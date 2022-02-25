Как медицинские сериалы искажают реальность
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Кадр из сериала «Доктор Хаус», 2004–2012 годы, США,

Если сделать выборку по сериалам про медицину, то их наберется не меньше сотни. Это и рейтинговый «Доктор Хаус», и российский «Склифосовский», премьера нового сезона которого только-только состоялась на телеэкранах. Но реальные медики иногда считают фильмы про врачей вредными. Будущие доктора могут насмотреться сюжетов, которые искажают реальность. Это способно отразиться и на их работе.

Что же не так в сериалах, и как должно быть на самом деле? Об этом рассказал терапевт, токсиколог, популяризатор медицины Алексей Водовозов.

Алексей Водовозов

Медицина

Врач-терапевт, токсиколог, медицинский блогер

t.me/dr_voenvrach

Один из первых: «Доктор Килдэр» (1961-1966)

как медицинские сериалы искажают реальность
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Кадр из фильма «Доктор Килдэр», США, 1961–1966 годы.

Авторы постарались сделать сериал эффектным: красавчик-доктор, влюбленные в него пациентки.

- Но вот кадр: доктор Килдэр измеряет давление. Посмотрите, где находится у него стетоскоп — он просто болтается, — обращает внимание Алексей Водовозов в просветительском проекте НаукаPRO. — Тонометр механический, он должен слушать тоны. Но красота кадра превалирует.

Еще один кадр, где Килдэр смотрит на капельницу.

- Он может смотреть на нее до посинения, потому что без воздуховода ни одна капельница работать не будет, — улыбается Водовозов.

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Один из самых знаменитых: «Скорая помощь» (1994-2009)

как медицинские сериалы искажают реальность
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Кадр из сериала «Скорая помощь», 1994-2009, США

Он был настолько популярным, что некоторые люди, посмотрев его, решили сами стать врачами.

- В сериале отметились многие актеры, а вот переводили его из рук вон плохо, — считает Водовозов. — «Мы его теряем», — пошло как раз оттуда.

Один из самых рейтинговых: «Доктор Хаус» (2004-2012)

как медицинские сериалы искажают реальность
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Кадр из сериала «Доктор Хаус», США, 2004–2012 годы.

По оценкам зрителей, сериалу дают почти 9 из 10 баллов. При этом многие мечтают, чтобы их лечил именно такой доктор — циничный мизантроп, который по-настоящему помогает людям.

- По «Доктору Хаусу» даже проводят научные исследования, публикуют статьи, — рассказывает Алексей Водовозов. — Есть люди, которые конспектируют каждую серию.

Один из самых рейтинговых российских: «Тест на беременность» (2014)

как медицинские сериалы искажают реальность
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Кадр из сериала «Тест на беременность», Россия, 2014 год, Всемирные Русские Студии (RWS).

- Над сценарием работала Татьяна Соломатина, она кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, — объяснил Водовозов. — В Петербурге на съемки пускали даже в настоящее лечебное учреждение. В сериалеснимались настоящие новорожденные.

Вероятно поэтому с медицинской точки зрения вопросов к сериалу немного. 

— И то они больше связаны с недоработкой актеров или давлением продюсеров, — полагает Водовозов.

Один из самых далеких от медицины: «Интерны» (2010-2016)

как медицинские сериалы искажают реальность
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Кадр из сериала «Интерны», Россия, НТВ кино, 2010-2016.

По мнению Водовозова, это калька с «Клиники», причем одна из самых неудачных.

- Его нужно смотреть только для того, чтобы посмеяться, но не воспринимая, как медицинскую реальность, — предупреждает врач.

Один из самых типажных: «Склифосовский» (2012)

как медицинские сериалы искажают реальность
Фото
Кадр из сериала «Склифосовский», Россия, 2012–2021 год, киностудия «Русское».

С точки зрения медицины, врачи могут найти в нем много ошибок. Но, как считает Алексей Водовозов, многие вещи здесь похожи на реально существующие медицинские условия и на реальные типажи.

- Например, главврач в исполнении Елены Яковлевой — она «дерет» всех своих, но если надо защищать — встает стеной, своих подчиненных не отдает, — говорит Водовозов. — Это фанатики своего дела.

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Что же именно авторы сериалов делают не так? Много чего — причем медицинская «клюква» кочует от фильма к фильму и считается отличным сценарным и режиссерским решением.

Судорожный припадок

К сожалению, из-за красивой картинки в сериале, люди запоминают неправильный образ действий. И потом реальным медикам очень сложно отбиться от помогающих, которые пытаются всунуть пострадавшему ложку в зубы.

Еще один момент, некоторые пытаются, как показано в фильмах, разогнуть человеку руки во время судорожного припадка.

