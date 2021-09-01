Неожиданностью для врачей является эритроцитарный вариант тромбоза с блокадой кровотока в капиллярах. Обычно врачи рассматривают эритроциты как клетки — переносчики кислорода, но не как причину тромбоза.

Традиционно принято рассматривать венозный тромб как сетчатую пробку из белка фибрина, а артериальный тромбоз при инфаркте и ряде инсультов — как комок тромбоцитов. Эритроциты рассматривались как транспортная клетка, переносчик кислорода. Но в живой природе все устроено немного по-другому. В ней все переплетается и организм имеет десятки механизмов прямой и обратной связи. Он саморегулируется. Поэтому один элемент используется сразу в нескольких системах, выполняя разные функции.

Если вы знаете, что эта клетка переносит кислород и углекислый газ, это совсем не означает, что ее функция ограничена лишь этим. Клетка вполне может выполнять очень разные роли — в данном случае перекрывать кровоток и вызывать кислородное голодание. В результате развивается повреждение сосудистой стенки и тромбоз.

В целом влияние эритроцитов на развитие тромбоза известно, но без определенных механизмов. Поэтому в современных клинических рекомендациях они рассматриваются при лечении доброкачественного избыточного роста числа эритроцитов — истинной полицитемии. При повышении доли эритроцитов в крови (гематокрита) выше 45% рекомендуется уменьшать число эритроцитов, «сливая кровь», чтобы она была более жидкой, во избежание риска тромбозов. Наличие связи количества эритроцитов с развитием инфарктов миокарда и инсультов отмечали в серьезных эпидемиологических исследованиях. Но связаны ли они с причиной или являются следствием тромботических событий, до конца было не ясно.