Высокое артериальное давление нередко не имеет очевидных симптомов. Между тем, гипертоники находятся в смертельной опасности.
Один из ключевых моментов профилактики высокого давления — правильное питание. Так,
В американском правительстве не так давно выпустили новую версию рекомендаций по здоровому питанию на 2020–2025 года. В этом документе говорится, что для нормального самочувствие ежедневное потребление натрия нужно уменьшить до 2300 миллиграммов в день.
Главный поставщик натрия — обычная поваренная соль. В 1 грамме продукта— 0,4 грамма натрия. Получается, что нормальная доза натрия на день содержится приблизительно в 1 чайной ложке соли.
Другие способы сократить потребление натрия:
Есть больше свежих овощей и фруктов
Есть поменьше горчицы, кетчупа, соевого соуса
Использовать свежие или сушеные специи вместо соли
Выбирать продукты с низким содержанием натрия.
Врачи давно говорят о негативной роли натрия в повышении давления, обострении сердечной недостаточности и проблемах с печенью и почками.
Работает это так. Почки ответственны за поддержание нормального уровня натрия в организме. Если натрия слишком много, он выходит из организма с мочой. Когда почки уже не справляются с излишком, вещество начинает копиться и вызывать отеки. Вода собирается в различных тканях и органах, крови в сосудах становится больше — и давление повышается.
— Если вы следите за здоровьем, то необходимо уменьшить потребление металлического натрия, который в основном содержится в поваренной соли, — предупреждают специалисты.
Совсем без натрия при этом человек жить не может — для поддержания баланса жидкости в организме ему нужно примерно 500 мг в день.
Еще 10 продуктов, от которых нужно отказаться гипертоникам:
Попкорн
Сыр
Мясные деликатесы
Еда на вынос
Замороженная пицца
Покупной томатный соус
Бекон
Соленые огурцы
Алкоголь
Кофе
Кстати
Есть немало продуктов, которые могут помочь понизить давление. О том, какую еду стоит добавить в ежедневный рацион гипертоникам, читай ЗДЕСЬ.
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