Когда сахар - твой босс. Как легко обуздать тягу к сладкому, посоветовала диетолог

Диетолог из Индии дала простой совет - как понять, почему вам хочется сладкого и в итоге - избавиться от этой сахарной зависимости. Рецепт очень прост - достаточно проанализировать, что вы едите в течение дня.

Причина тяги к сладкому, дефицит питательных веществ, говорит диетолог Пуджа Махиджа - известный врач из Индии. Она ведет свой блог в Instagram и к ее словам прислушиваются десятки тысяч подписчиков. Один из последних постов она посвятила сладкоежкам.

- Сахар твой босс? Звонит тебе все время, в любое время? Самый простой способ убедиться, что это ты - босс, а не сахар, есть достаточное количество белка!, - советует Пуджа.

По мнению диетолога, тяга к сахару возникает из-за дефицита белка в организме человека.

- Каждый раз, когда вы тянетесь за сахаром, ваше тело на самом деле просит у вас белок, - говорит врач.

Она предлагает уменьшить эту зависимость очень простым способом - включать достаточное количество белка во все три приема пищи - завтрак, обед и ужин.

Диетолог добавляет, что белок стимулирует выработку лептина, гормона, уменьшающего чувство голода. И, следовательно, помогает контролировать тягу к сладкому.

Важно не забывать, что белок содержится не только в мясе и рыбе, но также в орехах, бобах и овощах. При составлении сбалансированного рациона питания необходимо чередовать продукты животного и растительного происхождения.

Норма белка зависит от возраста и активности человека и составляет от 36 до 117 граммов в сутки, такие данные приводит Роспотребнадзор. Важно понимать, что это количество чистого белка, а не вес котлеты, в которой кроме мяса есть и другие ингредиенты.