Сила притяжения: ученые нашли новое объяснение, как энцефалитные клещи выбирают себе жертву

Потенциальный хозяин может к себе их притягивать, сам того не замечая. И на это притяжение можно повлиять.
Ученые из Великобритании обнаружили ранее неизвестный механизм, с помощью которого клещи и, возможно, другие наземные эктопаразиты присасываются к животным и человеку. И дело не в том, что они падают откуда-то сверху или прыгают на жертву из высокой травы. По мнению исследователей, причина — в электростатическом притяжении.
Как выяснили авторы работы, результаты которой были опубликованы в Current Biology, электростатические заряды, которые естественным образом накапливают животные, создают сильные электрические поля вблизи растений и травы. Силы этого заряда вполне достаточно, чтобы привлечь клеща: он пассивно притягивается по воздуху на расстояние в несколько миллиметров и более.
«Наши результаты показывают, что электростатически заряженные хозяева, проходящие в пределах нескольких миллиметров от клеща, но не вступающие в прямой контакт, могут создавать электрические поля, которые повышают способность клещей успешно преодолевать пространство и устанавливать контакт. Возможно, именно электростатическое притяжение помогает обеспечить начальное прикрепление клещей к хозяину, позволяя лапкам дольше с ним контактировать», —
С людьми, цепляющими клещей в лесу и в парках, происходит то же самое. Только в их случае такой заряд создает одежда с добавлением синтетики.
В связи с этим ученые предлагают подумать о снижении рисков взаимодействия с клещами и вероятности заболеть какой-нибудь клещевой инфекцией. Нарушить вероятный «электрический контакт» можно, к примеру, так:
если обрабатывать домашних животных или одежду антистатическими средствами;
надевать в лес одежду из натуральных материалов, которая меньше электризуется, например из хлопка.
Смертельный укус
В июле сообщалось о трагедии в Хабаровском крае: подросток из Амурска после укуса клеща заболел энцефалитом и умер. Отмечалось, что мальчик не был привит.
Сейчас сезон клещей в самом разгаре. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 июля от клещей пострадали около 450 петербуржцев, из которых 61 человек — в пределах города. За это же время было зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 38 — клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).
Что делать, если вас укусил клещ, читайте ЗДЕСЬ.