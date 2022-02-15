Я недостоин занимаемой должности, просто окружающие этого не замечают. Меня хвалят на работе и даже дали повышение, но это, скорее, везение и удачное стечение обстоятельств, чем моя заслуга. А вдруг все узнают, что я на самом деле не такой умный и талантливый, каким меня считают? Это типичные переживания людей, страдающих «синдромом самозванца».
Как говорят психологи, так принято называть специфическую неуверенность в себе, в своих силах и возможностях. Из-за этой неуверенности у человека возникает неприятное ощущение, что он обманывает окружающих, вводит их в заблуждение относительно своей компетенции как профессионала и не только. По словам психолога Татьяны Власовой, «синдромом самозванца» можно назвать личностную особенность, которая формируется еще в детстве и может проявляться в дальнейшей жизни в большей или меньшей степени.
Татьяна Власова
Психология
Психолог, бизнес-тренер, коуч
Чаще такие установки у детей формируются в двух моделях семей.
Родители по-разному оценивают своих детей, вешая на них ярлыки. Например, они могут считать одного ребенка более умным, чем другого, и не менять свои представления о детях, что бы те ни делали впоследствии. В конце концов это может привести к тому, что тот ребенок, которого считали менее умным, не будет ощущать себя умным, даже получая более высокие оценки или добившись бОльших успехов, чем его «умный» брат или сестра.
Родители идеализируют своего ребенка. Когда ребенок вырастает и сталкивается с трудностями, он начинает сомневаться в правоте своих родителей и скрывает, что ему трудно. Он не хочет рушить идеализированное представление родителей о себе, а в итоге начинает считать себя посредственностью.
Помочь в этой ситуации могут занятия с психологом или психотерапевтом.
- Разберите свое детство с психологом. Примите то, что было в вашей жизни, и начните ценить себя и свои достижения, — советует Татьяна Власова.
Супергерой или прирожденный гений?
Психологи выделяют 5 типов синдрома самозванца:
Перфекционист. Такой человек чувствует, что ему нужно делать все идеально, иначе он потерпит неудачу. Если идеально не получается, чувство неуверенности в себе его переполняет.
Солист. Он все делает сам и не может просить о помощи. Если ему нужна помощь, он чувствует себя некомпетентным.
Супергерой. Он чувствует себя обманщиком, недостаточно хорошим, поэтому очень много работает. И из-за этого чрезмерное напряжение и стресс — постоянные спутники, напрямую влияющие на его здоровье.
Эксперт. Он оценивает себя по тому, сколько знает. Из-за этого часто чувствует, что недостаточно умен и окружающие скоро поймут это.
Прирожденный гений. Обычно ему все легко приходит и получается. Но, если нужно потрудиться, чтобы справиться с задачей, такой человек испытывает стыд и неловкость. Ситуации могут быть разные — работа, личные отношения, отношения с собой, а тип поведения и действий одни и те же. И типология здесь выступает, как пример различных реакций на синдром самозванца, который заставляет действовать человека определенным образом.
В погоне за псевдостандартами
Но не всегда корни проблемы скрываются в детстве. Сегодня феномен «самозванства» получил широкое распространение благодаря растиражированной идее «успешного успеха» и псевдостандартов, которым невозможно соответствовать. И, по словам психолога, в роли «самозванца» может почувствовать себя любой взрослый человек.
- СМИ и социальные сети формируют некие «стандарты» внешности, социальной успешности и профессиональной реализации, которым невозможно соответствовать. Это так называемый «успешный успех».
Очень много людей ежедневно сталкивается в интернете с информацией о частной жизни своих сверстников. И она, как правило, сильно «отретуширована» и искажена в сторону «улучшения» реальности. Столкновение с искаженной информацией об «успешном успехе» других людей при сравнении с нашей собственной частной реальностью вызывает не всегда приятное чувство. Ведь псевдостандарты из постов пользователей соцсетей сильно контрастируют с реальным качеством жизни человека, наблюдающего за «успешными людьми» в виртуальной среде.
Если раньше «синдром самозванца» был связан именно с профессиональной идентичностью, теперь «самозванцами» себя чувствуют уже и в роли матерей, мужей, жен, подруг и так далее.
Одна из причин распространения этого явления — популярность ошибочной и вредной идеи, говорящей, что существует некий принципиально «правильный» образ жизни, ведя который, якобы можно добиться любых высоких целей. Один из первых шагов, который мы можем сделать для преодоления своего «синдрома самозванца», — принять тот факт, что никакого «правильного» образа жизни нет и быть не может, — объясняет Татьяна Власова.
Между тем, на фоне переживаний по поводу свой несостоятельности и «незаслуженных» успехов могут развиваться вполне ощутимые проблемы со здоровьем — повышенная тревожность, депрессии. Кроме того, человек может сознательно тормозить свою карьеру, боясь неудач и «разоблачения», или, наоборот, «убиваться» на работе, чтобы заслужить оказанное доверие. А в итоге получить лишь возросший уровень тревоги и эмоциональное выгорание.
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