Иван Портнягин — врач Городской клинической больницы им. Юдина (Москва). По первой специальности анестезиолог-реаниматолог, но последние годы занимается лечением хронической боли.

Как все началось

Весь «ковидный» год я работал, общался с пациентами каждый день. Когда пошла вторая волна, напрягся, так как имел все факторы риска по полной программе — ожирение, сахарный диабет и гипертонию, поэтому плотно думал о том, что надо привиться, но затянул и не успел. Ковид настиг меня в конце января 2021 года. Я не герой, победивший смерть. Я дурак, который все это себе и другим устроил.

Сначала поднялась температура до 39 градусов. Ее удалось снизить, но остались слабость и какое-то неприятное, ломкое ощущение. Еще два дня лихорадило, улучшений не было, и на 4-й день болезни я решил сдаться в родную больницу. Меня обследовали. Поражение легких было небольшое — всего 20 процентов, сатурация в норме, и настрой был такой — да, я болен, но в принципе все хорошо. Я собрался болеть дома, но начмед буквально приказал мне остаться в больнице — результаты биохимии были уже плохими. Я остался, а вечером мне стало настолько плохо, что утром меня уже перевели в реанимацию.

«Я был на войне»

Вторая волна эпидемия шла на убыль и отделение больницы, где я лежал, возвращалось в штатный режим работы. Меня как тяжелого больного переправили в «Коммунарку» вертолетом. Я к тому времени ходить уже не мог. Но настрой был такой, что недели через две все пройдет.

В Коммунарке начали проводить мощную таргетную терапию, все надеялись, что будет какой-то прок. Но не получалось. Я врач, и прекрасно понимал, что со мной происходило. Поэтому когда встал вопрос об интубации, я согласился. Я знаю все статистику по выживаемости, но понимал, что другого пути нет — на ИВЛ у меня был небольшой, но шанс.

Я почему-то не боялся, что умру. А может, мне было так худо, что страшно уже не было… У мена на ИВЛ был свой мир. Я воевал в нем. Это было состояние, полностью оторванное от реальности. Были еще цветные сны с участием близких мне людей.

У мена на ИВЛ был свой мир. Я воевал в нем.

Состояние ухудшалось, было принято решение о применении ЭКМО, которая в итоге спасла мне жизнь.