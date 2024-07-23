Личный опыт: 7 вещей, которые врачи никогда не станут делать в жару

Половина лета уже прошла, однако сезон жары в этом году не заканчивается. Одно дело — переживать знойные деньки на пляже или в густом лесу, под тенью деревьев. Другое — в жаркую погоду продолжать работать в душном городском офисе.
А как сами врачи предпочитают справляться с палящим солнцем? Вот несколько вещей, которые никогда не станет делать врач, если на улице слишком высокая температура.
Забывать воду дома
Как отмечает доктор Джон Шуман, если вы ощутили сильную жажду, значит, ваше тело уже обезвожено. С возрастом люди еще хуже распознают момент, когда их организм нуждается в воде.
Поэтому в жаркий день не забывайте носить бутылку с водой с собой. В зной пить нужно даже больше обычного, ведь из-за высокой температуры вы потеете и теряете жидкость.
Утолять жажду алкоголем
Коктейль со льдом или бокал холодного пива или сидра может казаться идеальным вариантом для жаркой погоды. Но на самом деле спиртное освежает вас лишь на мгновение, а потом обезвоживает только сильнее.
Поэтому с алкоголем в жару нужно быть особенно осторожным. Если никак не можете устоять перед соблазном, помните о чувстве меры и не забывайте пить достаточно чистой воды.
Оставаться на улице в пик жары
По словам доктора Мартина Хюкера, быть под солнцем в период с полудня до 16 часов — не самая удачная идея. Солнце светит слишком интенсивно, есть риск заработать солнечные ожоги и в целом почувствовать себя хуже из-за жары.
Если у вас есть возможность запланировать свои дела так, чтобы именно в эти часы находиться в помещении, а прогулки перенести на утро или на вечер, лучше именно так и сделать.
Гулять под солнцем без перерыва
Не во всех регионах нашей страны солнце — частый гость. И немудрено, что в солнечные деньки жители более северных широт стараются как можно больше времени провести на свежем воздухе.
Однако не стоит перебарщивать. Если вы решили провести день на улице, постарайтесь делать перерывы и уходить в тень. Так вы снизите риски заработать тепловой удар.
Забывать про насекомых
Есть еще одна распространенная летняя опасность, о которой не стоит забывать в жару. Клещи и комары могут атаковать вас во время отдыха у воды или прогулки по парку. Поэтому используйте специальные отпугивающие спреи.
О других правилах, которые помогут избежать укуса клеща, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Не пользоваться солнцезащитным кремом
Врачи говорят о важности SPF-крема всегда, но под палящим солнцем этот совет становится особенно важным. Как бы сильно вы ни любили бронзовый загар, лучше поберечь кожу. Лень и нежелание мазать на кожу крем могут дорого вам обойтись, вплоть до меланомы.
Доктор Кевин Бойд советует использовать средство с защитой не менее 30.
Принимать лекарства и не анализировать их побочные эффекты
По словам фармацевта Михаэля Шу, существуют четыре категории распространенных лекарств, которые могут повлиять на вашу переносимость жары: антидепрессанты, антигистаминные препараты, лекарства от артериального давления и нейролептики.
А еще есть множество лекарств, которые делают вашу кожу более чувствительной к солнцу. Поэтому лучше внимательно изучить инструкции к лекарствам, которые вы решили принимать, и проконсультироваться с врачом, пишет издание