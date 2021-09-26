Гипертония — наиболее распространенный фактор риска сердечных заболеваний. Врачи рекомендуют — контролировать давление нужно обязательно, если вы входите в группу риска по возрасту, много курите или набрали большой вес.
Зачастую нормализовать давление можно, изменив образ жизни — больше двигаться, снизить потребление соли, сбросить лишние килограммы. Немаловажно и то, что вы едите. Доказано, что один вид фруктов особенно помогает снизить снизить риск гипертонии.
Цитрусовые, включая грейпфруты, лаймы, апельсины и лимоны, а также клементины, очень хорошо понижают давление. Они богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые сохраняют здоровье сердца.
Лимон содержит биоактивные компоненты, такие как лимонная кислота, полифенол и аскорбиновая кислота. Сразу в нескольких исследованиях говорится о том, что доказана польза лимонного сока для нормализации давления — за счет различных механизмов действия.
- Несколько исследований выделили лимон как один из важных полезных для здоровья фруктов, богатых фенольными соединениями, а также витаминами, минералами, пищевыми волокнами, эфирными маслами и каротиноидами, — говорится в сообщении ученых, пишет издание
Важно и содержание витамина C в цитрусовых. Исследователи доказали, что люди, которые включают много продуктов с витамином С в свой рацион, могут снизить риск развития гипертонии.
Полезны как сок цитрусовых (без сахара), так и фрукты целиком. Это позволит получить вместе с витамином С еще и дополнительную клетчатку.
Грейпфрутовый сок снижает среднее артериальное давление сильнее, чем апельсиновый. Это показало исследование.
Также ученые предлагают сократить потребление алкоголя и кофеина, чтобы давление было в норме. Содержащие кофеин напитки тоже стоит убрать из рациона — это чай, газировка и шоколад.
Для контроля давления важны продукты, богатые калием. Этот минерал уменьшает действие натрия (соли) и снижает напряжение стенок кровеносных сосудов. Но надо помнить, что слишком много калия может быть вредным для людей с проблемами почек.
Ранее «Доктор Питер» назвал пять эффективных способов снизить артериальное давление. Среди них также есть рекомендация перейти на низкоуглеводную диету, чтобы сбросить килограммы.
Помогут снизить риск развития гипертонии и специальные упражнения. Лучше всего работает на снижение давления растяжка — стретчинг. Достаточно 10-20 минут в день. Ученые выяснили, что после занятий растяжкой давление нормализовалось по сравнению с первоначальными показателями.
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