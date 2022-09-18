Вы удивитесь: врачи нашли необычную причину депрессии и плохого настроения
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Наш рацион играет огромную роль в том, как функционирует наш организм. Без определенных питательных веществ рано или поздно наступает дефицит, который человек ощущает и физически, и ментально: появляются головные боли, бессонница, усталость, настроение резко падает, кажется, что сил совсем нет.

По словам диетолога, эксперта по спортивному питанию Джесс Хиллард, виновником нашего плохого настроения и даже депрессии может быть белок. Точнее, его недостаток в организме. Дело в том, что дефицит белка может повлиять на количество дофамина в нашем мозгу, который часто называют гормоном счастья.

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- Недавние исследования неожиданно выявили, что белок и психическое здоровье могут быть связаны. Есть девять незаменимых аминокислот, которые нам необходимо получать с пищей, потому что организм не может их производить. Так вот: дофамин — он же гормон радости — также состоит из аминокислот. Следовательно, при дефицита белка мы легко может начать страдать от недостатка этих самых «счастливых» гормонов, — пояснила диетолог изданию Express.

Поэтому, если вы чувствуете, что у вас совершенно нет мотивации, вас одолевает уныние и беспокойство, пропало либидо, то, вероятно, тут виноват дефицит белка.

Пополнить запасы организма помогут следующие продукты:

  • куриные яйца,

  • бобовые, особенно фасоль,

  • протеиновые батончики,

  • крупы: овес, пшеница, рис, кукуруза,

  • тофу,

  • грибы,

  • молочные продукты,

  • орехи и семена.

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Как еще можно заподозрить дефицит белка

Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
Диагностика

Врач клинической лабораторной диагностики

Чаще всего вы будете страдать от достаточно ощутимой слабости, ее можно описать, как «больше нет сил».

Другие признаки недостатка белка:

  • сухость кожи;

  • ломкость волос и ногтей;

  • снижение иммунитета.

Количество белка, которое нам необходимо ежедневно, зависит от возраста и физической активности, рассказывала «Доктору Питеру» эксперт. В среднем, взрослому человеку потребуется 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Профессиональные спортсмены употребляют уже 2,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно.

- Белок важен для построения и работы мышц, необходим для нормального протекания обменных процессов и оказывает влияние на работу иммунной системы, — пояснила Ольга Малиновская.

Чтобы понять, есть ли у вас дефицит, достаточно сдать анализ крови на общий белок.

Софья Хромова