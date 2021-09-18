Результаты исследования опубликовал
Тахикардия — это состояние, при котором частота сердечных сокращений увеличивается, начиная от 100 ударов в минуту и более. Она является распространенным симптомом множества заболеваний, может серьезно нарушить нормальную работу сердца и повысить риск инсульта. Кроме учащенного сердцебиения это состояние характеризуется одышкой, слабостью, болью в груди, иногда потерей сознания.
По словам исследователей, COVID-19 может вызывать серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, длящиеся больше трех месяцев. Эксперты считают, что одно из таких самостоятельных расстройств — так называемая постковидная тахикардия, которая выражается учащенным сердцебиением, а также перебоями в работе сердца.
Ученые описали предполагаемые механизмы развития данного фенотипа постковидного синдрома и возможные варианты лечения, а также отмечают необходимость выделить его отдельную группу.
Типичные причины тахикардии
Гиперфункция щитовидной железы. Чаще отмечается у женщин, чем у мужчин. Повышение уровня гормонов щитовидной железы отражается на синусовом узле, который располагается в правом предсердии. Он генерирует электрические импульсы, вызывающие сокращения миокарда. При высоком уровне гормонов они воспроизводятся хаотично, воздействуя на сердце. В результате сердцебиение учащается, возникает тахикардия.
Дисфункция коры надпочечников, или болезнь Аддисона. Надпочечники не могут вырабатывать достаточное количество гормонов. Их дефицит приводит к тому, что почки начинают быстро выводить с мочой натрий и воду, возникает обезвоживание организма, нарушается водно-электролитный баланс, загущается кровь, замедляется циркуляция и кровоснабжение периферических тканей. На фоне этих изменений происходят патологические изменения сердечно-сосудистой системы.
Анемия. Увеличение числа сердечных сокращений обусловлено необходимостью поддерживать необходимый уровень кислорода в крови в условиях дефицита гемоглобина. При снижении уровня гемоглобина увеличение частоты сердечных сокращений позволяет «прогонять» кровь с кислородом к тканям быстрее, что дает возможность частично поддерживать необходимый уровень оксигенации.
Тахикардии беременных. Увеличивается потребность организма матери и плода в кислороде.
Тахикардия также может развиться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов, употребления кофе, энергетических напитков, табакокурения.
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