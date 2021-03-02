18+ / fontanka.ru

Когда сахар - твой босс. Как легко обуздать тягу к сладкому, посоветовала диетолог

14:00, 02.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

Диетолог из Индии дала простой совет - как понять, почему вам хочется сладкого и в итоге - избавиться от этой сахарной зависимости. Рецепт очень прост - достаточно проанализировать, что вы едите в течение дня.

Когда сахар - твой босс. Как легко обуздать тягу к сладкому, посоветовала диетолог
Фото: pixabay.com

Причина тяги к сладкому, дефицит питательных веществ, говорит диетолог Пуджа Махиджа - известный врач из Индии. Она ведет свой блог в Instagram и к ее словам прислушиваются десятки тысяч подписчиков. Один из последних постов она посвятила сладкоежкам. 

- Сахар твой босс? Звонит тебе все время, в любое время? Самый простой способ убедиться, что это ты -  босс, а не сахар, есть достаточное количество белка!, - советует Пуджа.

По мнению диетолога, тяга к сахару возникает из-за дефицита белка в организме человека.
- Каждый раз, когда вы тянетесь за сахаром, ваше тело на самом деле просит у вас белок, - говорит врач. 

Она предлагает уменьшить эту зависимость очень простым способом - включать достаточное количество белка во все три приема пищи - завтрак, обед и ужин.

Читайте также: Диетолог назвала продукты, помогающие худеть

Диетолог добавляет, что белок стимулирует выработку лептина, гормона, уменьшающего чувство голода. И, следовательно, помогает контролировать тягу к сладкому. 

Важно не забывать, что белок содержится не только в мясе и рыбе, но также в орехах, бобах и овощах. При составлении сбалансированного рациона питания необходимо чередовать продукты животного и растительного происхождения.

Норма белка зависит от возраста и активности человека и составляет от 36 до 117 граммов в сутки, такие данные приводит Роспотребнадзор. Важно понимать, что это количество чистого белка, а не вес котлеты, в которой кроме мяса есть и другие ингредиенты.

  • Детям: 36-87 г
  • Женщинам: 58-87 г
  • Мужчинам: 65-117 г.
Рубрики: Диетология

1 комментарий Оставить комментарий

Что я ем в течение дня? макароны, заедаю картошкой. Сахар, сладкое не ем вообще. Вес только растет.

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×