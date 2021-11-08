Фибрилляцию предсердий еще называют мерцательной аритмией, но, по словам врачей, это не одно и то же. Как рассказал профессор Дмитрий Лебедев, руководитель НИО аритмологии НМИЦ им. Алмазова, термин «мерцательная аритмия» — устаревший.
Дмитрий Лебедев
аритмология, хирургия
Сердечно-сосудистый хирург, руководитель научно-исследовательского отдела аритмологии НМИЦ им. Алмазова, профессор кафедры хирургических болезней, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук
Раньше он включал два заболевания — фибрилляцию предсердий и трепетание предсердий, но это два разных диагноза, с разными симптомами (к примеру, при трепетании предсердий ритм сердца обычно ровный) и подходами в лечении, поэтому было решено их разделить.
Фибрилляция предсердий — самый частый вид сердечной аритмии. Считается, что ею страдают 2-3% населения, но после перехода 70-летнего возрастного рубежа распространенность увеличивается в разы — до 8%. У мужчин она развивается чаще, чем у женщин.
Фибрилляция предсердий — разновидность нарушения ритма сердца с частой и хаотичной электрической активностью предсердий. Дмитрий Лебедев так объясняет это состояние:
«В левое предсердие в норме входят 4 легочных вены. В них есть так называемые муфты — эта эмбриональная ткань предсердия, которая обладает способностью вызывать электрическую активность. При патологии оттуда может исходить высокочастотная электрическая импульсация, которая вызывает фибрилляцию. После этого начинается хаотичная активность левого предсердия, оно фактически перестает сокращаться, а электрическое возбуждение „бегает“ по нему в разные стороны, пересекаясь, объединяясь или образуя завихрения».
Даже ЭКГ не всегда ее «видит»
- Фибрилляция предсердий опасна тем, что может протекать совершенно бессимптомно. Человек может ничего не замечать, при этом риск инсульта у него будет расти. Так часто и бывает у молодых. До 25% всех инсультов связаны именно с фибриляцией предсердий и отрывом тромба (эмболией сосудов), а для формирования тромба и эмболических событий достаточно коротких эпизодов аритмии. При этом иногда даже ЭКГ, которая считается достоверным способом диагностики, может ничего не найти — минутный приступ аритмии происходит между снятиями кардиограммы. Сейчас в стандарты диагностики нарушений ритма сердца входит длительное мониторирование, которое помогает поймать «неуловимые» приступы. Для этого пациенту имплантируют миниатюрные мониторы, которые могут регистрировать кардиограмму в течение трех лет, — объясняет Дмитрий Лебедев.
У этого вида аритмии есть несколько форм — пароксизмальная (с приступами сердцебиения), промежуточная (длительно существующая) и персистирующая (хроническая).
- Конечно, пароксизмальную фибрилляцию легче заметить. А когда аритмия длится годы, человек перестает ощущать разницу между нормальным ритмом сердца и аритмией — он просто привыкает, — говорит аритмолог НМИЦ им. Алмазова.
Основные симптомы фибрилляции предсердий:
Частый неровный ритм сердца, обычно с чередованием коротких и длинных интервалов между сокращениями;
Как правило, высокий пульс — частота сердечных сокращений (ЧСС) может достигать даже более 200 ударов в минуту;
Одышка;
Боли в области сердца;
Приступы слабости;
Потливость.
- Приступ аритмии можно определить по пульсу. Нормальная частота пульса в покое составляет 60-80 ударов в минуту. Если он больше 100, тем более, неровный — это повод обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование. А если к этому присоединяются и другие симптомы — боли в сердце, одышка, то лучше сразу вызвать скорую, — советует специалист.
Аритмию вызывают не только проблемы с сердцем
Аритмия может развиться на фоне уже существующих проблем с сердцем — к примеру, порока митрального клапана (клапан между левым предсердием и левым желудочком сердца) или ревматизма (системное воспалительное заболевание соединительной ткани, как правило, с эпицентром в оболочках сердца). По словам Дмитрия Лебедева, такие аритмии сложнее и дольше лечатся. Но нередко нарушение сердечного ритма провоцируют причины, не связанные конкретно с заболеваниями сердца.
