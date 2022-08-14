комар группа крови
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«Если даже на километр в округе будет хоть один комар, то он обязательно найдет меня и совершенно точно укусит!». Так многие могут описать свою исключительную привлекательность для комаров. И на самом деле — не секрет, что эти кровососущие совершенно игнорируют одних людей и буквально «обожают» других.

На самом деле, существуют научные причины, по которым комары выделяют определенных людей и чаще «нападают» именно на них. Одна из них связана с группой крови.

Кстати, мало кто знает, что кусаются только самки комаров, они получают из крови человека и других млекопитающих белки, которые необходимы для развития будущего потомства — новых полчищ комаров.

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Комары и группа крови

Группа крови, с которой рождается человек, определена генетикой, и дает ее обладателю определенный набор специфических белков. Исследований, люди с какой группой крови склонны к тем или иным болезням, множество.

Так, например, считается, что люди с первой группой крови чаще становятся долгожителями, но страдают от плохой свертываемости крови, у «второгруппников» чаще диагностируют диабет, носители третьей группы склонны к ангинам, а четвертой — самой редкой — имеют самые высокие показатели рака желудка.

Несколько исследований показали, что есть связь между группой крови человека и привлекательностью для комаров. В исследовании 2019 года, проведенном на Шри-Ланке, комаров «кормили» образцами крови разных групп. Оказалось, что комары чаще выбирали «кормушку» с образцом первой группы крови.

Еще более раннее японское исследование 2004 года также показало, что комары «приземляются» на людей с первой группой крови (тип О) значительно чаще (83,3%), чем на людей с второй группой крови (тип А), пишет издание CNET.

Кого еще чаще кусают комары

Кто больше потеет

Как рассказал эксперт МГУ Вадим Марьинский, комаров чаще всего привлекает запах и тепло человеческого тела. Поэтому в первую очередь комар будет кусать того, кто сильно потеет — полных людей, страдающих гипергидрозом, беременных. Их тела выделяют больше тепла и углекислого газа.

Любителей пива

В исследовании выяснилось, что комары выбирают тех, кто только что выпил пиво — даже совсем немного.

Людей в темной одежде

Черный, темно-синий и красный цвета могут быть более привлекательными для комаров. Исследования  показали, что особенно часто комары садятся на людей в черном, но почему это так, не уточняется.

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Средства от комаров

  • Используйте репелленты и спреи от насекомых. Хорошо помогают и натуральные масла, например, тимьяна, кипариса, можжевельника, ели и других хвойных.

  • Не любят комары и цитрусовые фрукты. Лимон, апельсин, лайм. Чем ярче аромат, тем меньше комаров вокруг. 

  • Избегайте темной одежды, особенно черной.

  • Не проводите время у прудов и озер со стоячей водой — там комаров больше всего.

Когда надо к врачу

Медики предупреждают, что иногда укус комара может быть довольно опасен. Если место укуса сильно чешется даже через несколько дней или кожа опухла и покраснела или ранка начала гноиться, то стоит обратиться за помощью к врачу.

Ранее китайские исследователи выяснили, если комары «любят» вас больше других, это может быть признаком опасной болезни.

Анна Майская