Диетолог назвала продукты, помогающие худеть

Желающим убрать лишние килограммы после длительной самоизоляции помогут продукты, богатые клетчаткой. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты и приправы, которые худеющим желательно включить в свой рацион.

— Прежде всего при похудении важны овощи. Без клетчатки худеть невозможно. Клетчатка выводит жир. Прекрасны в процессе похудения все капустные. В капусте содержится тартроновая кислота, которая мешает углеводам, которые мы поглотили, превращаться в жиры, — рассказала Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве», уточнив, что женщины с заболеваниями щитовидной железы, наоборот, от капусты могут набирать лишний вес.

Специалист также посоветовала худеющим пить больше воды и есть овощи, которые содержат воду в избытке, например — огурцы. Пить воду диетолог рекомендует часто и по несколько глотков, а не редко и сразу много.

Из продуктов полезны худеющим будут фасоль и горох. По словам специалиста, они хорошо насыщают и в них содержатся вещества, понижающие уровень сахара в крови, много клетчатки и растительного белка.

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Кроме того, такие приправы как черный и красный перец, имбирь улучшают кровообращение и повышают температуру тела, стимулируя пищеварение и обмен веществ. А вместо сахара диетолог посоветовала добавлять в чай, какао и кофе корицу и ваниль, которые снижают тягу к сладкому.

В то же время, при похудении не надо полностью отказываться от мяса. «Белок должен присутствовать в меню обязательно», - говорит специалист. Это могут быть отварные куриные грудки, мясо кролика, нежирная говядина.