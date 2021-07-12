Дэниел Портер уже год живет, полностью утратив воспоминания о предыдущих 20 годах своей жизни. Он не помнит, что женат, что воспитывает 10-летнюю дочку. Врачи до сих пор не могут понять, что с ним произошло и как вернуть память, пишет Daily Mail.

Все случилось год назад. Дэниел проснулся июльским утром рядом со своей женой Рут, думая, что ему 16, и пора собираться в колледж, и пришел в ужас, увидев в кровати незнакомую женщину. Шоком стал и первый взгляд в зеркало. Мужчина не поверил, что он так выглядит — «старым и толстым», как он сказал позже.

Рут пришлось долго убеждать Дэниела, что его не похитили, и он не уснул рядом с незнакомой женщиной, выпив лишнего, а девочка, испуганно наблюдавшая за происходящим в доме — его родная дочь. Доказать, что мужчине уже 36, и это его дом, смогли только примчавшиеся на помощь родители Дэниела.

Оказалось, глава семейства полностью забыл 20 лет своей жизни — как учился, где работал, что женился и стал отцом. Врачи поставили Портеру диагноз — транзиторная глобальная амнезия, внезапное нарушение памяти. Они думали, что воспоминания вернутся к Дэниелу, но ему уже год приходиться жить, восстанавливая прошлое по рассказам близких. Главным «экскурсоводом» в жизнь до потери памяти стала жена Дэниела. Она возила его по старому району, вновь представляла общим друзьям, но бесполезно.