Не носите ее: какой цвет одежды привлекает клещей, ос и комаров больше всего

Если на природе вас донимают комары, мухи или вы хотите избежать близкого знакомства с опасными клещами — переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза, обратите внимание на цветовую гамму своей одежды. Возможно, дело именно в ней.
Долго считалось, что мух привлекают яркие цвета, которые они ассоциируют с растениями. Однако исследование, проведенное учеными Университета Флориды (США), показало, что этим надоедливым насекомым нравится синий цвет и, наоборот, отпугивают теплые оттенки желтого. Об этом
Слепни же предпочитают черный, потому что он присутствует у их любимой приманки — крупного рогатого скота. А меньше интересуют их светлые цвета: белый, кремовый, желтый.
По словам специалиста биологического факультета Вашингтонского университета профессора Джеффри Риффелла, который участвовал в исследовании, комарам больше нравятся такие цвета, как красный, оранжевый, черный и голубой. При этом они игнорируют зеленый, фиолетовый, синий и белый. Правда, свой эксперимент ученые проводили только с одним видом — Aedes aegypti (египетский комар). Интересно, что он реагировал на цвет лишь в том случае, если одновременно был раздражитель в виде запаха: на самом деле комаров привлекает запах человеческого пота.
А клещи? Они слепы и глухи, и все же одно исследование показало, что цвет одежды может играть роль. Авторы эксперимента выяснили, что клещи предпочитают людей в светлой одежде. Те, кто носит темные цвета, дли них менее интересны. С другой стороны, именно светлую одежду советуют надевать в лес: на ней легче обнаружить клеща и избавиться от него, пока он не присосался к коже. Если перед вами стоит дилемма в выборе цвета, придерживайтесь главного правила: надевайте закрытую и облегающую одежду, а также не забывайте про головной убор. Чем меньше открытых участков тела, тем безопаснее.
Также выяснилось, что осы и пчелы, как правило, летят на синий, фиолетовый и зеленый. Красный или оранжевый цвета им не по вкусу.
К слову
Сезон активности клещей стартовал уже по всей России, поэтому, отправляясь на прогулки за город, будьте внимательны. И знайте, что у этих членистоногих очень хорошо развито обоняние. К примеру, эксперты уверяют, что они способны «унюхать» жертву — человека, собаку, крупный рогатый скот — за 5 метров. О других интересных и неожиданных фактах о клещах можно узнать ЗДЕСЬ.
По словам врачей, в теории клещ может присосаться к любой части тела. Однако некоторые участки кажутся паразитам вкуснее остальных. Где первым делом искать на себе клеща после леса или шашлыков на природе, читайте ЗДЕСЬ.