Природой так задумано, чтобы в нашем организме для его корректной работы был баланс всех компонентов. Нельзя отказаться от белков, жиров или углеводов, не навредив здоровью. Недостаточно употребление этих важнейших составляющих также способно нанести серьезный вред, так как они обеспечивают нас необходимой энергией и отвечают за нормальное протекание всех внутренних процессов.
Для спортсменов и худеющих
Врач клинической лабораторной диагностики
- Количество белка, которое нам необходимо ежедневно, зависит от возраста и физической активности, — предупреждает руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL, врач-диагност Ольга Малиновская. — Чем выше у вас физическая нагрузка, тем больше требуется энергии, а, соответственно, и белка.
В среднем, взрослому человеку потребуется 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Профессиональные спортсмены употребляют уже 2,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно.
- Белок важен для построения и работы мышц, необходим для нормального протекания обменных процессов и оказывает влияние на работу иммунной системы, — обратила внимание на пользу белка Ольга Малиновская.
Не только для тех, кто набирает массу, но и те, кому необходимо похудеть, не смогут обойтись без белка. Дело в том, что недостаток белка может повлиять на уровень грелина — это гормон, который связан с чувством голода.
- Чем ниже его концентрация, тем дольше сохраняется чувство сытости, — объяснила врач Малиновская. — Таким образом, можно снизить количество перекусов, которые так вредят фигуре.
Также белок ускоряет сжигание жиров и не дает терять мышечную массу.
Как работает белок
Когда белки попадают в организм, они расщепляются на аминокислоты. Наше тело, в свою очередь, использует их в качестве материала, чтобы строить новые белки, которые требуются человеку. Если какие-то аминокислоты способны синтезироваться в организме, то другие тело не производит, и необходимо получать их извне, с пищей.
Белки можно получить как из животной, так и из растительной пищи, особенно их много в:
красном мясе;
яйцах;
молочных продуктах;
орехах;
бобовых.
- Человеку может потребоваться дополнительная доза белка в том случае, если он восстанавливается после тяжелой болезни, интенсивно тренируется или пытается сбросить избыточный вес, — объяснила Ольга Малиновская. — Рассчитать, сколько именно белка нужно, и в какой форме его потреблять, поможет специалист.
Как понять, что вам не хватает белка
Вы сразу почувствуете дефицит по изменившемуся самочувствию. Чаще всего вы будете страдать от достаточно ощутимой слабости, ее можно описать, как «больше нет сил».
Другие признаки недостатка белка:
сухость кожи;
ломкость волос и ногтей;
снижение иммунитета.
Все изменения, которые происходят с организмом, мешают привычно жить и работать.
- Надо понимать, что эти признаки неспецифичны, то есть, они могут появиться и при других дефицитах, поэтому так важно сделать анализ, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, — предупреждают врачи.
Достаточно сдать анализ на общий белок.
- Его часто назначают перед госпитализаций, во время плановой диспансеризации, когда подозревают, что почки, печень и другие внутренние органы работают некорректно, — объяснила доктор Малиновская.
Также с помощью анализов можно определить, почему возник дефицит и понять, что мешает белку нормально усваиваться — это актуально, если с пищей поступает его достаточно количество.