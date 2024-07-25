Последнее, о чем думают в жару: доктор Кутушов назвал работающий способ быстро охладиться

Окрошка — один из самых популярных летних супов. Одни делают ее на квасе, другие на кефире с минералкой. Но одной окрошкой все время сыт не будешь. А что еще можно приготовить, когда на улице под тридцать и выше, многие не знают. Ведь есть в такую погоду особо не хочется.