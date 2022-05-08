В какое время суток нужно есть яйца, чтобы лишний вес ушел раз и навсегда

Представьте себе типичный завтрак. Наверняка, многие подумают о яичнице, овсяной каше или же бутербродах с колбасой. Это быстро, вкусно и точно обеспечит чувство сытости на несколько часов. Когда у нас достаточно времени по утрам, то на столе могут оказаться сырники, блинчики или запеканка.
Куриные яйца едят не только на завтрак. Их добавляют в супы, салаты, вторые блюда, выпечку, закуски. Это универсальный продукт, говорят хозяйки. Некоторые даже специально варят яйца и берут с собой на работу в качестве полезного белкового перекуса, сочетая с овощами или цельнозерновыми хлебцами.
Но можно ли есть яйца тем, кто на диете? И правда ли, что этот продукт может даже помочь избавиться от лишних килограммов? Рассказывает кандидат медицинских наук, диетолог Наталья Голушко.
Врач-диетолог, кандидат мед. наук, нутрициолог ULTRANOVATION R&D Laboratory, эксперт компании NL International
Про состав
«Белок куриного яйца — это идеальный белок для организма человека с максимальной биологической ценностью. Его необходимо получать вместе с пищей, иначе возникнет дефицит. Белок, прежде всего, считается главным строительным материалом нашего организма. Вот тут польза яиц уже неоспорима: дело в том, что именно куриный белок имеет оптимальный состав аминокислот, который максимально приближен по аминокислотному составу белка человеческого тела», — поясняет эксперт.
Если говорить о желтке, то наиболее ценной питательной его частью считаются фосфолипиды. Они обладают липотропным действием — оптимизируют жировой обмен и препятствуют ожирению печени. Важно то, что 70% от общего количества фосфолипидов организма занимает лецитин, компонент, необходимый для клеток мозга, нервных волокон и клеточных мембран.
Лецитин — это антагонист холестерина, то есть он препятствует отложению его на стенках сосудов, участвует в регулировании и улучшении холестеринового обмена. Соотношение лецитина с холестерином в желтке куриного яйца 5:1 — именно такие пропорции идеальны для человеческого организма. Также куриные яйца — это источник некоторых водорастворимых витаминов группы В и жирорастворимых витаминов А, Е, D.
Сколько яиц можно съедать в день без вреда для здоровья
«Это вопрос до сих пор обсуждается в медицинском сообществе. Очень долгое время считалось, что при высоком уровне холестерина и при болезнях сердца, яйца в рационе нужно ограничивать. Сейчас эти данные пересмотрены. Также ученые уже доказали, что яйца не могут быть причиной изменения липидного спектра и развития атеросклероза. Поэтому каких-то четких рамок нет: вы можете есть одно, два, три яйца в день… Главное, помнить про меру. Избыток любого продукта — это не подарок организму, особенно ЖКТ», — говорит врач.
Важная деталь: ограничения могут касаться людей, которым по медицинским показаниям необходимо потреблять уменьшенное количество белка, например, при болезнях почек.
Как их правильно готовить
Оптимальный способ приготовления — это омлет и яйца всмятку. Белок из жидких молочных продуктов (молоко, йогурт, кефир) и яйца именно всмятку усваивается легче и быстрее — от 1 до 2 часов. Такая еда хороша и вечером, и утром, и после тренировки.
Когда мы варим молоко и получаем творог или долго варим яйца, происходит процесс изменения пространственной структуры. Часть связей в белках рвется, особенно сульфидные мостики и слабые связи между некоторыми аминокислотными остатками. Белковые молекулы в молоке и яйцах при варке изменяют форму, спутываются, и организму становится тяжелее справиться с ними. Поэтому время усвоения увеличивается до 2-2,5 часов.
Когда лучше всего есть яйца, если нужно похудеть
Многие врачи-диетологи не включают в рацион худеющих яйца, так как в них много жиров, точнее в желтке. Однако здесь можно поспорить. Дело в том, что желток не способствуют набору веса, лецитин в их составе богат холином, способствующим переносу холестерина кровью и распаду жиров.
При коррекции веса яйцо можно включать в рацион в любое время. Классическое блюдо худеющих — это омлет с овощами на завтрак.
Однако некоторые рекомендации все же есть: так, например, вечером полезно съедать пару вареных яичных белков. Это позволяет избегать голода, который может внезапно проснуться после полуночи. Яичный белок долгое время находится у нас в желудке, медленно «осваиваясь» и тем самым поддерживая организм аминокислотами в течение всей ночи.
Поэтому если вы хотите сбросить вес, то не отказывайте себе в блюдах из куриных яиц. Конечно, лучше всего их варить всмятку, запекать и стараться избегать жарки. Главное, помните правило: утром и днем можно есть яйцо целиком, а вот вечером лучше всего съесть только вареный белок.
С какими продуктами их лучше всего сочетать
Оптимальный вариант — это овощи и зелень. Включите в свое меню омлет. Он может быть приготовлен с:
помидорами черри,
баклажанами,
стручковой фасолью,
шампиньонами и другими грибами.
С чем не стоит есть яйца
Белковые продукты (сыр, ветчина, мясо)
- Вы не отравитесь, съев все эти продукты сразу, но будете ощущать тяжесть в желудке. Организму не так просто справиться с таким количеством белка, — рассказывал «Доктору Питеру» диетолог Александр Андреев.
Жиры (майонез, сливочное масло, сливки)
- Тоже вполне адекватная комбинация продуктов, но организму будет очень нелегко переварить это быстро, — поясняет эксперт. — Если вы делаете салат, в котором «соседствуют» майонез и яйца, то лучше всего добавить в него и зеленые овощи, чтобы компенсировать сложность переваривания жиров.
Рыба
- Мы едим рыбу не только потому, что это вкусно, но и из-за содержания в ней полезных веществ — например, витамина В7. Иначе его называют биотин, и он помогает усваивать белки, жиры и углеводы, влияет на производство коллагена. К сожалению, если съесть рыбу «вприкуску» с яйцами, то овидин, который содержится в яйцах, нейтрализует витамин B7.