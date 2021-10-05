«Выглядит как приступ эпилепсии»: личный опыт

Москвичка Наташа Мышкина в тематической группе на Фейсбуке подробно, в формате дневника, рассказывает о том, как болели двое ее детей — 4 и 6 лет.

«25 сентября, суббота. Все чувствуют себя отлично, сдаем ПЦР сыну для плановой госпитализации по аллергиям, едем гулять в парк.

26 сентября, воскресенье. Рано утром приходит смс, что ПЦР положительный, оставайтесь дома. Удивляемся и остаемся. Дважды звонит Роспотребнадзор. В 17.00 приходит районный врач, смотрит детей — у всех все хорошо, берет ПЦР мне и дочери. В 18.30 у сына температура 38,7, вялость, сухой кашель. Температура сбивается нурофеном на 3-4 часа и летит обратно. В сад из Роспотребнадзора уже сообщили, что ребенок заболел и закрывают группу на карантин.

27 сентября, понедельник. У дочери ПЦР+, мой тест отрицательный. Симптомов у нее нет. В 6 утра сообщаю в группу дочери педагогу, группу в тот день не закрывают, но закроют на следующий. Из поликлиники в 16.00 приходит врач, подозревает у сына абсцесс, вызывает скорую. На мой вопрос что делать с дочерью ПЦР+, говорит, что заберут вместе.

Скорая едет почти полтора часа, к тому времени врач уходит. Скорая также подозревает абсцесс и хочет нас забирать, но без дочери. На вопрос что делать с ней, предлагают «куда-нибудь сдать». Куда сдать ПЦР+ ребенка? (вопрос риторический). Оформляют госпитализацию обоих детей. К восьми вечера добираемся до больницы им. Башляевой. Абсцесс не подтвержден, но есть ангина. Решаем уехать домой с назначениями антибиотиков, капель, свечей.

28 сентября, вторник. Группа дочери на карантине. Звонят пару раз из Роспотребнадзора. Температура сына утром скачет, как вчера. Днем температура поднимается до 39, начинается рвота пеной, тяжело дышать. Выглядит как приступ эпилепсии, страшно. Температура сбивается больше часа. Собираем вещи, едем в больницу своим ходом на машине, упакованные в множество масок.

В больнице госпитализируют всех, сыну ставят капельницы, дают лекарства. Через час от начала терапии ему уже хорошо. Всю ночь температура держится на 37,5, далее уходит совсем. Я уверена, что сами бы мы не справились так эффективно.

29 сентября, среда. У дочери так и нет никаких симптомов. Мой повторный больничный ПЦР отрицательный. Сын в стабильном состоянии.

Вечером в наш инфекционный бокс подселяют девочку-подростка с среднетяжелым COVID-19 и подозрением на пневмонию. Я считаю, что нахождение с ней в палате 3х3, даже если я не заразилась от детей, опасно, прошу чтобы мы были в боксе одни, но больница переполнена детьми c ковидом. Вынуждены отказаться от дальнейшего пребывания там, и уезжаем домой. Состояние сына ровное, все симптомы прошли. Назначили «простыню» лекарств».