Лимон содержит биоактивные компоненты, такие как лимонная кислота, полифенол и аскорбиновая кислота. Сразу в нескольких исследованиях говорится о том, что доказана польза лимонного сока для нормализации давления — за счет различных механизмов действия.

- Несколько исследований выделили лимон как один из важных полезных для здоровья фруктов, богатых фенольными соединениями, а также витаминами, минералами, пищевыми волокнами, эфирными маслами и каротиноидами, — говорится в сообщении ученых, пишет издание Express.

Важно и содержание витамина C в цитрусовых. Исследователи доказали, что люди, которые включают много продуктов с витамином С в свой рацион, могут снизить риск развития гипертонии.

Полезны как сок цитрусовых (без сахара), так и фрукты целиком. Это позволит получить вместе с витамином С еще и дополнительную клетчатку.