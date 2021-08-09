Главным способом борьбы с эмоциональным выгоранием на работе россияне считают отпуск — его советуют взять 22%, причем женщины думают о нем чаще мужчин (27 против 20%). Это показали результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, узнавшего мнение 1 600 жителей разных регионов страны.

За последние два года доля «отпускников» немного подросла — в 2019-м о необходимости отдыха говорили 18%. На втором месте по популярности радикальное средство — смена работы, которое называет сегодня почти каждый пятый. За два года доля таких респондентов увеличилась намного заметнее — с 10% в 2019-м до 19% в 2021-м. В ТОП-3 лекарств от выгорания — налаживание отношений в коллективе, в котором видят спасение 7% опрошенных.

В списке менее распространенных советов такие:

сохранять спокойствие,

заниматься спортом,

рационально планировать рабочее время,

заняться хобби (так сказали по 6% опрошенных).

Еще 4% респондентов уверены, что надо добиваться повышения зарплаты. Другие рекомендуют проводить время с семьей и друзьями и разнообразить работу, чтобы избежать рутины (по 3%).

Нужно быть позитивнее, любить работу, высыпаться и хорошо питаться, а также принимать успокоительное или проконсультироваться у психолога — так думают по 2% респондентов. Еще столько же ничего не предлагают — они уверены, что нужно просто продолжать работать несмотря ни на что. Оставшиеся 8% спасаются от выгорания разными способами — от алкоголя и танцев до больничного.