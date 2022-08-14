«Если даже на километр в округе будет хоть один комар, то он обязательно найдет меня и совершенно точно укусит!». Так многие могут описать свою исключительную привлекательность для комаров. И на самом деле — не секрет, что эти кровососущие совершенно игнорируют одних людей и буквально «обожают» других.

На самом деле, существуют научные причины, по которым комары выделяют определенных людей и чаще «нападают» именно на них. Одна из них связана с группой крови.

Кстати, мало кто знает, что кусаются только самки комаров, они получают из крови человека и других млекопитающих белки, которые необходимы для развития будущего потомства — новых полчищ комаров.