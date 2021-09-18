Типичные причины тахикардии

Гиперфункция щитовидной железы. Чаще отмечается у женщин, чем у мужчин. Повышение уровня гормонов щитовидной железы отражается на синусовом узле, который располагается в правом предсердии. Он генерирует электрические импульсы, вызывающие сокращения миокарда. При высоком уровне гормонов они воспроизводятся хаотично, воздействуя на сердце. В результате сердцебиение учащается, возникает тахикардия.

Дисфункция коры надпочечников, или болезнь Аддисона. Надпочечники не могут вырабатывать достаточное количество гормонов. Их дефицит приводит к тому, что почки начинают быстро выводить с мочой натрий и воду, возникает обезвоживание организма, нарушается водно-электролитный баланс, загущается кровь, замедляется циркуляция и кровоснабжение периферических тканей. На фоне этих изменений происходят патологические изменения сердечно-сосудистой системы.



Анемия. Увеличение числа сердечных сокращений обусловлено необходимостью поддерживать необходимый уровень кислорода в крови в условиях дефицита гемоглобина. При снижении уровня гемоглобина увеличение частоты сердечных сокращений позволяет «прогонять» кровь с кислородом к тканям быстрее, что дает возможность частично поддерживать необходимый уровень оксигенации.

Тахикардии беременных. Увеличивается потребность организма матери и плода в кислороде.



Тахикардия также может развиться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов, употребления кофе, энергетических напитков, табакокурения.