Вот 5 частых причин:
Тиреотоксикоз (гипертиреоз) — избыточное содержание в крови тиреоидных гормонов щитовидной железы. Это основная «не сердечная» причина развития фибрилляции предсердий. По словам Дмитрия Лебедева, Петербург — регион, эндемичный по заболеваниям щитовидной железы.
Наследственность. Если в семье были случаи фибрилляции предсердий в молодом возрасте или ранние инфаркты, то есть риск, что эта патология может передаться по наследству. Таким людям врачи рекомендуют быть внимательнее к своему состоянию.
Гипертония.
Бактериальные и вирусные инфекции. Например, частые ангины или тот же COVID-19. По словам главного внештатного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, частота фибрилляции предсердий у пациентов, госпитализированных с COVID-19, достигает 20% — то есть ее выявляют у каждого пятого пациента ковидных стационаров.
Злоупотребление алкоголем. Как говорят врачи, часто наплыв пациентов с приступами фибрилляции предсердий бывает после обильных возлияний в выходные — это явление они называют «синдромом понедельника».
Ешьте бананы и займитесь плаванием
Для профилактики аритмий работают те же меры, что и для всех болезней сердца — не увлекаться алкоголем, не курить или бросить эту вредную привычку, если она есть, следить за весом, стараться питаться правильно и разнообразно, а также вести активный образ жизни.
Аритмолог НМИЦ им. Алмазова дал еще два совета, о которых не стоит забывать.
При любой аритмии пациентам советуют включать в рацион продукты, богатые калием и магнием — эти микроэлементы относятся к основным электролитам в организме и обладают способностью проводить электрический заряд. То есть, дефицит этих веществ — тоже путь к развитию фибрилляции предсердий. В США, к примеру, пожилым людям рекомендуется съедать в день по банану, чтобы получать норму калия. Он также есть в кураге, картофеле. Алкоголь же, наоборот, вымывает калий из организма.
Еще один важный пункт в программе профилактики — поддерживать уровень физической активности. Физнагрузки не только предупреждают, но иногда и восстанавливают регуляцию сердечного ритма. В моей практике были молодые пациенты, которые полностью излечились благодаря занятиям плаванием и теннисом.
Первым делом — антикоагулянты
Некоторые формы фибрилляции предсердий успешно и быстро лечатся — врачи могут избавить человека от приступов если не навсегда, то надолго. Как правило, это касается молодых людей и не запущенных случаев болезни.
- При выявлении фибрилляции предсердий человеку надо принимать весь комплекс мер, чтобы предупредить эмболические осложнения. Но в первую очередь, это прием антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь). Они смогут предотвратить развитие инсульта. Такие препараты назначаются строго по показаниям — самим себе их «выписывать» нельзя. И принимать их надо под врачебным и лабораторным контролем. К примеру, при язве желудка есть риск спровоцировать кровотечение. Бывают даже геморрагические инсульты (кровоизлияние в мозг) на фоне приема таких лекарств, — говорит Дмитрий Лебедев.
Кроме лекарственных препаратов, лечат фибрилляцию с помощью рентгенэндоваскулярной хирургии. В Центре Алмазова такое лечение получают более тысячи человек в год.
- Сейчас вся хирургия при аритмиях малоинвазивная — мы не делаем больших разрезов, а через небольшие проколы в паховой области входим в сосуды, по которым проходим в сердце и точечно воздействуем на очаги, вызывающие фибрилляцию. Это так называемая катетерная абляция, которая бывает двух видов — радиочастотная (когда очаг «прижигают» токами высокой частоты) и криоабляция (когда замораживают определенные зоны сердца, которые не будут проводить электрический импульс). Такие операции проводятся под постоянным рентгеновским контролем. Уже на утро пациенты, как правило, могут вести нормальный образ жизни, — рассказал Дмитрий Лебедев.
Новый метод
В этом году в НМИЦ им. Алмазова начали проводить новый вид вмешательств — имплантацию окклюдера ушка левого предсердия. Эти операции бесплатны для пациентов — Минздрав выделил для петербургского центра первые 10 квот. Часть из них уже выполнили.
- Такие операции показаны людям, у которых есть противопоказания к приему антикоагулянтов. Чтобы снизить у них риск эмболических осложнений, ушко предсердия, где могут образовываться тромбы, закрывают специальной «затычкой» — окклюдером. У всех других пациентов с предупреждением тромбозов справляются антикоагулянты, — объяснил врач.
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