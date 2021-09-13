Депрессия — это реальное психическое заболевание, и оно требует лечения. Выгорание или переутомление — это синдром, возникающий в результате хронического стресса. Этот хронический стресс вызывает как правило, интенсивная ненормированная профессиональная деятельность.

По данным ВОЗ, депрессией страдают около 20 процентов населения Земли. С учетом разной степени тяжести заболевания и его проявлений. Лечение получают только 25 процентов всех пациентов. И это довольно печально.

Депрессия — это реальное психическое заболевание, и оно требует лечения. Выгорание — некое состояние здорового человека, который при определенных обстоятельствах себя до него довел. По данным ВОЗ, депрессией страдают около 20 процентов населения Земли. С учетом разной степени тяжести заболевания и его проявлений, лечение получают только 25 процентов всех пациентов. И это довольно печально.

Депрессивный человек незаметный и неагрессивный. Он не грустит, не мучается от подавленности, не тревожится.

Если говорить о депрессивном человеке: то он не тоскует, не печалится, не грустит, не тревожится. Ему просто плохо. Постоянно. Нет ничего, что бы он хотел. Нет ничего, что бы его порадовало. Нет желаний и нет мечтаний. Нет сил ни на что.

Есть мысли о бессмысленности всего. Есть обесценивание себя и низкая самооценка: «я — бесполезный, ненужный, неважный, ущербный. Мир мрачный, бессмысленный. И нет из этого никакого выхода». Так примерно думает человек в депрессии.

На физическом уровне могут быть нарушения сна: либо спит бесконечно, либо не может уснуть. И нарушения пищевого поведения — ест все подряд без чувства насыщения, либо не ест почти ничего. К таким пациентам применяется комплексная терапия: медикаментозное лечение, психотерапия и активная социализация.