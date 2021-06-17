Хирурги вживили пациентке большеберцовую кость, сделанную на 3D принтере

Решение удалось все же найти. Специалисты Центра Мешалкина вместе с инженерами компании, которая занимается промышленным дизайном, разработали уникальный эндопротез. Его изготовили при помощи 3D-печати. Индивидуальную конструкцию, имитировавшую пораженный злокачественным новообразованием сегмент большеберцовой кости, создали при помощи лазерного спекания с добавлением титанового порошка. На это потребовалось полторы недели.

Операция завершилась успешно, пациентка уже на пятые сутки смогла ходить самостоятельно.

«У меня была саркома, — рассказала женщина. — Я мужественно приняла диагноз, но понимала, что нужно постараться сохранить ногу. Сейчас я полностью восстановилась, все самое страшное уже позади».

До операции пациентка практически жила на обезболивающих, сейчас они ей не требуются.

«Операция помогла мне вернуться к полноценной жизни», — благодарна хирургам сибирячка.

Вообще, 3D-технологии способны помочь многим больным, ведь за короткий срок можно изготовить любые индивидуальные импланты, которые будут учитывать все анатомические особенности пациентов. Однако высокотехнологичное лечение пациентов со злокачественными новообразованиями в опорно-двигательном аппарате практикуют лишь в нескольких федеральных медицинских центрах России.