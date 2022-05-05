Кого предпочитают комары

Как отмечает сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, комаров на самом деле привлекает запах и тепло человеческого тела. По этой причине в первую очередь комар будет кусать того, кто сильно потеет.

Впрочем, это не значит, что люди рядом смогут уберечься от укусов комаров: после того, как они закончат сосать кровь у человека с самым сильным запахом, насекомые обязательно переключаться на других.