Преждевременные роды на 27 неделе. Мальчик весил всего 1,18 килограмма. Длинный список сопутствующих таким ранним родам заболеваний. К ним присоединилась еще и тяжелая полисегментарная пневмония. Тест ПЦР показал, что это ковидная пневмония.

- У Миши Смирнова было несколько остановок дыхания, дыхательная недостаточность, генерализованная воспалительная реакция, — рассказали в Областной клинической больнице №2 Челябинска. — Малыш побывал в двух больницах перед тем, как попасть к нам в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.