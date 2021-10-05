«Выглядит как приступ эпилепсии»: личный опыт
Москвичка Наташа Мышкина в тематической
«25 сентября, суббота. Все чувствуют себя отлично, сдаем ПЦР сыну для плановой госпитализации по аллергиям, едем гулять в парк.
26 сентября, воскресенье. Рано утром приходит смс, что ПЦР положительный, оставайтесь дома. Удивляемся и остаемся. Дважды звонит Роспотребнадзор. В 17.00 приходит районный врач, смотрит детей — у всех все хорошо, берет ПЦР мне и дочери. В 18.30 у сына температура 38,7, вялость, сухой кашель. Температура сбивается нурофеном на 3-4 часа и летит обратно. В сад из Роспотребнадзора уже сообщили, что ребенок заболел и закрывают группу на карантин.
27 сентября, понедельник. У дочери ПЦР+, мой тест отрицательный. Симптомов у нее нет. В 6 утра сообщаю в группу дочери педагогу, группу в тот день не закрывают, но закроют на следующий. Из поликлиники в 16.00 приходит врач, подозревает у сына абсцесс, вызывает скорую. На мой вопрос что делать с дочерью ПЦР+, говорит, что заберут вместе.
Скорая едет почти полтора часа, к тому времени врач уходит. Скорая также подозревает абсцесс и хочет нас забирать, но без дочери. На вопрос что делать с ней, предлагают «куда-нибудь сдать». Куда сдать ПЦР+ ребенка? (вопрос риторический). Оформляют госпитализацию обоих детей. К восьми вечера добираемся до больницы им. Башляевой. Абсцесс не подтвержден, но есть ангина. Решаем уехать домой с назначениями антибиотиков, капель, свечей.
28 сентября, вторник. Группа дочери на карантине. Звонят пару раз из Роспотребнадзора. Температура сына утром скачет, как вчера. Днем температура поднимается до 39, начинается рвота пеной, тяжело дышать. Выглядит как приступ эпилепсии, страшно. Температура сбивается больше часа. Собираем вещи, едем в больницу своим ходом на машине, упакованные в множество масок.
В больнице госпитализируют всех, сыну ставят капельницы, дают лекарства. Через час от начала терапии ему уже хорошо. Всю ночь температура держится на 37,5, далее уходит совсем. Я уверена, что сами бы мы не справились так эффективно.
29 сентября, среда. У дочери так и нет никаких симптомов. Мой повторный больничный ПЦР отрицательный. Сын в стабильном состоянии.
Вечером в наш инфекционный бокс подселяют девочку-подростка с среднетяжелым COVID-19 и подозрением на пневмонию. Я считаю, что нахождение с ней в палате 3х3, даже если я не заразилась от детей, опасно, прошу чтобы мы были в боксе одни, но больница переполнена детьми c ковидом. Вынуждены отказаться от дальнейшего пребывания там, и уезжаем домой. Состояние сына ровное, все симптомы прошли. Назначили «простыню» лекарств».
Реальные отзывы родителей, чьи дети переболели ковидом
«Мы сейчас болеем все, и малышу в 1,8 было хуже всех (есть еще привитые мы с мужем и старшие дети 7 и 6 лет) — сначала у него начался лающий кашель, который вылился в ларингоспазм, а когда спазм сняли, и на следующий день я позволила себе выдохнуть, к вечеру скакнула температура 39,5, не сбиваемая ничем».
«Болели семьей год назад, и даже тогда у младшей семилетки две недели была температура 37,7-37,6. После чего она полгода буквально не вылезала из простуд и ОРВИ. Болела по 2 раза в месяц, летом было хорошо, а сейчас, как пошли в школу уже болеет второй раз. Похоже ковид просто убил ее иммунитет. Кстати, весной я проверяла ее антитела, их практически не было».
«Мой 2-летний внук болел ковидом с пневмонией, и на восьмой или девятый день у него был цитокиновый шторм. Я думала, что это невозможно у детей, очень ошибалась. Лечили, конечно, в больнице его. Родители тоже болели — сын средней тяжести, невестка легко».
«Не надо заниматься самолечением, — призывает мама переболевшего малыша Наташа Мышкина. — События развиваются очень быстро и у детей еще быстрее. Так как они при температуре 38 градусов скачут как козлики, и понять, что им плохо невозможно, то переход в следующую фазу случается в секунду. То, что мы пытаемся сделать дома, куда быстрее купируется в больнице, и с куда большей эффективностью. И соответственно меньшей нагрузкой на организм».
«Болеют с температурой и пневмонией»
Светлана Баннова
Педиатрия
заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного Педиатрического медицинского университета
- Я не могу сказать, что новый штамм дельта как-то сильно поменял клиническую картину ковидной инфекции. Как были катаральные явления пневмонии и температура, так они и остались, — рассказала «Доктору Питеру» Светлана Баннова, заведующая отделением для детей с COVID-19 Санкт-Петербургского государственного Педиатрического медицинского университета. — Также остались гастроинтестинальные проявления — рвота и жидкий стул в начале заболевания.
Но, по словам Светланы Банновой, рвота пеной у ребенка с ковидом в ее практике не встречалась.
- Ни при легких, ни при средне-тяжелых формах такой симптом мы не наблюдали, — уточняет врач.
Ковид, как и в начале эпидемии, у большинства детей по-прежнему маскируется под обычную простуду.
Клинические проявления ковида во многом идентичны острому респираторному заболевания. Поэтому только ПЦР-тест или экспресс-тест на ковид может показать истинную природу болезни.
В клинику Педиатрического университета госпитализируют детей самого разного возраста — и новорожденных, и подростков.
- Но сейчас ковидом болеют очень много маленьких детей до года, — рассказывает Светлана Баннова. — Болеют с температурой, пневмонией. Так как речь идет о маленьком ребенке, естественно, необходимо сразу госпитализироваться, чтобы уже в условиях стационара провести клинико-лабораторные и инструментальные обследования.
Как правило, дети быстро реагируют на лечение, но еще долго выделяют вирус, отмечает врач.
Комментарии3