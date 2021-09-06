В послеоперационном у него развился тяжелейший менингоэнцефалит. После чего ушел в вегетативное состояние. Инструктор ЛФК позанимался месяца три безрезультатно, руки опустились, прогноз был плохой. А через семь месяцев звонит нам его мама и говорит: «Я зашла в комнату, а он с кровати упал, лежит на полу». Как упал? Как лежит на полу? Он же недвижим. Мы приехали снова.

В общем, сейчас мальчишка уже ходит и говорит, понятно, что не так активно, но все же. Его протезировали, уже не видно этого тяжелого дефекта черепа.

Но самое интересное, что нет лба, причем анатомически, но разум каким-то чудом сохранился.

Придя в сознание, он сначала только писал, не говорил. И мама просила его написать хоть что-нибудь на бумаге. «Кто я?» — задала она вопрос сыну. И он ей написал такой ответ: «Что ты меня о таком спрашиваешь, я что — дурак?»

«Им сказали лежать — они и лежат»

- Какую роль играют в восстановлении человека его родственники, близкие люди?

- Огромную, 50% успеха реабилитации пациента — это поддержка его родных. Вот говорят — реабилитационный потенциал. Это понятие часто упоминают, но мало кто его понимает. Оно состоит из трех составляющих. Первая часть — медицинская. Хватит ли у человека здоровья — насколько крепкое сердце, легкие. Хороший уход, пролежней нет, человек может лежать годами. А бывает тяжелая аритмия, гипертония, диабет и пациент быстро уходит. Вторая часть — психологическая. Хочет ли заниматься пациент. Многие не хотят. Говорят: «Отпустите меня, я хочу умереть». Отказываются от еды, таблеток, и умирают. Третья часть — социальная. Есть ли люди, которые будут биться за человека. Это могут быть жена, родители, коллеги.

- От чего зависит успех реабилитации? Врач может дать какие-то гарантии пациенту — что он заработают руки-ноги, он встанет и пойдет?

- У нас железное правило — мы никогда не обещаем. Потому что мы не знаем, как дальше пойдет процесс реабилитации. Мы сделаем все, что возможно. Но как оно дальше пойдет или не пойдет, мы не знаем. У нас был пациент, полковник, здоровый мужчина под два метра ростом, с тяжелым дефектом, хорошие были результаты после реабилитации. Мы его выписали домой. А квартира у него крошечная, 26 квадратных метров. Он пошел на кухню, зацепился за телевизионный провод, упал по диагонали из коридора лицом прямо в газовую плиту и погиб.

Поэтому, цель нашей работы еще и в том, чтобы научить родственников. Часто я слышу от родных пациента: «Ой, да вот он ленится». Он не ленится. Надо понимать, когда человек не может и когда не хочет. Это совершенно разные состояния.

- Нередко врачи выписывают домой парализованных пациентов — по сути, умирать. Говорят родным — он никогда не пойдет, не заговорит.

- Ошибочные прогнозы при выписке дают очень часто. Врачи спасают жизнь пациенту, все делают по протоколу, а потом говорят его семье — ну все, покупайте ему коляску, он теперь всю жизнь будет таким. Да ничего подобного! Мы видели пациентов с первой группой инвалидности не парализованных — просто им сказали лежать, вот они и лежали. Всегда есть, над чем работать. Человек может даже на работу выйти.

Сейчас вообще очень рано выписывают из больницы — у нас в госпитале раньше пациент с ишемическим инсультом лежал 30 дней, было время за ним наблюдать. Острый период прошел за 7-10 дней, и дальше можно было им заниматься. А сейчас, после оптимизации системы здравоохранения, уже на 5-7 день выписывают. Еще один пример — геморрагический инсульт, пациент в стационаре находился 45 дней, а сейчас 14.

А что можно сделать за две недели? Человек еще толком в сознание не пришел, а его уже домой выписывают.

Шарлатаны в реабилитации

- Насколько важно время в вашей работе, если человек год пролежал без реабилитации, какие у него шансы? Запущенное состояние обратимо или нет?

- Время — ключевой фактор. Через месяц после инсульта образуется миогенная контрактура (ограничение подвижности в суставе), но со спазмированными мышцами еще можно работать, а через два месяца наступает артрогенная контрактура, с которой может справиться только ботулинотерапия, а может и не справиться. А дальше вообще ничего нельзя сделать. Поэтому сроки имеют гигантское значение.

- Кто входит в состав мультидисциплинарную бригаду реабилитации, какие специалисты?

- В бригаде доктора разной специальности — невролог, терапевт, травматолог, нейроуролог, гастроэнтеролог, физиотерапевт, нейрохирург, психиатр, диетолог, врач ФРМ — физической реабилитационной медицины. Но врачи не постоянно с пациентом, они консультируют, дают указания и рекомендации. А дальше работает бригада — каждое утро идет линейка, как в любой больнице. Расписывается весь день. С пациентами плотно работают методисты ЛФК или АФК (адаптивная физическая культура), нейропсихологи, эрготерапевты, логопеды, санитары, медсестры, человек, который занимается музыкотерапией, массажисты.

Отдельно про массаж скажу несколько слов — родственники привозят парализованного человека домой и начинают каждый день делать ему массаж. Но массаж дело вспомогательное, он разогревает суставы перед тем, как с ними начать работать.

В реабилитации, к сожалению, много шарлатанов. Потому что легко можно пригласить домой «специалиста» неизвестно откуда. Родственники, к примеру, говорят, что пригласили массажиста к пациенту домой. Начинаешь расспрашивать, оказывается, это сотрудник фитнес-центра, который больного перевернул несколько раз, постучал по нему, и навредил так, что мы потом после такой непутевой реабилитации ничего сделать не можем. К примеру, вместо того, чтобы руку разогнуть, она уходит в сгибание. Все, она фактически потеряна для человека. И это самый простой пример.

А когда формируется движения в ногах, в крупных мышцах, часто из-за посторонней силы травмируется мышца, в которой откладывается кальций. В мышцах образуется кость. У нас в стране никто это не оперирует. Это сложно — вся костная ткань пронизана сосудами, высок риск кровопотери. Но даже после операции кость вырастет снова. Человек в результате перестает ходить. Он лежит прикованный, мочится под себя.

Во всем мире одна из главных причин, по которой родственники сдают человека в интернат — неконтролируемые функции тазовых органов. А все потому, что в свое время неправильно провели вертикализацию. Человек перестал двигаться, перестал себя обслуживать, стал всем в тягость. А можно было поставить его на ноги… Море таких судеб. Ладно, в крупных городах-миллионниках еще можно найти грамотного врача. А что говорить про все остальные…