Откуда пошла мода на чистку сосудов

«Совершенно точно могу сказать, что в последние годы мифологема о чистке сосудов преследует некоторых пациентов. Я могу предположить, что дело не в моде, а в интуитивном понимании того, что если в сосудах есть проблема — это очень опасно. У многих перед глазами примеры последствий: инсульты, инфаркты, а также истории пациентов, которые лишились руки или ноги. Это яркие, но не исчерпывающие примеры сосудистых катастроф», — рассуждает эксперт.

Откуда такой большой запрос на чистку сосудов? По мнению врача, возможно, какой-то доктор когда-то очень сильно хотел объяснить своему пациенту, что сосуды должны быть проходимы, и привел аналогию «чистки ершиком». Сравнение оказалось убедительным. И настолько, что теперь очень много желающих провести эту самую чистку, говорит Вадим Жук.

Несуществующая процедура

Конечно, чистки сосудов как какого-то определенного комплекса процедур не существует.

«Тем не менее, косвенно можно считать „чистками“ процедуры стентирования — металлический каркас впечатывается в стенку сосуда под давлением и атеросклеротическая бляшка раздавливается, восстанавливая просвет сосуда. Или же операцию тромбатерэктомии , при которой хирургически изымается внутренняя поврежденная часть. Могу допустить, что кто-то сочтет за чистку и извлечение тромбов — тромбоэкстракцию».

Волшебных лекарств тоже нет

«Процедуры хирургического восстановления просвета в сосуде мы обсудили, но надо еще упомянуть о лекарствах», — говорит врач.

Волшебной таблетки, как и волшебного народного средства, тоже пока не изобрели.

С медицинской точки зрения идея заключается не в очищении сосуда (по крайней мере, история такого пока не знает), а в предотвращении атеросклероза. Для этого используется несколько классов препаратов, кардиологам они хорошо известны как средства профилактики. Но принимать их нужно после консультации со специалистом.

«Я не думаю, что мифы про чистку сосудов придумали маркетологи. Но то, что они их активно используют — это факт. Периодически встречается посыл вроде „очистим организм от шлаков“ или что-то подобное. Хочу предостеречь всех от подобного пассажа», — говорит кардиолог.