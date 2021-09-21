3 из 1000 человек в нашей стране страдают от той или иной формы эпилепсии. То есть, это 485 тысяч пациентов, у которых имеются приступы. И, как правило, это — молодые люди. Из-за заболевания они не могу окончить учебные заведения, не могут стать студентами, выйти на работу, зачастую, создать семью. По данным исследования, в России половина опрошенных готова запретить своим детям общение со сверстниками, у которых случаются эпилептические приступы.

Справиться с заболеванием может помочь хирургическое лечение. Операции уже проводятся в филиале Центра Алмазова — РНХИ им. профессора А.Л. Поленова. Одну из них провел внештатный нейрохирург Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Владимир Крылов.

Оперировали 35-летнего мужчину, диагноз ему поставили в 14 лет. Все эти годы его мучили приступы. У него точно выявлен эпиочаг. По мнению врачей, таким пациентам оперативное лечение помогает в 70-80 процентах случаев в первый год лечения, во второй — эта цифра снижается до 50 процентов.