Его нужно смотреть только для того, чтобы посмеяться, но не воспринимая, как медицинскую реальность, — предупреждает врач.
Один из самых типажных: «Склифосовский» (2012)
С точки зрения медицины, врачи могут найти в нем много ошибок. Но, как считает Алексей Водовозов, многие вещи здесь похожи на реально существующие медицинские условия и на реальные типажи.
- Например, главврач в исполнении Елены Яковлевой — она «дерет» всех своих, но если надо защищать — встает стеной, своих подчиненных не отдает, — говорит Водовозов. — Это фанатики своего дела.
Что же именно авторы сериалов делают не так? Много чего — причем медицинская «клюква» кочует от фильма к фильму и считается отличным сценарным и режиссерским решением.
Судорожный припадок
К сожалению, из-за красивой картинки в сериале, люди запоминают неправильный образ действий. И потом реальным медикам очень сложно отбиться от помогающих, которые пытаются всунуть пострадавшему ложку в зубы.
Еще один момент, некоторые пытаются, как показано в фильмах, разогнуть человеку руки во время судорожного припадка.
- Так можно оторвать руку от сухожилия и кости, — предупреждает Водовозов.
Большинство судорожных припадков проходят самостоятельно.
Как надо действовать правильно:
Во время судорог достаточно подложить под голову что-то мягкое — подушечку, свернутую одежду, чтобы избежать травм головы.
Ничего и никуда не всовывать.
Засечь время, сколько будет длиться припадок.
На стадии расслабления повернуть человека набок, пообщаться с ним, так как он, скорее всего, дезориентирован.
Сердечно-легочная реанимация
- Классическая киношная картинка — когда врач сидит верхом на больном. Но так бывает только в фильмах, в жизни в этом нет смысла, — предупреждает Водовозов.
Очень часто в фильмах людей в состоянии клинической смерти спасают. Однако в жизни все немного не так: даже если человек находится на пороге больницы, вероятность его спасти — 5-10 процентов. А то, что показано в сериалах, только создает ложную надежду для других.
- Спасают гораздо реже, чем показывают в сериалах, — предупреждает врач.
Как надо действовать правильно:
вызвать врача;
прямыми руками (!) нажимать на центр грудины, движение должно быть от плеча;
с современной точки зрения, не нужно делать искусственное дыхание, достаточно обеспечивать кровоснабжение, делать непрямой массаж сердца с частотой 100 нажатий в минуту. Кислорода, который содержится в крови, должно хватить до того момента, когда подоспеет скорая;
чтобы было 100 нажатий в минуту, и чтобы они были ритмичными, можно выбрать песню с этой же «скоростью».
10 песен для правильного непрямого массажа сердца
Madonna «American Life»;
Selena Gomez «Back To You»;
Sting «Englishman In New York»;
Tina Turner «Goldeneye»;
Rihanna «Kiss It Better»;
Ace of Base «Living in Danger»;
Iggy Pop «Lust for Life»;
Lady GaGa «Mary Jane Holland»;
Geri Halliwell «Mi Chico Latino»;
Enrique Iglesias «Rhythm Divine».
- Но лучше, конечно, если вы сходите на курсы подготовки, это не так сложно, но может спасти людям жизнь, — считает Водовозов.
Дефибрилляция
Практически в каждой серии киноврачи спасают кого-то ударом тока. Очень часто реальные врачи используют ее несколько раз за свою медицинскую карьеру. Дело в том, что при «прямой линии» на мониторе дефибрилляция абсолютно бесполезна.
- Дефибрилляцию не делают после асистолии, — предупреждает Водовозов. — Ее делают после фибрилляции. Но в кадре бы это звучало некрасиво, получилась бы какая-то «инфекция-дезинфекция». В сериалах почему-то принято бить человека током при прямой линии.
Также для красоты картинки врач обычно трет электроды между собой, перед тем как применить их по назначению.
- Этого нельзя делать, так как поверхность специально отполирована до блеска, в этом случае электроды поцарапаются, — говорит врач.
Дефибрилляция, действительно, используется редко. Она необходима, когда происходит сбой в сокращении сердца.
- Сердце должно сокращаться как единый организм, если происходит сбой, оно не может изгнать из себя кровь. Поэтому ему надо вернуть нормальный ритм, в этом случае и используется дефибриллятор, — объяснил Алексей Водовозов.
Ну и в случае, если его все же используют, человек не выгибается так красиво дугой, как это происходит на киноэкране.
Нарушение этики
В двух сезонах сериалов «Анатомия страсти» и «Доктор Хаус» исследователи насчитали около 400 нарушений врачебной этики.
Латынь
- Это отдельная песня, — говорит Водовозов. — Например в сериале «Тест на беременность» в лаборатории произносят не «цито» (срочно), а «сито». Но как правильно, у студентов вбито к голову на 1 курсе, когда шла латынь, а добито — на 3 курсе во время лекций по фармакологии.
Соотношение врачей и медсестер
В настоящей больнице среднего медицинского персонала реально больше, чем, собственно, врачей. В сериалах же по больницам «гуляют» толпы врачей. Хотя основная работа все же лежит на медсестрах, доктор делает назначения, они — выполняют.
- Ни в одном сериале нет бумажной работы, — удивляется Алексей Водовозов. — Нет человека, который часами сидит и заполняет бумажные журналы, потом книгу учета бумажных журналов, а потом переносит все это в компьютер.
Роды
Кажется, что в стационар везут только сложные случаи. Создается впечатление, что все рожают очень трудно, с кровопотерями и возможной смертью.
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