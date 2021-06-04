Еще до рождения малыша стало понятно, что будет непросто. Анализы показали очень высокий титр антител у будущей мамы. Это означало, что из-за несовместимости резуса крови с кровью ребенка, новорожденный будет страдать тяжелой формой гемолитической болезни.
К родам подготовились заранее. Задействованы были все службы Перинатального центра в Рязани. Из родзала новорожденного сразу же перевели в отделение патологии. Рассматривали разные варианты терапии, чтобы справиться с болезнью. Однако врачи пришли к выводу, что все они не дадут необходимого эффекта. Очень часто в лечении используют аппарат для интенсивной фототерапии: ребенка помещают под круговые лампы, свет от них позволяет выровнять показатели крови.
«Раньше мы часто делали переливание крови для лечения младенцев с гемолитической болезнью, но после покупки аппарата фототерапии такие потребности существенно снизились. В прошлом году переливание и вовсе было только одно», — рассказала главный врач рязанского Перинатального центра Ирина Девятова.
Однако в этом случае по анализу крови стало понятно, что и фототерапия тоже будет неэффективной. Для спасения ребенка провели обменное переливание.
«Собственная кровь ребенка заменяется донорской, — объяснила, как проходила процедура заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Рязани Ирина Борисова. — Эту операцию провели наши специалисты, а после отправили мальчика в реанимацию на выхаживание».
Ребенок быстро пошел на поправку. Его с мамой уже выписали домой.
Гемолитическая болезнь новорожденных встречается не так уж и редко. Однако раньше шансы на благоприятный исход резус-конфликта матери и ребенка были не высоки. Еще двадцать лет назад многих могли бы и не спасти. Врачи перинатального центра Педиатрического университета рассказали, что иногда переливание крови необходимо проводить даже внутриутробно.
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