Надежду пациенту дали в Национальном медицинском исследовательском центре им. Е.Н.Мешалкина (НМИЦ) в Новосибирске.

- На магнитно-резонансной томографии выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины, — рассказали в НМИЦ им. Е.Н.Мешалкина. — Вмешательство в данной области сопряжено с риском необратимых неврологических изменений.

Ежегодно в Центре Мешалкина проводится 150 операций в нейрохирургическом отделении, врачи обладают обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Решились медики и на операцию пациента из Германии.