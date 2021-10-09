- Диагнозу артериальная гипертензия (гипертония) соответствует повышение клинического (в медкабинете) артериального давления выше 140 и 90 мм рт. ст. на повторных визитах к врачу, либо на основании суточного мониторирования артериального давления (среднее за 24 часа ≥130 мм и/или ≥80 мм рт. ст.), — поясняет врач-кардиолог Татьяна Бродовская. — То есть в качестве порога артериального давления , влияющего на диагноз, принимаются разные значения давления — как при его клиническом измерении, так и при бытовом контроле.

Кардиолог отмечает, что при измерении давления в домашних условиях, да и у врача в кабинете тоже, вполне возможен ряд ошибок, которые могут оказывать влияние на диагноз артериальной гипертензии и, соответственно, тактику лечения. Причем, при домашнем измерении ошибок может быть больше.