Наш организм — очень сложная система, в которой все взаимосвязано. Поэтому сухие волосы или лишние сантиметры в области талии — не всегда повод сменить шампунь или садиться на диету. Возможно, это знак, что пора обратиться к терапевту или иммунологу и пройти комплексное обследование. Ведь чем раньше проблема будет обнаружена, тем проще с ней справиться.
Ольга Шуппо
Разработка превентивных мер по предупреждению и лечению хронических заболеваний. Онкопревенция. Иммунодиетология
научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic
1. Постоянное чувство усталости
Проснулся и устал — многие начинают свое утро именно с таким ощущением. Это ни что иное как синдром хронической усталости, который является признаком слабого иммунитета. А еще свидетельствует о дисбалансе надпочечников, отвечающих за восстановление нервной системы после стресса. У людей, живущих в постоянном нервном напряжении, велик риск истощения надпочечников, так как они в избытке вырабатывают гормоны стресса. В норме эти гормоны должны давать адекватные сигналы остальным органам и клеткам. В результате сбоя учащается сердцебиение, сужаются сосуды, подавляется иммунитет и пищеварение, снижается сопротивляемость к внешним факторам.
2. Увеличенный животик
Человек может быть подтянутым или даже худым, но при этом иметь выпирающий живот. Лишнего веса, казалось бы нет, тогда что произошло с фигурой? Объем в этом случае образуется за счет внутреннего отложения жира. Это признак стресса и повышенного уровня кортизола в крови. Именно этот гормон способствует росту жировых отложений в области живота. Кстати, по этой же причине могут формироваться «щечки» в нижней части лица. Но самое неприятное — постоянный стресс угнетает иммунитет.
3. Снижение памяти
Снижение памяти напрямую связано с ослаблением иммунитета. Каким образом? Здесь речь может идти о хроническом стрессе и дисфункции щитовидной железы. В случае плохой работы щитовидки скорость реакций замедляется, из-за чего ухудшается память.
4. Частый герпес
Он может появляться на губах или половых органах, в любом случае это означает, что защитная система дала сбой. В норме организм способен подавлять хроническую внутреннюю инфекцию, но если иммунитет ослаблен, то вирус периодически активизируется. Внешнее проявления обострения инфекции в виде герпеса могут возникать даже каждый месяц. Появление герпеса 3-4 раза в год уже считается довольно частым.
Белые точки на ногтях свидетельствуют о дефиците цинка, а цинк незаменимый элемент иммунных реакций.
5. Аллергические реакции
Неспособность противостоять аллергенам также находится в плоскости нарушений. Есть даже специальный термин — истерика иммунной системы. Организм не знает, как реагировать на какие-то факторы, не может сопротивляться вирусными бактериями, и все это проявляется в виде аллергии.
6. Выпадение волос и сухая кожа на локтях
Это признаки гипотиреоза щитовидной железы. Хороший иммунитет и нормальная работа щитовидной железы — это два состояния со знаком «равно». Воздействие стресса на щитовидку самое прямое — снижение памяти, потеря волос, сухие локти и это далеко не полный перечень.
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