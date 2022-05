Вот что диетологи не советуют делать вечером, если, конечно, в ваших планах нет желания поправиться на несколько килограммов. Специалисты назвали 7 вредных привычек, от которых лучше отказаться.

Много есть перед сном

Это не значит, что надо ложиться спать голодным — это плохо сказывается на качестве сна. Но и наедаться на ночь глядя — не выход. Вместо того, чтобы отдыхать, ваш организм будет занят перевариванием пищи и, возможно, заснуть из-за этого вовремя вряд ли удастся. А далее с большой вероятностью — недосып, разбитое состояние утром и желание съесть на завтрак что-нибудь особо калорийное.