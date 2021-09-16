Постоянная тревога, стресс, плохой сон или же его недостаток, депрессия… Все эти проблемы негативно отражаются не только на нашем психическом состоянии, но и на всем организме в целом. Иногда они могут стать триггерами некоторым заболеваний и сердечно-сосудистые — не исключение.
«Наш организм — это целостная система. Проблема одного органа запускает „эффект домино“ во всех структурах. Это всегда нужно учитывать. Сильный психоэмоциональный стресс и депрессия провоцируют каскад реакций, которые нарушают функцию регуляторных систем нашего организма — гуморальной и вегетативной нервной системы
(именно они управляют работой сердца)», — говорит эксперт.
Тревожно-депрессивные расстройства повышают активность симпатической нервной системы (системы-стресса), а также тормозят работу парасимпатической нервной системы (системы-покоя).
Стресс и болезни сердца
В организме запускаются различные реакции, которые провоцируют развитие следующих проблем и заболеваний:
может случиться спазм сосудов, следовательно, произойдет повышение артериального давления;
увеличивается частота сердечных сокращений;
развивается аритмия сердца;
когда нарушается регуляция тонуса сосудов (не вырабатывается оксид азота), происходит их спазм, а это — основа развития артериальной гипертензии;
в поврежденном эндотелии быстрее откладывается холестерин, что приводит к росту бляшек, развитию атеросклероза артерий и ишемической болезни сердца;
увеличивается жесткость артерий;
может произойти активация тромбоцитов, которая приводит к образованию тромбов, а в совокупности с поврежденной оболочкой сосудов и бляшкой — это идеальные условия для развития инфаркта миокарда.
Про депрессию
Во время депрессии у человека происходят следующие изменения в организме: у него повышается уровень гормонов стресса, пульс становится учащенным, может произойти спазм сосудов, увеличивается риск тромбоза. Также возможно развитие аритмии и ишемии.
Депрессия может годами маскироваться под другие заболевания. Например, люди подолгу ходят к кардиологу или гастроэнтерологу, но лучше им не становится — медики не могут найти патологию по своему профилю. Разгадка весьма необычна: на самом деле пациенту требуется помощь другого специалиста — психотерапевта. Почему так происходит и под какими еще заболеваниями может скрываться депрессия, «Доктору Питеру» рассказала психотерапевт Татьяна Караваева.
Кстати
Наша сердечно-сосудистая система остро реагирует на любые изменения в организме. Особенно, если дело касается эмоций: сердце словно выпрыгивает из груди, когда нам страшно и болит, когда мы переживаем утрату или расставание с любимым человеком. Может ли на самом деле наше сердце «разорваться» от горя или «замереть» от ужаса и нужна ли в таких случаях помощь врача? Объясняет кардиолог Вадим Жук.
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