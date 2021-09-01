Сейчас внимание всего мирового медицинского сообщества приковано к выявлению механизмов развития COVID-19 в организме пациентов. И большинство специалистов рассматривают его как поражение внутренних органов с обязательным вовлечением сосудистой системы. Новосибирские специалисты обнаружили наряду с классическими тромбами эритроцитарный вариант развития тромбоза. Причем удалось не только расшифровать механизм образования тромбозов при ковиде, но и найти эффективное лечение.
«Доктор Питер» поговорил с одним из авторов исследования, руководителем Центра профилактики тромбозов НИИ терапии Сибирского отделения РАН Андреем Громовым. Исследование было проведено у пациентов с инсультами, вызванными коронавирусной инфекцией.
Андрей Громов
Медицина
директор Центра профилактики тромбозов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИ терапии и профилактической медицины
- Этот ключ дает нам большие возможности, хотя, конечно, все проблемы одним препаратом не решить, — говорит Андрей Громов. — Вирус бьет по более трем тысячам мишеней в организме человека. Ковид многогранен, поэтому многие вопросы до сих пор остаются без ответа. Вирус способен несколько раз поменять структуру болезни — начинается как одно заболевание, развивается во второе, третье, заканчивается четвертым. Но одну из ключевых мишеней благодаря нашему открытию можно уже контролировать.
Стандартная терапия часто бывает недостаточно эффективна — традиционно она направлена на предотвращение венозного тромбоза.
Неожиданностью для врачей является эритроцитарный вариант тромбоза с блокадой кровотока в капиллярах. Обычно врачи рассматривают эритроциты как клетки — переносчики кислорода, но не как причину тромбоза.
Традиционно принято рассматривать венозный тромб как сетчатую пробку из белка фибрина, а артериальный тромбоз при инфаркте и ряде инсультов — как комок тромбоцитов. Эритроциты рассматривались как транспортная клетка, переносчик кислорода. Но в живой природе все устроено немного по-другому. В ней все переплетается и организм имеет десятки механизмов прямой и обратной связи. Он саморегулируется. Поэтому один элемент используется сразу в нескольких системах, выполняя разные функции.
Если вы знаете, что эта клетка переносит кислород и углекислый газ, это совсем не означает, что ее функция ограничена лишь этим. Клетка вполне может выполнять очень разные роли — в данном случае перекрывать кровоток и вызывать кислородное голодание. В результате развивается повреждение сосудистой стенки и тромбоз.
В целом влияние эритроцитов на развитие тромбоза известно, но без определенных механизмов. Поэтому в современных клинических рекомендациях они рассматриваются при лечении доброкачественного избыточного роста числа эритроцитов — истинной полицитемии. При повышении доли эритроцитов в крови (гематокрита) выше 45% рекомендуется уменьшать число эритроцитов, «сливая кровь», чтобы она была более жидкой, во избежание риска тромбозов. Наличие связи количества эритроцитов с развитием инфарктов миокарда и инсультов отмечали в серьезных эпидемиологических исследованиях. Но связаны ли они с причиной или являются следствием тромботических событий, до конца было не ясно.
Терапия, по словам Андрея Громова, самая простая.
- Терапия этих нарушений уже применяется в самой широкой практике. Просто ее назначают поздно, когда уже все произошло. Никто не ожидал, что метаболическая терапия может включать ферменты эритроцитов и разблокировать нарушения кровотока. Ее надо назначать на самых ранних стадиях — до образования тромбов и кислородного голодания тканей, — убежден Громов.
Отбор докладов и их рецензирование на Европейском кардиологическом конгрессе очень жесткое. На каждом конгрессе ежегодно отсеивают, не включая в программу четыре — шесть тысяч докладов. И поздравления с результатами этой работы руководство конгресса прислало еще до доклада.
- Поэтому докладчику, профессору Маргарите Кручининой, ведущие этого заседания, известнейший американский кардиолог профессор Роберта Боноу и французский профессор Мартин Гиллард, сразу задали ключевой вопрос — успели ли авторы проверить свое открытие в лечении реальных больных. Да, по результатам исследования пролечено 150 больных инсультом, вызванным коронавирусной инфекцией. И большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией на базе разных клиник уже получали эту терапию, — говорит Андрей Громов.
Кому угрожают тромбозы при СOVID-19
- Как говорил руководитель российской школы гемостаза, ученый с мировой известностью Зиновий Соломонович Баркаган «ДВС-синдром (это патологический неспецифический процесс, характеризующийся множественным образованием тромбов, — Прим. Ред.) будет у всех, с этим столкнется каждый. Просто это не успеют когда-нибудь предотвратить», — говорит Андрей Громов. — Процесс нарушений кровообращения тромбообразования развивается с самого начала заболевания, и в значительной степени определяет его тяжесть. Поэтому если остановить процесс тромбоза и обеспечить нормальны кровоток, то течение болезни становится контролируемым, пациенту становится легче, он живет и дышит. Но процесс надо предупреждать до того, как вырос тромб, и до критических состояний! Суть науки — предупреждать. Задача врача — не доводить пациента до тромбоза.
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