Из щеки мужчины извлекли 10-сантиметрового мертвого червя, там он поселился после укуса комара

Небезобидные комары

Чтобы получить такой «подарочек» в виде дирофиляриоза, достаточно всего лишь укуса комара.

- Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку. Лечение дирофиляриоза хирургическое с обязательным проведением морфологического и паразитологического исследования и определением тактики дальнейшей терапии и наблюдения, — сообщил главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии регионального минздрава Николай Черняев.

По словам эксперта, еще недавно подобное заболевание было редкостью, и то характерной для регионов с жарким климатом. Но сейчас из-за активной миграции людей и животных оно все чаще и чаще регистрируется на всей территории страны . В Кировской областной больнице за последние несколько лет с дирофиляриозом сталкиваются уже в третий раз. В 2015 году врачи извлекли червя из височной области женщины, а в 2022-м самка Dirofilaria repens была обнаружена под апоневрозом затылочной части головы другой жительницы области.

По словам медиков, специфических симптомов у этого заболевания нет, инкубационный период длительный — поэтому трудно сразу поставить правильный диагноз. К примеру, узел с паразитом можно спутать с гнойно-воспалительными и опухолевыми процессами. Обычно помогает в диагностике УЗ-исследование.