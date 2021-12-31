Продукты от давления
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Высокое артериальное давление нередко не имеет очевидных симптомов. Между тем, гипертоники находятся в смертельной опасности.

Один из ключевых моментов профилактики высокого давления — правильное питание. Так, некоторые продукты лучше есть как можно реже.

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В американском правительстве не так давно выпустили новую версию рекомендаций по здоровому питанию на 2020–2025 года. В этом документе говорится, что для нормального самочувствие ежедневное потребление натрия нужно уменьшить до 2300 миллиграммов в день.

Главный поставщик натрия — обычная поваренная соль. В 1 грамме продукта— 0,4 грамма натрия. Получается, что нормальная доза натрия на день содержится приблизительно в 1 чайной ложке соли.

Другие способы сократить потребление натрия:

  • Есть больше свежих овощей и фруктов

  • Есть поменьше горчицы, кетчупа, соевого соуса

  • Использовать свежие или сушеные специи вместо соли

  • Выбирать продукты с низким содержанием натрия.

Врачи давно говорят о негативной роли натрия в повышении давления, обострении сердечной недостаточности и проблемах с печенью и почками.

Работает это так. Почки ответственны за поддержание нормального уровня натрия в организме. Если натрия слишком много, он выходит из организма с мочой. Когда почки уже не справляются с излишком, вещество начинает копиться и вызывать отеки. Вода собирается в различных тканях и органах, крови в сосудах становится больше — и давление повышается.

— Если вы следите за здоровьем, то необходимо уменьшить потребление металлического натрия, который в основном содержится в поваренной соли, — предупреждают специалисты.

Совсем без натрия при этом человек жить не может — для поддержания баланса жидкости в организме ему нужно примерно 500 мг в день.

Еще 10 продуктов, от которых нужно отказаться гипертоникам:

  • Попкорн

  • Сыр

  • Мясные деликатесы

  • Еда на вынос

  • Замороженная пицца

  • Покупной томатный соус

  • Бекон

  • Соленые огурцы

  • Алкоголь

  • Кофе

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Кстати

Есть немало продуктов, которые могут помочь понизить давление. О том, какую еду стоит добавить в ежедневный рацион гипертоникам, читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова