Из щеки мужчины извлекли 10-сантиметрового мертвого червя, там он поселился после укуса комара

Отчасти, потому что после курса антибиотиков припухлость щеки немного спала, но осталось небольшое уплотнение. Тогда мужчину направили к челюстно-лицевому хирургу Кировской областной клинической больницы. Там-то и обнаружили истинную причину проблемы.
Как
Это заболевание называется «дирофиляриоз».
Челюстно-лицевой хирург Кировской областной клинической больницы
– Сложность заключалась в том, что вмешательство проводилось на лице, и важно было при удалении новообразования не повредить лицевой нерв. Капсула с паразитом была очень толстая. Это говорит о том, что паразит находился в щеке долгое время — минимум несколько месяцев. Сам червь был уже мертвый, — рассказал челюстно-лицевой хирург больницы Евгений Сергунин.
Небезобидные комары
Чтобы получить такой «подарочек» в виде дирофиляриоза, достаточно всего лишь укуса комара.
- Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку. Лечение дирофиляриоза хирургическое с обязательным проведением морфологического и паразитологического исследования и определением тактики дальнейшей терапии и наблюдения, — сообщил главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии регионального минздрава Николай Черняев.
По словам эксперта, еще недавно подобное заболевание было редкостью, и то характерной для регионов с жарким климатом. Но сейчас из-за активной миграции людей и животных оно все чаще и чаще регистрируется на всей территории страны. В Кировской областной больнице за последние несколько лет с дирофиляриозом сталкиваются уже в третий раз. В 2015 году врачи извлекли червя из височной области женщины, а в 2022-м самка Dirofilaria repens была обнаружена под апоневрозом затылочной части головы другой жительницы области.
По словам медиков, специфических симптомов у этого заболевания нет, инкубационный период длительный — поэтому трудно сразу поставить правильный диагноз. К примеру, узел с паразитом можно спутать с гнойно-воспалительными и опухолевыми процессами. Обычно помогает в диагностике УЗ-исследование.
Похожий случай
В декабре прошлого года в Подмосковье врачи извлекли 12-сантиметрового паразита из щеки 51-летней женщины — «чужой» там поселился тоже после укуса комара.
Избавиться от глиста женщине помогли хирурги Люберецкой областной больницы. Пациентка обратилась к врачам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки.