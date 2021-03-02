Диетолог института РАМН: Не оправдывайте тягу к сладкому пользой для мозга

Необходимую для мозга дозу глюкозы можно получить не только с помощью сладостей - легкоусвояемых углеводов. По словам врача-диетолога клиники Института питания РАМН Юлии Пановой, продукты с длинными углеводами способны накормить мозг не хуже и с большей пользой. А иногда для здоровья мозга и вовсе нужны диеты без простых углеводов.

Некоторые оправдывают тягу к сладостям необходимостью «накормить» свой мозг, поэтому не особо ограничивают себя в легкоусвояемых углеводах. По словам врача-диетолога Юлии Пановой, нужную для работы мозга глюкозу можно получить и с помощью более полезных продуктов.

«На деле нужную глюкозу мозгу будут давать и длинные углеводы — цельнозерновые, фрукты в определенном количестве, бобовые. Такие обязательно должны присутствовать в рационе, и никакого голода в такой ситуации не будет. Кроме того, стоит помнить, что мозг питается не только глюкозой, но и аминокислотами, жирами и т. д. Есть даже некоторые диеты, которые для здоровья мозга и вовсе подразумевают исключение таких углеводов, например при эпилепсии, опухолях мозга», — рассказала «АиФ» Юлия Панова.

Специалист отметила, что надо в принципе стараться ограничивать количество простых углеводов в своем рационе. Победить тягу к сладкому поможет привычка, но, чтобы она появилась, потребуется немного потерпеть.

«Тут важно выработать привычку - достаточно месяц-два взять себя в руки, включить силу воли, потом уже такой тяги к сладкому не будет. Кроме того, адаптируется и микробиота, которая руководит нашими вкусами и содержит бактерии, питающиеся сладким. После месяца воздержания количество этих бактерий уменьшится, и они уже не будут своими биохимическими реакциями провоцировать нас есть столько сладкого», — сказала Юлия Панова.

По словам врача, норма употребления добавленного сахара - не больше 30 грамм в сутки (примерно 6 чайных ложек).