«Если даже на километр в округе будет хоть один комар, то он обязательно найдет меня и совершенно точно укусит!». Так многие могут описать свою исключительную привлекательность для комаров. И на самом деле — не секрет, что эти кровососущие совершенно игнорируют одних людей и буквально «обожают» других.
На самом деле, существуют научные причины, по которым комары выделяют определенных людей и чаще «нападают» именно на них. Одна из них связана с группой крови.
Кстати, мало кто знает, что кусаются только самки комаров, они получают из крови человека и других млекопитающих белки, которые необходимы для развития будущего потомства — новых полчищ комаров.
Комары и группа крови
Группа крови, с которой рождается человек, определена генетикой, и дает ее обладателю определенный набор специфических белков. Исследований, люди с какой группой крови склонны к тем или иным болезням, множество.
Так, например, считается, что люди с первой группой крови чаще становятся долгожителями, но страдают от плохой свертываемости крови, у «второгруппников» чаще диагностируют диабет, носители третьей группы склонны к ангинам, а четвертой — самой редкой — имеют самые высокие показатели рака желудка.
Несколько исследований показали, что есть связь между группой крови человека и привлекательностью для комаров. В
Еще более раннее японское исследование
Кого еще чаще кусают комары
Кто больше потеет
Как рассказал эксперт МГУ Вадим Марьинский, комаров чаще всего привлекает запах и тепло человеческого тела. Поэтому в первую очередь комар будет кусать того, кто сильно потеет — полных людей, страдающих гипергидрозом, беременных. Их тела выделяют больше тепла и углекислого газа.
Любителей пива
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Людей в темной одежде
Черный, темно-синий и красный цвета могут быть более привлекательными для комаров.
Средства от комаров
Используйте репелленты и спреи от насекомых. Хорошо помогают и натуральные масла, например, тимьяна, кипариса, можжевельника, ели и других хвойных.
Не любят комары и цитрусовые фрукты. Лимон, апельсин, лайм. Чем ярче аромат, тем меньше комаров вокруг.
Избегайте темной одежды, особенно черной.
Не проводите время у прудов и озер со стоячей водой — там комаров больше всего.
Когда надо к врачу
Медики предупреждают, что иногда укус комара может быть довольно опасен. Если место укуса сильно чешется даже через несколько дней или кожа опухла и покраснела или ранка начала гноиться, то стоит обратиться за помощью к врачу.
Ранее китайские исследователи выяснили, если комары «любят» вас больше других, это может быть признаком опасной болезни.