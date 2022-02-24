4 типичных ошибки, из-за которых вы выгораете на работе

Мы просыпаемся рано утром, если повезет, то быстро готовим завтрак, а потом торопимся на работу. Там мы проводим целый день, иногда — большую часть вечера, а потом уставшие возвращаемся домой, мечтая как можно скорее лечь в кровать. Только вот перед этим надо зайти в магазин, приготовить ужин, сделать уроки с ребенком, уделить внимание домочадцам, а потом уже можно за минуту заснуть перед телевизором.
Даже если вы очень любите свою работу, жить в таком темпе нельзя. Стресс и хроническая усталость будут постоянно накапливаться, провоцируя сначала легкое недомогание, которые будет проявляться через головные боли и апатию, а потом уже могут обостриться и хронические заболевания, вызывая необратимые последствия для организма. Однако многие даже не замечают, что начали выгорать — ведь все так живут, что поделать. Обычно мы начинам беспокоиться, когда процесс уже запущен.
По словам профессора психологии менеджмента Кэри Купера, заподозрить выгорание можно по следующим признакам:
вы чувствуете себя опустошенным, запас вашей энергии с самого утра на нуле;
вы никак не можете взять себя в руки и начать работать, только при мысли о новой задаче вы начинаете чувствовать раздражение и гнев;
вы понимаете, что стали гораздо медленнее справляться с работой. То дело, которое раньше занимало час или два, теперь занимает гораздо больше времени.
Чтобы не доводить себя до критического состояния, нужно как можно скорее предпринимать «защитные» меры, говорит профессор Купер. И первым делом — перестать делать 4 главных ошибки, которые ведут к выгорания, рассказал психолог британскому изданию
Сидеть в рабочих чатах после окончания рабочего дня
Конечно, когда вы на работе, то вы не можете не следить за офисной почтой и чатами с коллегами. Но вы должны отключаться от этого, как только выходите из офиса. Договоритесь с начальством, что если будет какой-то срочный вопрос, который нужно решить сегодня вечером, то вам нужно позвонить.
«Искушение постоянно проверять электронную почту в свободное время затрудняет полное отключение от работы, когда вы пытаетесь пообщаться с друзьями и семьей», — говорит Кэри Купер.
Не вести список дел
Если вы постоянно переживаете, что не успеваете закончить все свои дела, то попробуйте вносить их в блокнот. И не только записывать, но потом торжественно обводить в кружочек или ставить галочку напротив каждого достижения. Пусть даже маленького — подписать бумагу или распечатать документ. Так мозг будет постоянно получать сигналы, что вы справляетесь и вы, конечно же, молодец.
Не подводить итоги дня
Перед тем, как уйти с работы, попробуйте расписать итоги дня. И то, что вы сделали, и то, что вы не успели. Проанализируйте те дела, которые остались незаконченными и поставьте себе галочку, что с них надо начать следующий день. А в конце обязательно похвалите себя за те задачи, которые вам удалось выполнить.
«Если все расставить по полочкам, это не только уменьшит тревогу, пока вы пытаетесь расслабиться, но также даст сигнал, что вы вернетесь к работе, чувствуя, что с ней можно справиться», — пояснил Купер.
Брать работу на дом
Если вы понимаете, что у вас есть маленькое дело, на которое вы потратите около 30 минут, то не несите его домой. Доделайте в офисе. Ваше сознание должно четко усвоить: «Дом, это то место, где я отдыхаю». Немного сложнее тем, кто постоянно работает на удаленке. В таком случае дома надо создать рабочий уголок: стол, кресло, ноутбук — здесь я работаю. Никакой работы на кровати или за кухонным столом. Постарайтесь поделить квартиру на зону труда и зону отдыха.
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