Врачи давно говорят о негативной роли натрия в повышении давления, обострении сердечной недостаточности и проблемах с печенью и почками.

Работает это так. Почки ответственны за поддержание нормального уровня натрия в организме. Если натрия слишком много, он выходит из организма с мочой. Когда почки уже не справляются с излишком, вещество начинает копиться и вызывать отеки. Вода собирается в различных тканях и органах, крови в сосудах становится больше — и давление повышается.

— Если вы следите за здоровьем, то необходимо уменьшить потребление металлического натрия, который в основном содержится в поваренной соли, — предупреждают специалисты.