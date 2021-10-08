Вокруг занятия под названием «чистка сосудов» сложилось много споров. В Интернете можно найти бесконечное количество статей, внутри которых — рецепты. Пишут о чудодейственных свойствах настоек на корне имбиря, с медом, рябиной и другими ингредиентами, которые избавят сосуды от «тромбов и мусора». Кто-то говорит, что необходимо пить БАДы, иначе тромбоза не избежать. Откуда взялась эта мода — чистить сосуды, возможно ли и нужно ли на самом деле это делать? На все вопросы «Доктору Питеру» ответил кандидат медицинских наук, кардиолог Вадим Жук.
Вадим Жук
Кардиология
Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук. Заместитель главного врача по кардиологии Клиники Пирогова на Васильевском острове
Откуда пошла мода на чистку сосудов
«Совершенно точно могу сказать, что в последние годы мифологема о чистке сосудов преследует некоторых пациентов. Я могу предположить, что дело не в моде, а в интуитивном понимании того, что если в сосудах есть проблема — это очень опасно. У многих перед глазами примеры последствий: инсульты, инфаркты, а также истории пациентов, которые лишились руки или ноги. Это яркие, но не исчерпывающие примеры сосудистых катастроф», — рассуждает эксперт.
Откуда такой большой запрос на чистку сосудов? По мнению врача, возможно, какой-то доктор когда-то очень сильно хотел объяснить своему пациенту, что сосуды должны быть проходимы, и привел аналогию «чистки ершиком». Сравнение оказалось убедительным. И настолько, что теперь очень много желающих провести эту самую чистку, говорит Вадим Жук.
Несуществующая процедура
Конечно, чистки сосудов как какого-то определенного комплекса процедур не существует.
«Тем не менее, косвенно можно считать „чистками“ процедуры стентирования — металлический каркас впечатывается в стенку сосуда под давлением и атеросклеротическая бляшка раздавливается, восстанавливая просвет сосуда. Или же операцию тромбатерэктомии, при которой хирургически изымается внутренняя поврежденная часть. Могу допустить, что кто-то сочтет за чистку и извлечение тромбов — тромбоэкстракцию».
Волшебных лекарств тоже нет
«Процедуры хирургического восстановления просвета в сосуде мы обсудили, но надо еще упомянуть о лекарствах», — говорит врач.
Волшебной таблетки, как и волшебного народного средства, тоже пока не изобрели.
С медицинской точки зрения идея заключается не в очищении сосуда (по крайней мере, история такого пока не знает), а в предотвращении атеросклероза. Для этого используется несколько классов препаратов, кардиологам они хорошо известны как средства профилактики. Но принимать их нужно после консультации со специалистом.
«Я не думаю, что мифы про чистку сосудов придумали маркетологи. Но то, что они их активно используют — это факт. Периодически встречается посыл вроде „очистим организм от шлаков“ или что-то подобное. Хочу предостеречь всех от подобного пассажа», — говорит кардиолог.
Однако не стоит забывать, что состояние сосудов тесно связано с биологическим возрастом. Перефразируем классиков: «Береги сосуды смолоду».
Как беречь? Инструкция проста:
достаточно спать,
контролировать вес,
правильно питаться,
не забывать про физическую активность,
беречь себя от стрессов.
Про народные методы из Сети
В Интернете можно найти советы, как правильно чистить сосуды: пить настойки из чеснока и меда, рябины, клевера, имбиря, есть грецкие орехи один раз в день перед приемом пищи… Народной фантазии нет предела. Только вот ни один из этих методов не поможет вашим сосудам стать здоровее, говорит Вадим Жук.
«Если бы имбирем можно было решить проблемы с сосудами, то что-то мне подсказывает, что эта процедура стоила бы баснословных денег, либо кардиологи бы исчезли как специалисты. Да, еще спиртом некоторым хочется растворить все болезни. Конечно же, все это неправда. Я уверен, что из перечисленного ничего нельзя назвать ядом — доводилось видеть и более страшные схемы «лечения», — пожимает плечами врач.
Когда пора к врачу
«Самый сложный вопрос. Природа предусмотрела колоссальный запас прочности кровоснабжения. Сосуд, суженный наполовину и даже на три четверти, способен обеспечивать питанием ткани и органы в полном объеме. Вот почему явные проявления болезни свидетельствуют о далеко зашедшем поражении», — объясняет эксперт.
Проявления всецело зависят от места повреждения сосудов:
если проблемы в области сердца — это боль при нагрузке;
ног — хромота и боли в икрах;
почек — почечная недостаточность;
шеи — инсульт.
Продолжать список можно долго, но самое простое, что можно сделать — прийти к врачу с запросом на чек-ап сердечно-сосудистой системы. Тогда тайное станет явным, вы сможете оперативно начать лечение, заключил Вадим Жук.
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