- Так можно оторвать руку от сухожилия и кости, — предупреждает Водовозов. 

Большинство судорожных припадков проходят самостоятельно.

Как надо действовать правильно:

  • Во время судорог достаточно подложить под голову что-то мягкое — подушечку, свернутую одежду, чтобы избежать травм головы.

  • Ничего и никуда не всовывать.

  • Засечь время, сколько будет длиться припадок.

  • На стадии расслабления повернуть человека набок, пообщаться с ним, так как он, скорее всего, дезориентирован.

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Сердечно-легочная реанимация

- Классическая киношная картинка — когда врач сидит верхом на больном. Но так бывает только в фильмах, в жизни в этом нет смысла, — предупреждает Водовозов.

Очень часто в фильмах людей в состоянии клинической смерти спасают. Однако в жизни все немного не так: даже если человек находится на пороге больницы, вероятность его спасти — 5-10 процентов. А то, что показано в сериалах, только создает ложную надежду для других.

- Спасают гораздо реже, чем показывают в сериалах, — предупреждает врач.

Как надо действовать правильно:

  • вызвать врача;

  • прямыми руками (!) нажимать на центр грудины, движение должно быть от плеча;

  • с современной точки зрения, не нужно делать искусственное дыхание, достаточно обеспечивать кровоснабжение, делать непрямой массаж сердца с частотой 100 нажатий в минуту. Кислорода, который содержится в крови, должно хватить до того момента, когда подоспеет скорая;

  • чтобы было 100 нажатий в минуту, и чтобы они были ритмичными, можно выбрать песню с этой же «скоростью».

10 песен для правильного непрямого массажа сердца

  1. Madonna «American Life»;

  2. Selena Gomez «Back To You»;

  3. Sting «Englishman In New York»;

  4. Tina Turner «Goldeneye»;

  5. Rihanna «Kiss It Better»;

  6. Ace of Base «Living in Danger»;

  7. Iggy Pop «Lust for Life»;

  8. Lady GaGa «Mary Jane Holland»;

  9. Geri Halliwell «Mi Chico Latino»;

  10. Enrique Iglesias «Rhythm Divine».

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- Но лучше, конечно, если вы сходите на курсы подготовки, это не так сложно, но может спасти людям жизнь, — считает Водовозов.

Дефибрилляция

Практически в каждой серии киноврачи спасают кого-то ударом тока. Очень часто реальные врачи используют ее несколько раз за свою медицинскую карьеру. Дело в том, что при «прямой линии» на мониторе дефибрилляция абсолютно бесполезна.

- Дефибрилляцию не делают после асистолии, — предупреждает Водовозов. — Ее делают после фибрилляции. Но в кадре бы это звучало некрасиво, получилась бы какая-то «инфекция-дезинфекция». В сериалах почему-то принято бить человека током при прямой линии.

Также для красоты картинки врач обычно трет электроды между собой, перед тем как применить их по назначению.

- Этого нельзя делать, так как поверхность специально отполирована до блеска, в этом случае электроды поцарапаются, — говорит врач.

Дефибрилляция, действительно, используется редко. Она необходима, когда происходит сбой в сокращении сердца.

- Сердце должно сокращаться как единый организм, если происходит сбой, оно не может изгнать из себя кровь. Поэтому ему надо вернуть нормальный ритм, в этом случае и используется дефибриллятор, — объяснил Алексей Водовозов.

Ну и в случае, если его все же используют, человек не выгибается так красиво дугой, как это происходит на киноэкране.

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Нарушение этики

В двух сезонах сериалов «Анатомия страсти» и «Доктор Хаус» исследователи насчитали около 400 нарушений врачебной этики.

Латынь

- Это отдельная песня, — говорит Водовозов. — Например в сериале «Тест на беременность» в лаборатории произносят не «цито» (срочно), а «сито». Но как правильно, у студентов вбито к голову на 1 курсе, когда шла латынь, а добито — на 3 курсе во время лекций по фармакологии.

Соотношение врачей и медсестер

В настоящей больнице среднего медицинского персонала реально больше, чем, собственно, врачей. В сериалах же по больницам «гуляют» толпы врачей. Хотя основная работа все же лежит на медсестрах, доктор делает назначения, они — выполняют.

- Ни в одном сериале нет бумажной работы, — удивляется Алексей Водовозов. — Нет человека, который часами сидит и заполняет бумажные журналы, потом книгу учета бумажных журналов, а потом переносит все это в компьютер. 

Роды

Кажется, что в стационар везут только сложные случаи. Создается впечатление, что все рожают очень трудно, с кровопотерями и возможной смертью.

Алена Безменова