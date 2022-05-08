В какое время суток нужно есть яйца, чтобы лишний вес ушел раз и навсегда

Представьте себе типичный завтрак. Наверняка, многие подумают о яичнице, овсяной каше или же бутербродах с колбасой. Это быстро, вкусно и точно обеспечит чувство сытости на несколько часов. Когда у нас достаточно времени по утрам, то на столе могут оказаться сырники, блинчики или запеканка.

Куриные яйца едят не только на завтрак. Их добавляют в супы, салаты, вторые блюда, выпечку, закуски. Это универсальный продукт, говорят хозяйки. Некоторые даже специально варят яйца и берут с собой на работу в качестве полезного белкового перекуса, сочетая с овощами или цельнозерновыми хлебцами.

Но можно ли есть яйца тем, кто на диете? И правда ли, что этот продукт может даже помочь избавиться от лишних килограммов? Рассказывает кандидат медицинских наук, диетолог Наталья Голушко.