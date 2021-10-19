Спасли новорожденного мальчика от коронавируса
Родители, врачи и медсестры со спасенным Мишей Смирновым.
Фото
2okb74.ru

Преждевременные роды на 27 неделе. Мальчик весил всего 1,18 килограмма. Длинный список сопутствующих таким ранним родам заболеваний. К ним присоединилась еще и тяжелая полисегментарная пневмония. Тест ПЦР показал, что это ковидная пневмония.

- У Миши Смирнова было несколько остановок дыхания, дыхательная недостаточность, генерализованная воспалительная реакция, — рассказали в Областной клинической больнице №2 Челябинска. — Малыш побывал в двух больницах перед тем, как попасть к нам в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Читайте также

Положительной динамики врачам достичь не удавалось. Тесты делали постоянно, но шесть подряд были положительными, он никак не мог победить вирус. Мальчика выхаживали круглосуточно, рядом с ним всегда находились врачи и медсестры отделения. Медики признаются, что тот день, когда терапия начала давать первые положительные результаты, они восприняли как победу. Мише Смирнову переливали антиковидную плазму, давали противовирусные, антибактериальные средства. Также в больнице лечили и заболевания, которые мальчик получил из-за преждевременного появления на свет.

Наконец, состояние малыша удалось полностью стабилизировать, его выписали домой.

Спасли новорожденного мальчика от коронавируса
Фото
2okb74.ru

- Мы очень рады, что выписываем ребенка в хорошем состоянии, — признался заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ №2 Андрей Киосов. — Конечно, еще понадобится реабилитация, надлежащий уход. История маленького Миши еще раз показывает: дети болеют коронавирусной инфекцией и, порой, очень тяжело. Мы счастливы, что нам удалось справиться. Но, чтобы таких историй было меньше, семья должна иметь прививки.

Родителям Миши Смирнова дали необходимые рекомендации по уходу за ребенком.

Алена Безменова