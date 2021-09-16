Стресс и болезни сердца

В организме запускаются различные реакции, которые провоцируют развитие следующих проблем и заболеваний:

может случиться спазм сосудов, следовательно, произойдет повышение артериального давления;

увеличивается частота сердечных сокращений;

развивается аритмия сердца;

когда нарушается регуляция тонуса сосудов (не вырабатывается оксид азота), происходит их спазм, а это — основа развития артериальной гипертензии;

в поврежденном эндотелии быстрее откладывается холестерин, что приводит к росту бляшек, развитию атеросклероза артерий и ишемической болезни сердца;

увеличивается жесткость артерий;

может произойти активация тромбоцитов, которая приводит к образованию тромбов, а в совокупности с поврежденной оболочкой сосудов и бляшкой — это идеальные условия для развития инфаркта миокарда.

Про депрессию

Во время депрессии у человека происходят следующие изменения в организме: у него повышается уровень гормонов стресса, пульс становится учащенным, может произойти спазм сосудов, увеличивается риск тромбоза. Также возможно развитие аритмии и ишемии.

Депрессия может годами маскироваться под другие заболевания. Например, люди подолгу ходят к кардиологу или гастроэнтерологу, но лучше им не становится — медики не могут найти патологию по своему профилю. Разгадка весьма необычна: на самом деле пациенту требуется помощь другого специалиста — психотерапевта. Почему так происходит и под какими еще заболеваниями может скрываться депрессия, «Доктору Питеру» рассказала психотерапевт Татьяна Караваева.

Кстати

Наша сердечно-сосудистая система остро реагирует на любые изменения в организме. Особенно, если дело касается эмоций: сердце словно выпрыгивает из груди, когда нам страшно и болит, когда мы переживаем утрату или расставание с любимым человеком. Может ли на самом деле наше сердце «разорваться» от горя или «замереть» от ужаса и нужна ли в таких случаях помощь врача? Объясняет кардиолог Вадим Жук.