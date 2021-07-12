Дэниел Портер уже год живет, полностью утратив воспоминания о предыдущих 20 годах своей жизни. Он не помнит, что женат, что воспитывает 10-летнюю дочку. Врачи до сих пор не могут понять, что с ним произошло и как вернуть память, пишет
Все случилось год назад. Дэниел проснулся июльским утром рядом со своей женой Рут, думая, что ему 16, и пора собираться в колледж, и пришел в ужас, увидев в кровати незнакомую женщину. Шоком стал и первый взгляд в зеркало. Мужчина не поверил, что он так выглядит — «старым и толстым», как он сказал позже.
Рут пришлось долго убеждать Дэниела, что его не похитили, и он не уснул рядом с незнакомой женщиной, выпив лишнего, а девочка, испуганно наблюдавшая за происходящим в доме — его родная дочь. Доказать, что мужчине уже 36, и это его дом, смогли только примчавшиеся на помощь родители Дэниела.
Оказалось, глава семейства полностью забыл 20 лет своей жизни — как учился, где работал, что женился и стал отцом. Врачи поставили Портеру диагноз — транзиторная глобальная амнезия, внезапное нарушение памяти. Они думали, что воспоминания вернутся к Дэниелу, но ему уже год приходиться жить, восстанавливая прошлое по рассказам близких. Главным «экскурсоводом» в жизнь до потери памяти стала жена Дэниела. Она возила его по старому району, вновь представляла общим друзьям, но бесполезно.
- Все это выглядит очень странно, потому что для меня отношения с ним — давние, а для него со мной — новые, — признается Рут. Она заметила, что ее супруг после потери памяти несколько изменился — например, теперь любит не ту еду, что до амнезии, и стал добрым и общительным.
Врачи озадачены случаем Дэниела, и называют возможной причиной случившегося эмоциональный стресс после потери работы и проблем со здоровьем. Мужчина страдал от болей в спине из-за смещения дисков позвоночника. Ему пришлось ходить с тростью.
Семье пришлось продать дом и большую часть имущества и переселиться к родителям Дэниела.
- Проблемы тогда длились уже несколько месяцев и мозг Дэниела будто сказал, что отказывается это воспринимать, и просто стер 20 лет воспоминаний, — рассказывает Рут. — Муж сейчас проходит терапию, чтобы убрать психологические последствия той травмы, но трудно работать с тем, что нельзя вспомнить.
Транзиторная глобальная амнезия (ТГА) -
синдром в клинической неврологии и психиатрии, характеризующийся эпизодом отключения памяти на период, как правило, от двух до восьми часов, а в редких случаях — до 1 дня. Это заболевание встречается примерно у 3-10 человек из 100 тысяч.
Пациенты могут быть дезориентированы, не знать, где они находятся, но в остальном они полностью здоровы и могут адекватно оценивать события.
Причина возникновения ТГА неизвестна, чаще синдром возникает у людей старше 50 лет. Также есть исследования, предполагающие, что спровоцировать его могут частые приступы мигрени.
Триггером потери памяти могут быть тяжелая физическая нагрузка, эмоциональный стресс, травма головы и даже половой акт.
Комментарии0