Вы удивитесь: врачи нашли необычную причину депрессии и плохого настроения

Наш рацион играет огромную роль в том, как функционирует наш организм. Без определенных питательных веществ рано или поздно наступает дефицит, который человек ощущает и физически, и ментально: появляются головные боли, бессонница, усталость, настроение резко падает, кажется, что сил совсем нет.
По словам диетолога, эксперта по спортивному питанию Джесс Хиллард, виновником нашего плохого настроения и даже депрессии может быть белок. Точнее, его недостаток в организме. Дело в том, что дефицит белка может повлиять на количество дофамина в нашем мозгу, который часто называют гормоном счастья.
- Недавние исследования неожиданно выявили, что белок и психическое здоровье могут быть связаны. Есть девять незаменимых аминокислот, которые нам необходимо получать с пищей, потому что организм не может их производить. Так вот: дофамин — он же гормон радости — также состоит из аминокислот. Следовательно, при дефицита белка мы легко может начать страдать от недостатка этих самых «счастливых» гормонов, — пояснила диетолог изданию
Поэтому, если вы чувствуете, что у вас совершенно нет мотивации, вас одолевает уныние и беспокойство, пропало либидо, то, вероятно, тут виноват дефицит белка.
Пополнить запасы организма помогут следующие продукты:
куриные яйца,
бобовые, особенно фасоль,
протеиновые батончики,
крупы: овес, пшеница, рис, кукуруза,
тофу,
грибы,
молочные продукты,
орехи и семена.
Как еще можно заподозрить дефицит белка
Врач клинической лабораторной диагностики
Чаще всего вы будете страдать от достаточно ощутимой слабости, ее можно описать, как «больше нет сил».
Другие признаки недостатка белка:
сухость кожи;
ломкость волос и ногтей;
снижение иммунитета.
Количество белка, которое нам необходимо ежедневно, зависит от возраста и физической активности, рассказывала «Доктору Питеру» эксперт. В среднем, взрослому человеку потребуется 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Профессиональные спортсмены употребляют уже 2,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно.
- Белок важен для построения и работы мышц, необходим для нормального протекания обменных процессов и оказывает влияние на работу иммунной системы, — пояснила Ольга Малиновская.
Чтобы понять, есть ли у вас дефицит, достаточно сдать анализ крови на общий белок.