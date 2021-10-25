Заражение через табачный дым
Курильщики и вейперы активнее распространяют коронавирус. Такое мнение озвучил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с
Специалист уверяет, что если курильщик, зараженный коронавирусом, выдыхает дым рядом с другими людьми, те попадают в группу риска. Медик добавил, что радиус поражения может достигать двух метров, при этом необходимо учитывать, в какую сторону дует ветер. Пульмонолог отметил, что курильщиков нужно просить курить в других местах. Если они выпускают дым во время ходьбы, другим стоит надеть маску.
Антон Ершов
Медицина
доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Первый МГМУ имени И.М. Сеченоваwww.instagram.com/anton.v.ershov
Как рассказал «Доктору Питеру» профессор Антон Ершов, курильщики не только активно распространяют вирус, но и рискуют заболеть ковидом тяжело. Курение, по словам врача, отягчающий фактор, способный утяжелить течение болезни.
Курильщики, заболев ковидом, чаще оказываются в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Повышается риск опасных осложнений ковида, интенсивнее повреждаются легкие, сердце и сосуды. Курение также повышает восприимчивость к инфекциям дыхательных путей.
В начале пандемии считалось, что коронавирус каким-то чудесным образом меньше затрагивает курильщиков. На эту тему в мире даже вышло несколько научных публикаций. Спустя год выяснилось, что исследования были заказаны крупными табачными компаниями. К примеру, два автора из пяти мексиканского исследования, посвященному тому, что табак защищает от заражения с короной, были связаны с табачной индустрией.
- В реанимации, предположим, десять пациентов и среди них только один курящий, — говорит Антон Ершов. — И почему-то сделали вывод о том, что ковид каким-то образом обходит стороной курящих людей — «посмотрите, курящих пациентов в реанимации намного меньше, чем некурящих!» Но в цивилизованных странах курят, примерно, около 10 процентов населения, то есть таких людей в целом меньше. То же самое касается выводов, когда говорят, что в той или иной стране болеют больше мужчины или женщины.
Гипертония готовит почву для ковида
- В группе риска по тяжести заболевания люди с ожирением, варикозом, сахарным диабетом, с патологиями органов дыхания и сердца, метаболическим синдромом и артериальной гипертензией, — рассказывает профессор Ершов. — Это классический набор заболеваний, которые утяжеляют течение коронавирусной инфекции.
По словам профессора Аркадия Верткина, от волны к волне артериальная гипертония все больше и больше сопровождает пациентов с негативными прогнозами.
Аркадий Верткин
Медицина
Профессор, доктор медицинских наук, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимов, руководитель общества «Амбулаторный врач»www.instagram.com/p/CUIhrF8oxZc/
- От волны к волне увеличилось также количество больных с мозговым кровообращением, инфарктом миокарда, тромбозами, — рассказывает профессор Верткин. — Это обусловлено, в первую очередь, изначальным нездоровьем наших пациентов. Недавно завершилось исследование, в котором было проанализировано около 30 тысяч неблагоприятного исхода ковида у москвичей. Оказалось, что среди такого огромного количества людей здоровых практически нет. Всего 3% — это капля в море.
По мнению профессора Аркадия Верткина, в числе многих «отягчающих ковид» болезней гипертония занимает первое место.
- Многие пациенты вообще не знают, что у них повышенное артериальное давление. Это удивительно. Есть болезни, которые трудно диагностировать, а в данном случае достаточно всего лишь померить давление — в той же аптеке. Но люди почему-то давление не меряют. Ковид все расставил на свои места.
Измерять артериальное давление надо всем, независимо от возраста, если в роду есть люди, страдающие гипертонией. Людям старше 18 лет я рекомендую измерять давление один раз в неделю.
Гипертония встречается практически у каждого первого, предупреждает профессор.
- Нет почти ни одной семьи, где не было бы гипертоника, — рассказывает Аркадий Верткин. — У гипертонии три дороги. Либо все идет к сосудистым заболеваниям мозга и печальным исходам, инсультам, в частности. Либо все идет к ишемической болезни сердца — возникают сердечная недостаточность, нарушение ритма, тромбозы. Либо поражаются почки, с развитием почечной недостаточности. Коварный ковид поражает все эти органы. Получается двойной удар, который не переживают многие люди.
По словам профессора, ковид также показал место «наименьшего сопротивления» — это полные люди и люди, страдающие сахарным диабетом.
- Сахарный диабет — это проблема кардиологическая и терапевтическая. И тоже легко диагностируется. Поэтому, если вы еще не болели ковидом, стоит уже сейчас позаботиться о своем здоровье.
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