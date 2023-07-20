Сила притяжения: ученые нашли новое объяснение, как энцефалитные клещи выбирают себе жертву

Сейчас сезон клещей в самом разгаре. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 июля от клещей пострадали около 450 петербуржцев, из которых 61 человек — в пределах города. За это же время было зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 38 — клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).