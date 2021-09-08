Объемная опухоль у 35-летнего пациента из Германии располагалась в той зоне, которая отвечает за движение левой руки и левой ноги. Немецкие врачи опасались, что при удалении новообразования мужчина утратит способность двигаться. Поэтому все клиники категорически отказывали в операции. Предлагали альтернативу: химиотерапию в сочетании с лучевой терапией. Однако за результат не отвечали. Кроме того, из-за опухоли пациент страдал от эпилептических приступов, предложенное лечение не смогло бы снять проблему.
Надежду пациенту дали в Национальном медицинском исследовательском центре им. Е.Н.Мешалкина (НМИЦ) в Новосибирске.
- На магнитно-резонансной томографии выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины, — рассказали в НМИЦ им. Е.Н.Мешалкина. — Вмешательство в данной области сопряжено с риском необратимых неврологических изменений.
Ежегодно в Центре Мешалкина проводится 150 операций в нейрохирургическом отделении, врачи обладают обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Решились медики и на операцию пациента из Германии.
- Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга, — объяснил порядок действий врач-нейрохирург Сергей Чернов. — Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров.
В операции использовали компьютерную навигационную систему (нейронавигацию) и операционные микроскопы, который позволили максимально безопасно удалить новообразование.
- Технологии позволяли точно ориентироваться в зоне воздействия, — уточнили в Центре Мешалкина.
Хирургам удалось избежать неврологических осложнений после операции. Опухоль оказалась низкой степени злокачественности, однако пациенту все же потребуется курс лучевой и химиотерапии, чтобы избежать повторения ситуации.
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