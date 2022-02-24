4 типичных ошибки, из-за которых вы выгораете на работе

Мы просыпаемся рано утром, если повезет, то быстро готовим завтрак, а потом торопимся на работу. Там мы проводим целый день, иногда — большую часть вечера, а потом уставшие возвращаемся домой, мечтая как можно скорее лечь в кровать. Только вот перед этим надо зайти в магазин, приготовить ужин, сделать уроки с ребенком, уделить внимание домочадцам, а потом уже можно за минуту заснуть перед телевизором.

Даже если вы очень любите свою работу, жить в таком темпе нельзя. Стресс и хроническая усталость будут постоянно накапливаться, провоцируя сначала легкое недомогание, которые будет проявляться через головные боли и апатию, а потом уже могут обостриться и хронические заболевания, вызывая необратимые последствия для организма. Однако многие даже не замечают, что начали выгорать — ведь все так живут, что поделать. Обычно мы начинам беспокоиться, когда процесс уже запущен.

По словам профессора психологии менеджмента Кэри Купера, заподозрить выгорание можно по следующим признакам:

вы чувствуете себя опустошенным, запас вашей энергии с самого утра на нуле;

вы никак не можете взять себя в руки и начать работать, только при мысли о новой задаче вы начинаете чувствовать раздражение и гнев;

вы понимаете, что стали гораздо медленнее справляться с работой. То дело, которое раньше занимало час или два, теперь занимает гораздо больше времени.