В погоне за псевдостандартами

Но не всегда корни проблемы скрываются в детстве. Сегодня феномен «самозванства» получил широкое распространение благодаря растиражированной идее «успешного успеха» и псевдостандартов, которым невозможно соответствовать. И, по словам психолога, в роли «самозванца» может почувствовать себя любой взрослый человек.

- СМИ и социальные сети формируют некие «стандарты» внешности, социальной успешности и профессиональной реализации, которым невозможно соответствовать. Это так называемый «успешный успех».

Очень много людей ежедневно сталкивается в интернете с информацией о частной жизни своих сверстников. И она, как правило, сильно «отретуширована» и искажена в сторону «улучшения» реальности. Столкновение с искаженной информацией об «успешном успехе» других людей при сравнении с нашей собственной частной реальностью вызывает не всегда приятное чувство. Ведь псевдостандарты из постов пользователей соцсетей сильно контрастируют с реальным качеством жизни человека, наблюдающего за «успешными людьми» в виртуальной среде.

Если раньше «синдром самозванца» был связан именно с профессиональной идентичностью, теперь «самозванцами» себя чувствуют уже и в роли матерей, мужей, жен, подруг и так далее.

Одна из причин распространения этого явления — популярность ошибочной и вредной идеи, говорящей, что существует некий принципиально «правильный» образ жизни, ведя который, якобы можно добиться любых высоких целей. Один из первых шагов, который мы можем сделать для преодоления своего «синдрома самозванца», — принять тот факт, что никакого «правильного» образа жизни нет и быть не может , — объясняет Татьяна Власова.

Между тем, на фоне переживаний по поводу свой несостоятельности и «незаслуженных» успехов могут развиваться вполне ощутимые проблемы со здоровьем — повышенная тревожность, депрессии. Кроме того, человек может сознательно тормозить свою карьеру, боясь неудач и «разоблачения», или, наоборот, «убиваться» на работе, чтобы заслужить оказанное доверие. А в итоге получить лишь возросший уровень тревоги и эмоциональное выгорание.