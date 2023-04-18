Не носите ее: какой цвет одежды привлекает клещей, ос и комаров больше всего

А клещи? Они слепы и глухи, и все же одно исследование показало, что цвет одежды может играть роль. Авторы эксперимента выяснили, что клещи предпочитают людей в светлой одежде. Те, кто носит темные цвета, дли них менее интересны. С другой стороны, именно светлую одежду советуют надевать в лес: на ней легче обнаружить клеща и избавиться от него, пока он не присосался к коже. Если перед вами стоит дилемма в выборе цвета, придерживайтесь главного правила: надевайте закрытую и облегающую одежду, а также не забывайте про головной убор. Чем меньше открытых участков тела, тем безопаснее.