Туман в голове и хочется жареной картошки: Пять признаков того, что вы не просто устали, а вымотаны

Все устают вечером, из-за ранних подъемов, после изнуряющей тренировки или когда приходится решать сложные проблемы на работе или дома. Но вы не должны постоянно быть в стрессе и истощать силы организма. Издание Express со ссылкой на врача Клариссу Ленхерр публикует пять признаков, которые подскажут, что вы не просто устали, а вымотаны.
Изменения настроения
Истощение или чрезмерная усталость могут повлиять на ваше психическое здоровье и настроение так же сильно, как и на ваше тело. «Вы заметили, что ваше настроение меняется немного сильнее, чем обычно? У вас есть чувство отстраненности, беспокойства или "накрывает" безысходность и тоска? Если ответ положительный, то это может быть вызвано истощением. Когда мы устаем, у нас меньше энергии, чтобы реагировать на внешние раздражители», - говорит Кларисса Ленхерр.
Если вы заметили, что эти ощущения продолжаются больше месяца, стоит обратиться к врачу.
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Вы чувстуете себя уставшим даже после восьми часов сна
Рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, чтобы ваше тело и мозг функционировали должным образом. Если вы спите достаточно, но при этом чувствуете себя вялым, а не отдохнувшим, вы переутомлены.
«Если вы мало спите, долго лежите без сна, часто встаете ночью, это может еще больше усугубить состояние", - признает Кларисса. Эксперт советует ввести строгую гигиену сна - не пить кофе и чай на ночь, не сидеть долго перед монитором или с телефоном вечером, ложиться спать в одно и то же время.
Изменения в весе
Если вы резко набрали килограммы или похудели, это может говорить о сбоях в организме, вызванных чрезмерной усталостью.
"Когда наше тело и разум истощены, может измениться и аппетит - у одних появляется тяга к тяжелой калорийной пище, как реакция на недостаток энергии, у других может и вовсе пропасть аппетит на фоне переутомления", - комментирует врач. Она рекомендует обязательно обследовать щитовидную железу и исключить дефицит питательных веществ, которые могут повлиять на ваш аппетит.
Туман в голове
«При сильной усталости становится труднее думать, рассуждать и сосредотачиваться. Туман в голове проявляется набором симптомов - в том числе, ухудшением памяти, трудностями с концентрацией внимания», - отмечает врач Она предлагает пройти обследование, если это длится более пары недель, поскольку проблема может быть в том числе в функциональных нарушениях щитовидной железы, гормональном дисбалансе и даже, например, сбоях в работе кишечника.
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Ухудшение состояния волос и кожи
"Если кожа становится более сухой или склонной к высыпаниям, а волосы истончаются и выпадают, то так может проявлять себя стресс", - говорит Кларисса Ленхерр. Обратиться за помощью надо к дерматологу-трихологу. При необходимости специалист назначит анализы крови на гормоны и пропишет необходимые препараты и витаминные добавки.
© Доктор Питер