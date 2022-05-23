- Количество белка, которое нам необходимо ежедневно, зависит от возраста и физической активности, — предупреждает руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL, врач-диагност Ольга Малиновская. — Чем выше у вас физическая нагрузка, тем больше требуется энергии, а, соответственно, и белка.

В среднем, взрослому человеку потребуется 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Профессиональные спортсмены употребляют уже 2,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно.

- Белок важен для построения и работы мышц, необходим для нормального протекания обменных процессов и оказывает влияние на работу иммунной системы, — обратила внимание на пользу белка Ольга Малиновская.

Не только для тех, кто набирает массу, но и те, кому необходимо похудеть, не смогут обойтись без белка. Дело в том, что недостаток белка может повлиять на уровень грелина — это гормон, который связан с чувством голода.

- Чем ниже его концентрация, тем дольше сохраняется чувство сытости, — объяснила врач Малиновская. — Таким образом, можно снизить количество перекусов, которые так вредят фигуре.

Также белок ускоряет сжигание жиров и не дает терять мышечную массу.