Хирурги вживили пациентке большеберцовую кость, сделанную на 3D принтере

Уникальную операцию провели в Национальном исследовательском центре имени Е.Н.Мешалкина в Новосибирске. 53-летняя женщина обратилась к врачу-онкологу с жалобой на сильные боли в левой голени. Пациентке назначили обследование, которое выявило довольно обширное новообразование в большеберцовой кости. По результатам биопсии, новообразование оказалось злокачественным. Необходимо было удалить часть кости и заменить ее на протез.
Кандидат медицинских наук, руководитель центра онкологии и радиотерапии НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина
«Локализация опухоли требовала провести резекцию обширного костного сегмента. Осложняло ситуацию то, что у пациентки оставался слишком короткий суставной сегмент кости, который не затронул патологический процесс. Для эндопротезирования не подходили серийные конструкции, требовался индивидуальный подход».
Решение удалось все же найти. Специалисты Центра Мешалкина вместе с инженерами компании, которая занимается промышленным дизайном, разработали уникальный эндопротез. Его изготовили при помощи 3D-печати. Индивидуальную конструкцию, имитировавшую пораженный злокачественным новообразованием сегмент большеберцовой кости, создали при помощи лазерного спекания с добавлением титанового порошка. На это потребовалось полторы недели.
Операция завершилась успешно, пациентка уже на пятые сутки смогла ходить самостоятельно.
«У меня была саркома, — рассказала женщина. — Я мужественно приняла диагноз, но понимала, что нужно постараться сохранить ногу. Сейчас я полностью восстановилась, все самое страшное уже позади».
До операции пациентка практически жила на обезболивающих, сейчас они ей не требуются.
«Операция помогла мне вернуться к полноценной жизни», — благодарна хирургам сибирячка.
Вообще, 3D-технологии способны помочь многим больным, ведь за короткий срок можно изготовить любые индивидуальные импланты, которые будут учитывать все анатомические особенности пациентов. Однако высокотехнологичное лечение пациентов со злокачественными новообразованиями в опорно-двигательном аппарате практикуют лишь в нескольких федеральных медицинских центрах России.
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