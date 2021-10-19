Преждевременные роды на 27 неделе. Мальчик весил всего 1,18 килограмма. Длинный список сопутствующих таким ранним родам заболеваний. К ним присоединилась еще и тяжелая полисегментарная пневмония. Тест ПЦР показал, что это ковидная пневмония.
- У Миши Смирнова было несколько остановок дыхания, дыхательная недостаточность, генерализованная воспалительная реакция, — рассказали в Областной клинической больнице №2 Челябинска. — Малыш побывал в двух больницах перед тем, как попасть к нам в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
Положительной динамики врачам достичь не удавалось. Тесты делали постоянно, но шесть подряд были положительными, он никак не мог победить вирус. Мальчика выхаживали круглосуточно, рядом с ним всегда находились врачи и медсестры отделения. Медики признаются, что тот день, когда терапия начала давать первые положительные результаты, они восприняли как победу. Мише Смирнову переливали антиковидную плазму, давали противовирусные, антибактериальные средства. Также в больнице лечили и заболевания, которые мальчик получил из-за преждевременного появления на свет.
Наконец, состояние малыша удалось полностью стабилизировать, его выписали домой.
- Мы очень рады, что выписываем ребенка в хорошем состоянии, — признался заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей
Родителям Миши Смирнова дали необходимые рекомендации по уходу за ребенком.
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