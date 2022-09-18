Вы удивитесь: врачи нашли необычную причину депрессии и плохого настроения

Наш рацион играет огромную роль в том, как функционирует наш организм. Без определенных питательных веществ рано или поздно наступает дефицит, который человек ощущает и физически, и ментально: появляются головные боли, бессонница, усталость, настроение резко падает, кажется, что сил совсем нет.

По словам диетолога, эксперта по спортивному питанию Джесс Хиллард, виновником нашего плохого настроения и даже депрессии может быть белок. Точнее, его недостаток в организме. Дело в том, что дефицит белка может повлиять на количество дофамина в нашем мозгу, который часто называют гормоном счастья.