- В реанимации, предположим, десять пациентов и среди них только один курящий, — говорит Антон Ершов. — И почему-то сделали вывод о том, что ковид каким-то образом обходит стороной курящих людей — «посмотрите, курящих пациентов в реанимации намного меньше, чем некурящих!» Но в цивилизованных странах курят, примерно, около 10 процентов населения, то есть таких людей в целом меньше. То же самое касается выводов, когда говорят, что в той или иной стране болеют больше мужчины или женщины.

Гипертония готовит почву для ковида

- В группе риска по тяжести заболевания люди с ожирением, варикозом, сахарным диабетом, с патологиями органов дыхания и сердца, метаболическим синдромом и артериальной гипертензией, — рассказывает профессор Ершов. — Это классический набор заболеваний, которые утяжеляют течение коронавирусной инфекции.

По словам профессора Аркадия Верткина, от волны к волне артериальная гипертония все больше и больше сопровождает пациентов с негативными прогнозами.