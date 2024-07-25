Последнее, о чем думают в жару: доктор Кутушов назвал работающий способ быстро охладиться

Во многих регионах страны стоит июльская жара. Даже Мурманск бьет рекорды: там уже несколько дней подряд столбики термометров поднимаются выше 29 градусов. А в Петербурге, согласно прогнозам, жара продлится еще несколько дней. По
Как спастись от жары
Тем, у кого нет в офисе и дома кондиционера с вентилятором, приходится трудно. Спасаются, кто чем может. Однако есть способ, о котором мало кто вспоминает.
По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, спасением в жаркую погоду могут стать горячие напитки, например чай. Именно так поступают жители жарких стран, где температура воздуха часто достигает 40-50 градусов по Цельсию.
Как поясняет доктор Кутушов, такой феномен объясняется тем, что горячие напитки стимулируют потоотделение, а это естественный механизм охлаждения организма. Пот испаряется с кожи, забирая с собой тепло, сосуды расширяются, что улучшает кровообращение и способствует оттоку тепла от внутренних органов. Однако при этом важно не забывать восполнять потерянное количество жидкости, чтобы снизить риск обезвоживания.
В качестве таких горячих напитков в жару врач рекомендует:
Зеленый чай. Он богат антиоксидантами и помогает бороться с усталостью.
Травяной чай на основе мяты, мелиссы или ромашки. Такой напиток обладает успокаивающим действием и освежает.
Имбирный чай. Он поможет не просто охладиться, но и укрепить иммунитет.
Если же вместо чая вы предпочитаете пить просто воду, то в жару ее лучше пить теплой, не более 40 градусов, чтобы не обжечь полость рта и внутренние органы.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
«Горячие напитки могут стать вашим союзником в борьбе с летним зноем. Попробуйте их в следующий раз, когда будет жарко, и убедитесь в их полезных свойствах», — добавляет доктор.
Также не стоит забывать и о других способах справиться с жарой — например, почаще отдыхать в тени и надевать легкую одежду из натуральных тканей.
Что приготовить в жару кроме окрошки
Окрошка — один из самых популярных летних супов. Одни делают ее на квасе, другие на кефире с минералкой. Но одной окрошкой все время сыт не будешь. А что еще можно приготовить, когда на улице под тридцать и выше, многие не знают. Ведь есть в такую погоду особо не хочется.
Врач-терапевт Гатчинской клинической межрайонной больницы Алина Зябченко ранее советовала включить в летнее меню простой в приготовлении, легкий и очень полезный холодный томатный суп — гаспачо. Что вам для этого потребуется, читайте ЗДЕСЬ.