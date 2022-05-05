Лето с каждым днем все ближе, еще чуть — и вместе с долгожданным теплом к нам придут комары. Есть мнение, будто бы эти насекомые предпочитают кусать тех, кто любит сладкую еду. Некоторые считают, что комары любят обладателей первой группы крови. Однако все это не так: комары выбирают своих жертв по совсем другому принципу.
Комары могут выступать переносчиками следующих болезней:
Желтая лихорадка;
Лихорадка Зика;
Дирофиляриоз.
Кого предпочитают комары
Как отмечает сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, комаров на самом деле привлекает запах и тепло человеческого тела. По этой причине в первую очередь комар будет кусать того, кто сильно потеет.
Впрочем, это не значит, что люди рядом смогут уберечься от укусов комаров: после того, как они закончат сосать кровь у человека с самым сильным запахом, насекомые обязательно переключаться на других.
Кроме склонных к гипергидрозу людей, комары предпочитают кусать в первую очередь беременных и толстяков — их тела выделяют больше тепла и углекислого газа. Наконец, если у вас сильно потеют ноги — велик шанс, что на вас обратят внимание малярийные комары.
Что говорят ученые
Вообще большинство комаров могут пить кровь как и у людей, так и у животных. Но есть комар желтолихорадочный, который предпочитает именно человека. Увы, именно этот вид комаров разносит многие опасные болезни.
Американские ученые из Принстонского университета
Для этого они получили генно-модифицированную линию комаров, в которых были внесены гены флуоресцентных белков, активизировавшихся в нейронах во время их работы. Также исследователи разработали лабораторную установку для отслеживания этой активности в ответ на запахи. Кроме того, ученые подготовили образцы запахов для испытаний, взяв аромат человека, крыс, хомячков, куропаток, овец и собак.
Как показал эксперименты, в «мозгах» этих насекомых на ароматы реагировали два нервных центра: один отзывался на любой потенциально интересный запах, второй «подтверждал» присутствие человека. После кропотливого анализа ученые выяснили: реакцию второго нервного центра провоцируют два длинноцепочечных альдегида — деканаль и ундеканаль.
Что делать, если укусил комар
Есть несколько простых правил, которые помогут снизить неприятные ощущения после укуса комара:
Если место укуса сильно болит, можно принять обезболивающее, которое продают без рецепта. Если опухло — попробуйте прикладывать к пораженному участку холодный компресс или просто что-то из холодильника или морозилки;
Если вы расчесали ранку, нужно ее обработать антисептиками без спирта;
Можно использовать для уменьшения зуда народные средства: чай, алоэ, мед.
В каких случаях после укуса комара нужно бежать к врачу?
Место укуса сильно чешется через несколько дней после встречи с комарами;
Комар укусил за рот, горло, в районе глаз;
Большая область на коже возле укуса опухла, покраснела и отекла;
Ранка в месте укуса начала гноиться.