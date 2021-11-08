Даже ЭКГ не всегда ее «видит»

- Фибрилляция предсердий опасна тем, что может протекать совершенно бессимптомно. Человек может ничего не замечать, при этом риск инсульта у него будет расти. Так часто и бывает у молодых. До 25% всех инсультов связаны именно с фибриляцией предсердий и отрывом тромба (эмболией сосудов), а для формирования тромба и эмболических событий достаточно коротких эпизодов аритмии. При этом иногда даже ЭКГ, которая считается достоверным способом диагностики, может ничего не найти — минутный приступ аритмии происходит между снятиями кардиограммы. Сейчас в стандарты диагностики нарушений ритма сердца входит длительное мониторирование, которое помогает поймать «неуловимые» приступы. Для этого пациенту имплантируют миниатюрные мониторы, которые могут регистрировать кардиограмму в течение трех лет, — объясняет Дмитрий Лебедев.

У этого вида аритмии есть несколько форм — пароксизмальная (с приступами сердцебиения), промежуточная (длительно существующая) и персистирующая (хроническая).

- Конечно, пароксизмальную фибрилляцию легче заметить. А когда аритмия длится годы, человек перестает ощущать разницу между нормальным ритмом сердца и аритмией — он просто привыкает, — говорит аритмолог НМИЦ им. Алмазова.

Основные симптомы фибрилляции предсердий:

Частый неровный ритм сердца, обычно с чередованием коротких и длинных интервалов между сокращениями;

Как правило, высокий пульс — частота сердечных сокращений (ЧСС) может достигать даже более 200 ударов в минуту;

Одышка;

Боли в области сердца;

Приступы слабости;

Потливость.

- Приступ аритмии можно определить по пульсу. Нормальная частота пульса в покое составляет 60-80 ударов в минуту. Если он больше 100, тем более, неровный — это повод обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование. А если к этому присоединяются и другие симптомы — боли в сердце, одышка, то лучше сразу вызвать скорую, — советует специалист.

Аритмию вызывают не только проблемы с сердцем

Аритмия может развиться на фоне уже существующих проблем с сердцем — к примеру, порока митрального клапана (клапан между левым предсердием и левым желудочком сердца) или ревматизма (системное воспалительное заболевание соединительной ткани, как правило, с эпицентром в оболочках сердца). По словам Дмитрия Лебедева, такие аритмии сложнее и дольше лечатся. Но нередко нарушение сердечного ритма провоцируют причины, не связанные конкретно с заболеваниями сердца.

Вот 5 частых причин: