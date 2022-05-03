Вот что диетологи не советуют делать вечером, если, конечно, в ваших планах нет желания поправиться на несколько килограммов. Специалисты назвали 7 вредных привычек, от которых лучше отказаться.
Много есть перед сном
Это не значит, что надо ложиться спать голодным — это плохо сказывается на качестве сна. Но и наедаться на ночь глядя — не выход. Вместо того, чтобы отдыхать, ваш организм будет занят перевариванием пищи и, возможно, заснуть из-за этого вовремя вряд ли удастся. А далее с большой вероятностью — недосып, разбитое состояние утром и желание съесть на завтрак что-нибудь особо калорийное.
Совет: Старайтесь, чтобы порции еды на ужин были не больше, чем на завтрак или обед. Особенно, если вы ужинаете поздно. Диетолог Изабель Смит
Поедать шоколад перед тем, как лечь в постель
В хорошем шоколаде, кроме вкуса, есть много чего полезного. Но это не повод баловать себя сладким перед сном. Съеденный поздно вечером темный шоколад может тоже стать причиной проблем со сном — не забывайте, что в нем содержится бодрящий кофеин.
Совет: В шоколадных плитках содержится разное количество кофеина, но в среднем в 56 граммах 70-процентного темного шоколада — около 79 миллиграммов. Для сравнения, в чашке кофе объемом 236 миллилитров — около 145 миллиграммов кофеина. Поэтому, если вы знаете, что чувствительны к этому веществу, попробуйте перенести десерт на ранний вечер или сократить размер порции шоколада.
Тренироваться слишком поздно
Регулярные тренировки помогают избавиться от нарушений сна, но слишком позднее посещение спортзала может нарушить так называемые биологические ритмы. Продолжительные упражнения перед сном могут настолько зарядить тело энергией, что вы просто не сможете успокоиться до отхода ко сну.
Совет: Если вы не жаворонок, попробуйте тренироваться сразу после работы или в середине дня, если позволяет график. Тогда после занятий вы успеете вернуться домой, поужинать и расслабиться. А если по работе задерживаетесь в офисе до позднего вечера, лучше вовсе отказаться от занятий и пораньше лечь спать. Если тело получит необходимый отдых, велика вероятность, что вам будет легче придерживаться правильного питания и графика тренировок в последующие дни.
«Сидеть» в смартфоне допоздна
Свет от экрана вашего телефона или планшета фактически подавляет выработку гормона сна — мелатонина. Также не стоит посвящать время перед сном просмотру ночных шоу по телевизору, которые будут, наоборот, только стимулировать ваш мозг и мешать засыпанию.
Совет: Если не можете заснуть, пока не просмотрите ленту соцсетей, попробуйте максимально уменьшить яркость экрана телефона. Однако лучший вариант — убрать подальше телефон или строго ограничить экранное время перед сном. Можно начать с того, что выключать устройство по крайней мере за 20 минут до отхода ко сну, а в идеале — за 1-2 часа.
Не упаковывать обед с вечера
Подготовка и планирование — одни из главных пунктов в программе похудения. Если вы забыли с вечера приготовить и упаковать свой ланч-бокс, придется довольствоваться тем, что сможете найти в офисной столовой или ближайших кафе.
Совет: Воспользуйтесь воскресным вечером, чтобы приготовить еду на ближайшие несколько дней. Блюда из куриной грудки, салаты из чечевицы и киноа легко приготовить сразу на несколько порций. Чтобы еще больше упростить задачу, можно сразу разложить приготовленную еду по контейнерам, чтобы утром взять из холодильника и пойти на работу.
Выпивать бокал вина перед сном
Вино часто рекламируют как «полезный» алкогольный напиток, в том числе из-за содержащегося в нем ресвератрола — растительного соединения, полезного для сердца. Однако традиция завершать вечер бокалом вина способна нарушить ваш сон. Может показаться, что бокал вина помог расслабиться и быстрее заснуть, но на самом деле алкоголь мешает организму полностью погрузиться в так называемую REM-фазу сна (фаза быстрых движений глаз или фаза сновидений), с которой начинается по-настоящему спокойный сон.
Совет: Лучше заменить бокал вина поздним вечером на чашку успокоительного травяного чая. Если сможете отказаться от привычки выпивать даже бокал вина по вечерам, то сократите калорийность еды днем на несколько калорий и, соответственно, немного ускорите потерю веса. А если иногда хочется выпить вина, лучше это делать минимум за 2 часа до сна и убирать бутылку после одного — двух бокалов максимум.
Употреблять острую пищу
Острая еда может ускорить ваш метаболизм, но в то же время снижает ваши шансы заснуть. По словам диетолога Изабель Смит, такие специи, как кайенский перец и табаско не только ускоряют обмен веществ, но и улучшают кровообращение, что не слишком хорошо перед сном.
Совет: Используйте острые специи в начале дня, а вечером приправляйте еду травами. Или оставляйте несколько часов между последним приемом пищи и отходом ко сну, если планируете на ужин нечто остренькое.