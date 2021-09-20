2. Увеличенный животик

Человек может быть подтянутым или даже худым, но при этом иметь выпирающий живот. Лишнего веса, казалось бы нет, тогда что произошло с фигурой? Объем в этом случае образуется за счет внутреннего отложения жира. Это признак стресса и повышенного уровня кортизола в крови. Именно этот гормон способствует росту жировых отложений в области живота. Кстати, по этой же причине могут формироваться «щечки» в нижней части лица. Но самое неприятное — постоянный стресс угнетает иммунитет.